Täglich gibt es schlimme Berichte über Werksschließungen und Entlassungen, aber die Arbeitslosenquote will nicht steigen. Da kann sich doch die Arbeitsagentur freuen, oder?

Andrea Nahles (SPD) ist die Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Sie hat Einnahmenprobleme und bekommt nun „Darlehen“ vom Bund.

Auch der Rekord-Etat für Alexander Schweitzers (SPD) Arbeits- und Sozialministerium wurde diese Woche beraten und verabschiedet. Über 200 Milliarden Euro bekommt das BMAS. Drei Viertel davon gehen für Zuschüsse an die Rentner drauf. Etwas versteckt findet sich im Schweitzer-Etat auch ein größeres „Darlehen“ an die Bundesagentur für Arbeit (BA), die ein Defizit in Höhe von acht Milliarden Euro aufweist. Bis Ende 2027 dürften die Schulden der Arbeitslosen-Behörde auf 18,7 Milliarden Euro anwachsen, warnte neulich deren Vorsitzende Andrea Nahles (SPD).



Kein Wunder bei all den Entlassungen und Werksschließungen, von denen man zuletzt lesen konnte: Autobauer und Autozulieferer feuern Mitarbeiter im großen Stil, immer mehr Unternehmen gehen in die Insolvenz. Doch merkwürdig ist, dass sich die Arbeitslosenquote seit letztem Jahr kaum erhöht hat. Sie liegt nahezu unverändert bei 6,2 Prozent. Die Zahl der Empfänger von Grundsicherung ist seit einem Jahr sogar leicht zurückgegangen. Wieso braucht Andrea Nahles dann mehr Geld?

„Erwerbstätigkeit setzt Abwärtstrend fort“

Das Ganze hat mehrere Gründe. Die Ausgabenseite: Zwar wächst die Zahl der Leistungsempfänger nur minimal, aber auch die durchschnittliche Auszahlung pro Arbeitslosen steigt. Durch vorangegangene Lohnsteigerungen fallen die Ansprüche auf Arbeitslosengeld höher aus. Zudem übernimmt die BA für Arbeitslose die Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, die ebenfalls gestiegen sind. Und: Zwar gibt es tatsächlich immer noch mehr Neugründungen als Insolvenzen, aber wegen der steigenden Zahl an Insolvenzen muss die BA immer öfter bei der Lohnzahlung mit Insolvenzgeld einspringen, wenn der Arbeitgeber zahlungsunfähig ist.

Und dann hapert es zusehends auf der Einnahmenseite: Immer weniger Menschen arbeiten und zahlen daher immer weniger Beiträge in die Arbeitslosenversicherung. Aus der Nahles-Behörde heißt es: „Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung setzen ihren Abwärtstrend weiter fort.“

Das liegt nun weniger an den gestrichenen Stellen der Unternehmen als vielmehr an der zunehmenden Zahl an Arbeitskräften, die sich für immer vom Arbeitsmarkt verabschieden: Die Boomer gehen verstärkt in Rente.

Babyboomer gehen zu früh in Rente

Weil mehr Boomer in Rente gehen, als Unternehmen Stellen streichen, bleibt die Arbeitslosenquote relativ konstant. Denn die nachfolgenden Generationen sind weniger zahlreich und die Zuwanderung nimmt ab. Man kann sich den deutschen Arbeitsmarkt wie eine Badewanne vorstellen, in der oben weniger Wasser nachläuft, während unten der Abfluss größer wird.

Oben läuft weniger nach (Demografie): Weil die Babyboomer in Rente gehen und weniger junge Menschen nachkommen, wird das gesamte Arbeitskräfte-Angebot in Deutschland kleiner. Deshalb sinkt unterm Strich die Zahl der Erwerbstätigen.

Unten wird umgeschichtet (Strukturwandel): In Krisenbranchen wie der Industrie oder dem Handel werden Menschen entlassen. Diese werden aber von wachsenden Bereichen (Pflege, Gesundheit, Handwerk, IT, öffentlicher Dienst) aufgesaugt – auch weil dort dringend Ersatz für die vielen Rentner gesucht wird.

Laut Statistik stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer über die vergangenen Jahrzehnte immer leicht an – verantwortlich dafür laut BA: Zuwanderung aus dem Ausland; mehr Frauen im Beruf – wenn auch oft nur in Teilzeit; schrittweise Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre. Doch damit ist nun Schluss. 2026 war der Kipppunkt erreicht.

Wachstum, Wohlstand und Sozialstaat in Gefahr

Das Statistische Bundesamt (Destatis) gab neulich bekannt, dass im dritten Quartal 2026 nur noch rund 45,67 Millionen Menschen arbeiteten, 222.000 weniger als im Vorjahr. Das war das erste Minus seit 2009. Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bestätigt, dass 2026 das erste Jahr seit über 15 Jahren ist, in dem die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Jahresvergleich schrumpft.

