Apfelkuchen vom Blech wie in der DDR: Omas Kühlschrank-Trick macht die Streusel perfekt

Apfelkuchen vom Blech wie in der DDR: Rezept mit Hefeteig, Boskoop-Äpfeln und knusprigen Streuseln – Zutaten und Anleitung für 20 Stücke im Überblick.

Die meisten Streuselkuchen scheitern an einem Detail, das in kaum einem Rezept steht: der Temperatur der Butter. Wer sie weich verarbeitet, bekommt feinen Krümel, der im Ofen zu einer flachen Zuckerkruste verläuft.



Großmütter im Osten wussten das. Ihr Apfelkuchen vom Blech, Stammgast jeder Kaffeetafel in der DDR, hatte dicke, knusprige Streusel. Das Geheimnis ist kalte Butter und eine Pause im Kühlschrank.



Hier ist das komplette Rezept für ein Blech.

Apfel-Streuselkuchen auf einen Blick Menge: 1 Backblech, etwa 20 Stücke

1 Backblech, etwa 20 Stücke Arbeitszeit: rund 30 Minuten

rund 30 Minuten Gehzeit: etwa 75 Minuten

etwa 75 Minuten Backzeit: 35 bis 40 Minuten

35 bis 40 Minuten Schwierigkeit: einfach

Zutaten für Apfelkuchen vom Blech

Hefeteig 500 g Weizenmehl (Type 405)

1 Würfel frische Hefe (42 g) oder 2 Päckchen Trockenhefe

200 ml Milch

75 g Zucker

75 g weiche Butter

1 Ei

1 Prise Salz

Apfelbelag 1,5 kg säuerliche Äpfel, am besten Boskoop

Saft einer halben Zitrone

2 EL Zucker

1 TL Zimt

2 EL Grieß oder Semmelbrösel

Streusel 300 g Mehl

200 g kalte Butter

150 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

½ TL Zimt

1 Prise Salz

Der Streusel-Trick: Kalte Butter, dann 20 Minuten kühlen

Die Streusel zuerst machen, dann haben sie Zeit zum Kühlen. Die Butter direkt aus dem Kühlschrank in kleine Würfel schneiden.



Mit Mehl, Zucker, Vanillezucker, Zimt und Salz nur kurz zwischen den Fingern verreiben, bis grobe Klumpen entstehen. Lieber zu früh aufhören als zu spät. Warme Hände machen die Butter weich.



Die Schüssel abgedeckt in den Kühlschrank stellen, bis der Kuchen belegt wird. Kalte Streusel behalten im Ofen ihre Form und bekommen eine knusprige Kruste.

Hefeteig: Die Milch darf nur handwarm sein

Milch leicht erwärmen, die Hefe hineinbröckeln und einen Teelöffel Zucker dazugeben. Fühlt sich die Milch am Handgelenk warm an, ist sie zu heiß. Hefe mag es lauwarm.



Nach fünf Minuten Mehl, restlichen Zucker, Salz, Ei und Butter zugeben. Fünf Minuten kneten, bis der Teig glatt ist und sich vom Schüsselrand löst.



Abgedeckt an einem warmen Ort etwa eine Stunde gehen lassen, bis er sich ungefähr verdoppelt hat.

Welche Äpfel für Apfelkuchen? Boskoop ist erste Wahl

Süße Tafeläpfel wie Gala oder Pink Lady zerfallen im Ofen und schmecken nach wenig. Boskoop hat genug Säure, um gegen Zucker und Streusel anzukommen.



Wer keinen Boskoop bekommt, nimmt Elstar oder Topaz. Gerade sind die Äpfel aus der Apfelernte in Brandenburg im Handel, und viele Hofläden verkaufen sie günstig in Kisten.



Äpfel schälen, entkernen und in dünne Spalten schneiden. Sofort mit Zitronensaft, Zucker und Zimt vermischen, damit sie hell bleiben.

Blech belegen: Grieß gegen matschigen Boden

Den Teig auf einem mit Backpapier belegten Blech ausrollen. Dann kommt ein Schritt, den viele weglassen: Grieß oder Semmelbrösel dünn auf den Teig streuen.



Sie saugen den Saft der Äpfel auf. Ohne diese Schicht wird der Boden unter dem Obst oft speckig.



Äpfel verteilen, die kalten Streusel darüber geben und den Kuchen noch 15 Minuten ruhen lassen.

Backzeit und Temperatur

Bei 180 Grad Ober- und Unterhitze (Umluft 160 Grad) auf mittlerer Schiene 35 bis 40 Minuten backen.



Der Kuchen ist fertig, wenn die Streusel goldbraun sind und der Teig an der Unterseite leicht gebräunt ist. Werden die Streusel zu früh dunkel, Backpapier locker darüberlegen.

Schneiden, lagern, einfrieren

Mindestens eine halbe Stunde abkühlen lassen, sonst bricht der Hefeteig beim Schneiden. Am besten schmeckt der Kuchen noch leicht warm mit Schlagsahne.



Abgedeckt bleibt er zwei bis drei Tage frisch, danach wird der Hefeteig trocken. Reste lassen sich einfrieren und kurz im Ofen aufbacken.



Wer noch Pflaumen im Haus hat: Unser Rezept für Pflaumenkuchen vom Blech funktioniert mit demselben Hefeteig. Mehr Ideen für die Saison gibt es bei den Kürbis-Rezepten für den Herbst.

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