Arbeitspflicht für Asylbewerber: Es ist nicht unmenschlich, eine Gegenleistung zu verlangen

Eine Arbeitspflicht für Migranten ist nicht automatisch Schikane. Ganz im Gegenteil. Sie kann Asylbewerbern Sprache, Kontakte und den Einstieg in einen regulären Job ermöglichen.

Mit Diskussionen um eine kommunale Arbeitspflicht für Asylbewerber und erwerbsfähige Grundsicherungsbezieher erlebt ein sozialpolitisches Thema derzeit ein überraschendes Comeback. Bereits bei der Einführung der Hartz-IV-Reformen waren die damals sogenannten Ein-Euro-Jobs umstritten. Die Angst vor der Verdrängung regulärer Beschäftigungsverhältnisse war groß. Gewerkschaften befürchteten, dass gerade Kommunen ihre Beschäftigten für allgemeine Reinigungs- oder Grünflächenarbeiten abbauen könnten.

Flüchtlingsinitiativen kritisieren den Einsatz in gering angesehenen Tätigkeiten. Im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sowie der Abgeordnetenhauswahl in Berlin wurde die Arbeitspflicht erneut zu einem zentralen Wahlkampfthema. Heute drängen vor allem CDU und AfD auf eine konsequentere Nutzung der bereits bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten, während andere Parteien vor Symbolpolitik oder gar einem Einstieg in staatliche Zwangsarbeit warnen. Die eigentliche Frage lautet jedoch, was eine Arbeitspflicht in der Praxis tatsächlich bewirkt.

Historisch belastete Assoziationen

Der Begriff weckt historisch belastete Assoziationen. Gemeint sind hier jedoch gesetzlich geregelte Arbeitsgelegenheiten, nicht Arbeitszwang: Das Asylbewerberleistungsgesetz erlaubt seit 1993, arbeitsfähigen Asylbewerbern gemeinnützige Tätigkeiten zuzuweisen. Im System der Grundsicherung für Arbeitsuchende bestehen entsprechende Verpflichtungsmöglichkeiten seit 2005. Dabei geht es nicht um reguläre Arbeitsverhältnisse, sondern um zusätzliche Arbeiten im öffentlichen Interesse. Für diese erhalten die Teilnehmer eine geringe Aufwandsentschädigung. Wer sich ohne wichtigen Grund verweigert, muss mit Leistungskürzungen rechnen. Neu ist vor allem der politische Wille, diese Rechtslage konsequenter anzuwenden.

Sachsen-Anhalt zeigt, wie stark sich die politische Debatte verändert hat. Die AfD fordert eine flächendeckende kommunale Arbeitspflicht und bezeichnet sie ausdrücklich als Instrument gegen wohlfahrtsstaatliche Fehlanreize der Migration, dessen gesetzliche Grundlagen längst vorhanden seien. Sie verbindet damit vor allem eine abschreckende Wirkung. CDU, SPD und FDP argumentierten im Landtag, Arbeitsgelegenheiten seien sinnvoll, müssten aber in ein Integrationskonzept eingebettet werden. Sie verwiesen auf den Grundsatz des „Förderns und Forderns“ und auf die Möglichkeit, den Einstieg in reguläre Beschäftigung zu erleichtern.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurde die Frage zum Wahlkampfthema. Während die AfD unentgeltliche kommunale Beschäftigungen für Asylbewerber fordert, setzte das BSW auf einen anderen Akzent. Dort wurden gemeinnützige Tätigkeiten ausdrücklich als Möglichkeit zur Teilhabe und Orientierung während des Asylverfahrens verstanden. Arbeit erschien damit vor allem als Integrationsinstrument. Seit den Landtagswahlen sind die Diskussionen erlahmt, die jeweilige Regierungsbildung steht im Vordergrund.

Wie sich die Debatte in Verwaltungspraxis übersetzt, zeigen mehrere Landkreise. Besonders aufmerksam verfolgt wurde der Saale-Orla-Kreis in Thüringen. Dort führte Landrat Christian Herrgott bereits Anfang 2024 verpflichtende Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber ein. In Greiz startete man im September 2024. Die Bilanz fällt differenzierter aus, als viele Gegner oder Befürworter erwartet hatten. Nach den veröffentlichten kommunalen Angaben fanden im Saale-Orla-Kreis fast 40 Prozent und in Greiz etwa ein Drittel der erfassten Teilnehmer anschließend eine reguläre Beschäftigung. Wie viel davon auf die Arbeitsgelegenheiten zurückgeht, lässt sich aus diesen Zahlen allein allerdings nicht ablesen. Andere lehnten die Arbeit ab und mussten Leistungskürzungen hinnehmen. Der überwiegende Teil nutzte die Angebote jedoch. Herrgott versteht die Maßnahme als Einstieg in gesellschaftliche Teilhabe.

Flüchtlinge lernen den Wiederaufbau von Häusern und die Arbeit mit einem Schweißbrenner. © Kay Nietfeld/dpa

Weitere Kommunen greifen den Ansatz inzwischen auf. In Sachsen-Anhalt startete jüngst das Modell „Bürgerarbeit“, an dem Landesregierung, Kommunen, Wirtschaft und die Bundesagentur für Arbeit beteiligt sind. Die Tätigkeiten reichen von der Pflege öffentlicher Anlagen über Unterstützungsleistungen in Vereinen bis zu Hilfsdiensten in Krankenhäusern. Das Modell soll arbeitsmarktferne Menschen an regelmäßige Beschäftigung heranführen und zugleich zusätzliche Leistungen für das Gemeinwesen ermöglichen.

Für viele Betroffene besteht die Alternative zu einer solchen Tätigkeit zunächst im Warten: auf den nächsten Behördentermin, auf eine Arbeitserlaubnis, auf die Entscheidung über den Asylantrag. Wer mit Geflüchteten spricht und nicht über sie, erhält häufig ein Bild, das erstaunlich wenig mit den politischen Schlagworten gemeinsam hat. Viele wollen arbeiten und verstehen nicht, weshalb sie monatelang untätig bleiben müssen. Langwierige Verfahren und fehlende Genehmigungen versperren den Zugang; ungeklärte Qualifikationen erschweren die Stellensuche zusätzlich.

Umgangsformen unmittelbar im Alltag kennenlernen

Ein geregelter Tagesablauf fehle, Kontakte zu Deutschen entstünden kaum, die Sprache werde fast ausschließlich im Unterricht gelernt. Ehrenamtliche Integrationshelfer berichten seit Jahren, dass genau diese Leerlaufzeiten die Integration erschweren. Wer dagegen einige Stunden täglich mit Kollegen arbeitet, kann Redewendungen, Umgangsformen und betriebliche Abläufe unmittelbar im Alltag kennenlernen.

Erfahrungen mit kommunalen Arbeitsverpflichtungen für Erwerbslose fallen bisweilen ernüchternd aus. Beispiel Nordhausen im Harz: Von rund 70 zugewiesenen jungen Arbeitslosen fanden vier eine Stelle, einer absolvierte ein ausbildungsvorbereitendes Praktikum; bei etwa 40 wurde die Maßnahme wegen mangelnder Teilnahme abgebrochen. Hausbesuche und Sanktionen führten nicht durchweg zur Mitarbeit. Im niedersächsischen Celle wurde ein achtmonatiger Versuch wieder eingestellt: Nur sieben der ursprünglich 119 betrachteten Personen kamen zum Einsatz, sechs beendeten ihre Tätigkeit vorzeitig. Den Kosten von rund 73.000 Euro stand damit ein geringer Ertrag gegenüber. Die bloße Zuweisung einer Tätigkeit garantiert also noch keinen Erfolg.

Die Vorstellung, Menschen vor jeder Verpflichtung schützen zu müssen, enthält zudem einen paternalistischen Widerspruch. Wer Geflüchteten oder Langzeitarbeitslosen grundsätzlich keine Verantwortung zumuten möchte, läuft Gefahr, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen. Gerade der Integrationsgedanke lebt jedoch davon, Menschen als eigenständige Akteure ernst zu nehmen. Wer arbeiten kann, Verantwortung übernimmt und sich im Gemeinwesen engagiert, kann dabei Selbstvertrauen und Anerkennung gewinnen. Kann es andererseits menschenwürdig sein, Menschen auf Dauer zu versorgen, ohne ihnen eine Perspektive auf eigenständige Teilhabe zu eröffnen?

Menschen bedürfen nicht nur einer Herberge und Nahrung. Sinnsuche, Selbstbefähigung und Talententwicklung sind gleichfalls wichtige Bestandteile von Menschenwürde. Auch Abraham Maslows Begriff der Wachstumsbedürfnisse verweist auf menschliche Ansprüche, die über die materielle Versorgung hinausreichen. Wer aus prekären wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen sein Heimatland verlassen und Tausende Kilometer teils zu Fuß zurückgelegt hat, hat dabei häufig Ausdauer, Eigeninitiative und Belastbarkeit bewiesen. Diese Fähigkeiten sollten nicht brachliegen.

Mal wieder wird die Debatte moralisiert

Natürlich bestehen Risiken. Arbeitsgelegenheiten dürfen keine regulären Arbeitsplätze verdrängen und nicht zur billigen Ersatzbeschäftigung für Kommunen werden. Sie müssen zusätzlichen Charakter haben und zeitlich begrenzt bleiben. Ebenso darf niemand zu Tätigkeiten gezwungen werden, die seine Gesundheit gefährden oder seine Würde verletzen. Personalmangel allein rechtfertigt deshalb noch keinen Einsatz von Leistungsbeziehern.

Doch die politische Debatte leidet darunter, dass sie fast ausschließlich moralisch geführt wird. Die einen sprechen von moderner Zwangsarbeit, die anderen von einem Allheilmittel gegen Integrationsprobleme. Beides greift zu kurz. Entscheidend ist, was aus einer Arbeitsgelegenheit folgt. Dafür braucht es geeignete Aufgaben, enge Betreuung und realistische Beschäftigungsperspektiven. Interessen und Fähigkeiten der Teilnehmer müssen erkannt und durch Qualifizierung weiterentwickelt werden. Das stärkt das Selbstbewusstsein der Geförderten und kann auch andere zur Teilnahme ermutigen. Arbeitsmaßnahmen ersetzen weder Sprachkurse noch Ausbildung oder Arbeitsmarktpolitik.

Sie sollten den Zugang dazu erleichtern. Bei der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen wäre darauf zu achten, dass Deutsch tatsächlich als gemeinsame Sprache gebraucht wird. Ein begleitender, niedrigschwelliger Unterricht über staatliche Institutionen, Geschichte und Alltag in Deutschland und kulturelle sowie gesellschaftliche Erwartungen könnte die praktische Arbeit ergänzen.

Auch die Träger solcher Maßnahmen müssen sich am Ergebnis messen lassen. In der Praxis dient die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten und die Betreuung oft der Sicherung von Arbeitsplätzen in der Sozialindustrie. Caritas, Diakonie und paritätische Einrichtungen sollten darlegen können, wie sie Teilnehmer individuell fördern und welche Fortschritte daraus entstehen. Ihre Vergütung sollte zu einem erheblichen Anteil an nachvollziehbare Erfolge gebunden sein, wobei die unterschiedlichen Ausgangslagen der Teilnehmer berücksichtigt werden müssen. Nicht der Verbleib in Maßnahmen sollte honoriert werden, sondern der Entwicklungsfortschritt.

Ausgerechnet jene Maßnahme, die in Wahlkämpfen häufig als Ausdruck besonderer Härte gefordert oder verteufelt wird, enthält deshalb einen überraschend humanistischen Kern. Sie behandelt Asylbewerber und Erwerbslose nicht als dauerhafte Empfänger staatlicher Leistungen, sondern als Menschen mit Fähigkeiten, Pflichten und Entwicklungsmöglichkeiten, die sich jederzeit selbst aus der Tätigkeit heraus entwickeln können und sollen. Integration bedeutet schließlich nicht nur, Versorgung zu gewähren. Sondern jemanden einzuladen, produktiver Teil einer Gesellschaft zu werden – und ihm zuzutrauen, dass er dazu selbst etwas beitragen kann – in einer Beschäftigung, von der man leben kann.

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