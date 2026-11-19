In Shenzhen zeigen sich Trump, Putin und Xi gemeinsam auf dem Apec-Gruppenfoto. Auch bilateral kommen Trump und Putin bereits zusammen.

Wladimir Putin und Donald Trump geben sich bei ihrem bilateralen Treffen am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen am 19. November 2026 die Hand.

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sind am Donnerstag am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen. Das Treffen dauerte rund 40 Minuten, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete. Trump bezeichnete Putin bei der Begrüßung als „meinen Freund“. Aus dem Treffen könnten „wunderbare Dinge“ entstehen oder zumindest ihren Anfang nehmen, sagte der US-Präsident.

Ein US-Regierungsvertreter hatte das Gespräch zuvor der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow hatte es laut Interfax für die Zeit nach der Plenarsitzung der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft angekündigt.



Laut Reuters sollten nach russischen Angaben mehrere Mitglieder beider Delegationen teilnehmen. Trump und Putin hatten sich zuletzt im August 2025 in Alaska getroffen. Damals erzielten sie keine Einigung über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Trump, Putin und Xi gemeinsam auf dem Gruppenfoto

Am Donnerstagmorgen stellten sich Trump, Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping bereits mit den übrigen Staats- und Regierungschefs der Asien-Pazifik-Region für ein Gruppenfoto auf. Unter den Teilnehmern waren auch Kanadas Premierminister Mark Carney, Australiens Regierungschef Anthony Albanese und Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi. Die drei Präsidenten waren sich bereits am Mittwoch bei einem Fototermin kurz begegnet.



Xi hatte Trump persönlich am Flughafen empfangen. Laut Reuters war es das erste Mal seit seinem Amtsantritt als Staatspräsident, dass Xi einen ausländischen Staatsgast dort begrüßte. Im Interview mit Fox News lobte Trump den Aufwand, den China für seine Ankunft betrieben hatte. „Das ist ein großer Sieg für uns. Es ist auch ein großer Sieg für China“, sagte er. Im September hatte Trump Xi bei dessen Besuch in den USA ebenfalls am Flughafen abgeholt.

Wladimir Putin, Xi Jinping und Donald Trump beim Gruppenfoto des Apec-Gipfels in Shenzhen am 19. November 2026. © Sergei Bobylyov/AFP

Trump will beim Dreiergipfel über Atomwaffen sprechen

Vor dem Dreiergipfel ist ein Arbeitsessen von Trump und Xi vorgesehen. Dabei dürfte die im November vereinbarte Entspannung im Handelsstreit zur Sprache kommen. Für das anschließende Gipfeltreffen war laut der russischen Nachrichtenagentur Tass ein Beginn gegen 14.30 Uhr Ortszeit (7.30 Uhr MEZ) in der Staatsresidenz Qilin Shanzhuang angesetzt.



Der Kreml veranschlagte dafür etwa eine Stunde. Es ist das erste Gipfeltreffen der Präsidenten der USA, Chinas und Russlands in diesem Format.

Trump will die nukleare Rüstungskontrolle ins Zentrum des Dreiergesprächs rücken. Peking hat sich wiederholt gegen eine Teilnahme an Verhandlungen mit Washington und Moskau ausgesprochen, die über deutlich größere Atomwaffenarsenale verfügen. Ob Trump auch den Ukraine-Krieg anspricht, blieb offen. Vertreter des Weißen Hauses rechneten laut Reuters zunächst damit, dass er das Thema ausspart. Trump selbst hatte es offengelassen.

Wofür ein gemeinsames Foto nutzen kann

In der Ukraine, in Europa und in Taiwan gibt es laut AFP Sorgen, dass die drei Mächte Absprachen zu ihren Lasten treffen könnten. Craig Singleton von der Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies hält angesichts der Differenzen über die Ukraine, Iran, Atomwaffen und Handel weitreichende Vereinbarungen für unwahrscheinlich.



Ein gemeinsames Foto könne jedoch allen drei Staatschefs nützen, sagte er Reuters. Trump könnte das Bild als diplomatischen Erfolg präsentieren, Xi sich als Gastgeber wichtiger internationaler Gespräche profilieren und Putin zeigen, dass er trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit den Präsidenten der USA und Chinas an einem Tisch sitzt. Auf eine gemeinsame Agenda könnten sie sich deutlich schwerer einigen.

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