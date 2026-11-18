Einen Tag vor den Gesprächen mit Trump verhandelte Putin bereits mit Xi. Beim Apec-Wirtschaftsforum griff er westliche Sanktionen an und äußerte sich zu seinen Erwartungen ans Dreiertreffen.

Wladimir Putin am 18. November 2026 beim Treffen mit Xi Jinping am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen. Einen Tag später sollen beide mit Donald Trump zusammentreffen.

Russlands Präsident Wladimir Putin verspricht sich von seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping „großen Nutzen“. Das sagte Putin laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch beim Wirtschaftsforum der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen.



Das für Donnerstag geplante Gespräch am Rande des Gipfels ist das erste persönliche Dreiertreffen der Staatschefs Russlands, Chinas und der USA.



Putin verwies in seiner Rede am Mittwoch auf eine zersplitterte Weltwirtschaft und auf Sicherheitsrisiken. Das Apec-Forum biete die Möglichkeit, unterschiedliche Standpunkte an einem Tisch zu erörtern und nach Kompromissen zu suchen. „Deshalb verspreche ich mir auch großen Nutzen von dem bevorstehenden Dreiertreffen“, sagte Putin . Welche Ergebnisse er sich konkret erhofft, führte er in diesem Teil der Rede nicht aus.

Putin kritisiert Sanktionen und wirbt für russische Exporte

Beim Wirtschaftsforum stellte Putin auch die Wirkung westlicher Sanktionen infrage. Sanktionen, Zölle und Ausfuhrbeschränkungen hätten ihre abschreckende Wirkung weitgehend verloren, sagte er nach Angaben von Associated Press. Russland sei bereit, mehr Agrarprodukte und Dünger in den asiatisch-pazifischen Raum zu liefern.



Zugleich warb Putin laut dem russischen Wirtschaftsmedium RBC um Unterstützung für Russlands Bewerbung um den Apec-Vorsitz im Jahr 2035.

Xi und Putin wollen enger zusammenarbeiten

Noch vor dem Gespräch mit Trump kamen Xi und Putin am Mittwoch in Shenzhen bilateral zusammen, wie die chinesische Staatsagentur Xinhua meldete. Putin sagte dabei, die außenpolitische Zusammenarbeit beider Länder entwickle sich auf internationaler Ebene „stetig und positiv“.



Xi forderte konkretere Schritte, um die Zusammenarbeit mit Russland zu vertiefen. Beide Länder sollten den Übergang zu einer multipolaren Weltordnung vorantreiben, in der mehrere Machtzentren das internationale Geschehen prägen. Die Beziehungen hätten sich auch in schwierigen Zeiten als belastbar erwiesen, sagte Xi nach Angaben der South China Morning Post.

Was beim Dreiertreffen zur Sprache kommen könnte

Alle drei Seiten hatten kürzlich den 19. November als Termin für das Dreiertreffen bestätigt. Peking kündigte einen Austausch über Weltfrieden und strategische Stabilität an. Nach Reuters-Angaben könnten die drei Präsidenten unter anderem über nukleare Rüstungskontrolle, den russischen Krieg gegen die Ukraine und die Lage im Iran sprechen.



Für Trump und Xi steht in Shenzhen auch der Handelsstreit zwischen den USA und China im Mittelpunkt. Die beiden Länder hatten sich vor einem Jahr auf eine Pause im Handelsstreit verständigt. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums gilt die im September verlängerte Vereinbarung bis zum 10. Januar 2027. Xi rief beim Wirtschaftsforum zum Abbau von Handels- und Investitionshindernissen auf und stellte für China niedrigere Zölle sowie einen besseren Marktzugang in Aussicht.

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