Der Haupttreiber dafür, dass es immer weniger Erwerbstätigkeit gibt: der Boomer-Effekt.

Abwärtstrend: Die Corona-Krise schien überwunden, nun bricht der Boomer-Effekt bei der Erwerbstätigkeit durch. © Destatis

Doch der Höhepunkt der Arbeitsmarkt-Misere steht erst noch bevor. Der geburtenstärkste Jahrgang überhaupt war 1964 mit rund 1,4 Millionen Geburten. Dieser Jahrgang erreicht erst ab 2031 regulär die Rente mit 67 – in diesen Jahren werden die monatlichen Abgänge also noch einmal deutlich höher liegen als heute.

Die Forscher vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) aus Köln haben ermittelt, dass sich im Schnitt rund 1,3 Millionen Menschen pro Jahr in die Rente verabschieden, aber nur etwa 800.000 nachrücken. Dem Arbeitsmarkt gehen so Jahr für Jahr rund eine halbe Million potenzielle Arbeitskräfte verloren. „Deutschland steht nicht vor dem demografischen Wandel, sondern befindet sich bereits mittendrin“, sagt IW-Experte Holger Schäfer: „Schon in wenigen Jahren fehlen der Wirtschaft die Arbeitskräfte, um Wohlstand zu erarbeiten und den Sozialstaat in seiner heutigen Form zu tragen.“ Im Kern gebe es laut Schäfer zwei Hebel: Mehr Menschen müssten länger arbeiten. Zudem müsse es leichter werden, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen.

Erschwerend kommt der Trend zur Frührente hinzu: Viele Boomer warten nicht bis zur Regelaltersgrenze. Laut IW-Analysen gingen zuletzt nur rund 37 Prozent der Betroffenen regulär in Rente; mehr als die Hälfte nutzt Wege wie die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren oder nimmt Abschläge für einen früheren Ausstieg in Kauf.

Was Kanzler Merz mit „Mehrarbeit“ meinte

So wird langsam klar, was Friedrich Merz meint, wenn er regelmäßig davon spricht, dass Deutschland mehr arbeiten muss. Missverständlich, wie der Kanzler sich gerne ausdrückt, heißt dies nicht, dass der Einzelne zu faul sei, sondern dass es insgesamt auf dem Arbeitsmarkt immer weniger Arbeitsstunden gibt. Das macht sich nun bereits auf der Einnahmenseite der Sozialversicherungen bemerkbar, bald auch beim Steueraufkommen, beim Konsum und der Wirtschaftskraft.

Laut BA setzte der Negativ-Trend bereits vor fast drei Jahren ein: „Seit dem Jahresanfang 2024 wächst ausschließlich Teilzeitbeschäftigung, Vollzeitbeschäftigung ist hingegen rückläufig.“

Das bestätigt auch der Ökonom Bert Rürup: „In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche hochproduktive und daher gut bezahlte Vollzeitarbeitsplätze in der Industrie abgebaut. Ende 2025 waren im verarbeitenden Gewerbe 180.000 Personen weniger sozialversicherungspflichtig beschäftigt als im Jahr zuvor“, schreibt Rürup im Handelsblatt und: „Neue Arbeitsplätze entstanden zwar – allerdings zumeist im schlechter bezahlten Dienstleistungssektor, vor allem im Pflege- und Gesundheitssektor durchweg auf Teilzeitbasis. Heute arbeiten 40 Prozent der Erwerbstätigen in Teilzeit.“

Entscheidend für Wachstum: Debatte um „Rente mit 63“

Fazit: Die bisherigen Debatten und Verhandlungen um die Rentenreform hatten keine drastisch verlängerte Lebensarbeitszeit zum Ergebnis. Renten-Experte Bernd Raffelhüschen bezeichnete die Verhandlungen in dieser Zeitung als „Pillepalle“. Auch bei der Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland sieht es nach wie vor schwierig aus. Hier konkurriert Deutschland mit anderen attraktiven Volkswirtschaften. Vor allem in den Bereichen Pflege, Kinderbetreuung, Medizin, Gastgewerbe, Logistik und Reinigung könnte es laut IW noch enger werden.

Die Bundesbank sieht in ihrer Analyse in der alternden Bevölkerung eine erhebliche Bremse für das Wirtschaftswachstum: Ältere Menschen nehmen kaum mehr am Erwerbsleben teil. Allein der Boomer-Effekt dürfte das Wachstum in den kommenden Jahren um rund 0,6 Prozentpunkte pro Jahr drücken, so die Bundesbank. Bei der Debatte um die „Rente mit 63“ und um die Altersteilzeit sollte man dies berücksichtigen.

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