In Shenzhen spricht Mark Carney über die Folgen des Krieges für den asiatisch-pazifischen Raum. Schon am Vortag hatte er weitere Sanktionen angekündigt.

Kanadas Premierminister Mark Carney hat beim APEC-Gipfel im chinesischen Shenzhen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt. Russlands Präsident Wladimir Putin saß während der Rede am Donnerstag im Saal, wie der kanadische Sender CBC News berichtete.



Carney sprach im Plenum zunächst darüber, wie Kanada Investitionen aus Asien anziehen will. Gegen Ende seiner Rede ging er auf den Krieg ein. „Dauerhafter Wohlstand hängt auch von einem stabilen internationalen Umfeld ab“, sagte er laut dem Redemanuskript, das sein Büro dem Sender zur Verfügung stellte. Russlands „rechtswidriger Einmarsch in die Ukraine“ habe spürbare wirtschaftliche Folgen im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus. Solche Kriege zeigten, wie wichtig Partner seien, die das Völkerrecht und die territoriale Integrität anderer Staaten respektierten.



Aufnahmen des russischen TASS-Fotodienstes zeigen Putin bei der Plenarsitzung und Carney beim Verlassen derselben Sitzung. Beide nahmen auch am offiziellen Gruppenfoto teil. Ob sie in Shenzhen persönlich miteinander sprachen, blieb laut CBC offen. Die russische Botschaft in Ottawa antwortete dem Sender zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Carney kündigt schärfere Sanktionen an

Schon am Mittwoch hatte Carney am Rande des Gipfels auf Putins Darstellung reagiert, wirtschaftliche Druckmittel hätten ihre Wirkung verloren. „Herr Putin kann seine Finanzinstitute fragen, seine Oligarchenfreunde, seine Eishockeyspieler, ob Sanktionen der Vergangenheit angehören“, zitierte ihn die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Die Maßnahmen zeigten Wirkung und würden weiter verschärft, solange der Krieg andauere.



Carney warf Putin zudem vor, über die Lage zu lügen. Auf die Frage nach einem möglichen persönlichen Gespräch verwies er auf seinen Vorgänger Stephen Harper. Der hatte Putin 2014 bei einem Gipfel aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Carney sagte, sollte sich eine Gelegenheit zum Gespräch ergeben, werde er Kanadas Haltung ebenso deutlich machen.

Trump empfängt Putin als „Freund“

Putin traf in Shenzhen auch mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping zusammen. Bei einem separaten Treffen begrüßte Trump Putin als „meinen Freund“. In der vom chinesischen Außenministerium veröffentlichten Erklärung des Dreiergipfels bekräftigten die Staatschefs unter anderem, dass ein Atomkrieg niemals geführt werden dürfe. Konkrete Schritte für ein Ende des Ukraine-Kriegs enthielt die Erklärung nicht.

Kanada pocht auf Mitsprache der Ukraine

Noch am Donnerstag kamen Unterstützer der Ukraine bei einem Treffen der „Koalition der Willigen“ in Berlin zusammen. Carney war bereits auf dem Rückflug nach Kanada. Verteidigungsminister David McGuinty nahm für ihn teil.



Nach Angaben des kanadischen Verteidigungsministeriums erklärte McGuinty, jedes Friedensabkommen müsse die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine wahren. Die Ukraine müsse bei Entscheidungen über ihre Zukunft umfassend beteiligt sein.

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