Unternehmen sollen mehr Spielraum bei Arbeitsverträgen bekommen. Auch Besserverdienende sind von den Neuregelungen betroffen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Befristungen ohne Sachgrund sollen bis zu 48 Monate möglich sein.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Bundesregierung will Unternehmen am Arbeitsmarkt mehr Flexibilität ermöglichen. Das Bundeskabinett gab nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums grünes Licht für einen entsprechenden Gesetzentwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD). Mit den Änderungen werden Beschlüsse der Koalitionsspitzen von Union und SPD vom Juli umgesetzt.

„Unser Ziel dabei ist, Arbeitsplätze in Deutschland zu halten, Neueinstellungen zu ermöglichen und die Weichen für zukunftsorientierte Jobs zu stellen“, sagte Schweitzer. Der SPD-Politiker verwies auf die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen.

Befristungen bis zu 48 Monate möglich

Erweitert werden soll die Möglichkeit, Beschäftigte ohne sachlichen Grund befristet einzustellen. Die Regelung soll laut Ministerium der Überbrückung wirtschaftlich herausfordernder Zeiten dienen und bis zum 31. Dezember 2030 gelten. Arbeitnehmer, die bis zu diesem Stichtag eingestellt werden, sollen künftig bis zu 48 Monate ohne Sachgrund befristet beschäftigt werden können. Innerhalb dieses Zeitraums soll eine Befristung bis zu sechsmal verlängert werden können.

Eingeschränkt werden soll zudem der Kündigungsschutz für Beschäftigte mit einem Jahreseinkommen von rund 180.000 Euro. Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf vor, dass in Bäckereien künftig auch sonntags in größerem Umfang gearbeitet werden darf. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema