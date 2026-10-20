ARD und ZDF entdeckten es mal wieder auffällig spät: Dass der Mob in Frankreich nicht nur Schüler waren

Warum die Erzählung vom Bildungsprotest so lange dominierte, wissen nur die Sender selbst. Die Bilder vor Ort zeigten längst eine kompliziertere Wirklichkeit. Ein Kommentar.

Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern. Für mich selbst war es eine Art Vertrauenszäsur in die Nachrichtenformate des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, als Ingo Zamperoni am 19.12.2016 in den „Tagesthemen“ noch immer nicht von einem „Anschlag“ auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz sprach, obwohl schon längst offensichtlich war, schon längst feststand, dass hier kein Unfall vorlag, sondern ein Mann ohne Licht, mit Absicht und mit Karacho in die Menschenmenge gefahren war, und auch andere Newskanäle schon das Wort „Attentat“ in den Mund nahmen.

Es ist inzwischen eine bemerkenswerte journalistische Disziplin im ÖRR, solange um die Wirklichkeit herumzureden, bis sie ins eigene Weltbild passt. Spielt ja nur den „Rechten in die Karten“, wenn man zum Beispiel migrantisches Fehlverhalten benennt. Dass die Beitragszahler es dennoch gerne wissen und sich selbst ein Bild machen würden, und zwar seit vielen Jahren schon – geschenkt!

Wer für besseres Lernen demonstriert, klaut keine Sneaker

Das ließ sich gerade wieder bei der Frankreich-Berichterstattung im ÖRR beobachten. Zu gern wollte man in Hamburg und Mainz, dass es sich lediglich um „Schülerproteste“ handelte, die bessere Lernbedingungen auf der Straße einforderten. Das waren sie für ARD und ZDF auch immer noch, als längst ein migrantischer Mob durch das Land marodierte, dem es Wumpe war, ob er gerade einen Louis-Vuitton-Laden zerkloppte oder das Geschäft eines Menschen, der vielleicht einer von ihnen ist auch gerade so über die Runden kommt. Die Missstände im französischen Schulsystem sind real. Aber wer für bessere Lernbedingungen demonstriert, klaut keine Sneaker oder räumt keine Designer-Stores leer.

Man muss kein Soziologe sein, um diesen Widerspruch zu erkennen. Zwar liegt keine gesicherte Auswertung vor, wer wann wo über wen berichtete, aber wer bereits seit Jahren gespitzte Antennen für die Weichzeichnungstaktiken des ÖRR hat, der fühlte sich hier schnell bestätigt. Auch die Sozialen Medien: abermals voll mit Beschwerden, die diese öffentlich-rechtliche Verzerrung benannten – den nervigen Erregungsfuror mal abgezogen.

Wer nun aber gleich wieder mit der „Gefühle sind keine Fakten“-Huberei anhebt, dem sei gesagt: Wenn dem wirklich so ist, dann dürfte man gar keine Kritik mehr gelten lassen. Denn auch da mischt sich immer persönliche Anschauung, eigene Glaubenssätze, persönliches Aufwachsen und Erfahrung mit hinein. Zudem gibt es längst und lange eine seriöse Debatte über die politische Unausgewogenheit unseres staatlichen Rundfunks.

Die Nachrichtenfrau des „Tagesschau“-Formats auf Instagram, wo der Algorithmus vor allem Schreierei, Fuchtelei und Bockigkeit belohnt (was schon mal eins a mit der gewollten Seriosität eines Nachrichtenformats harmoniert, nämlich gar nicht), beschwerte sich sogar darüber, dass nun alle nur noch auf den Mob schauten in Frankreich, aber keiner mehr auf die Schülerdemonstranten. Ja, geht’s noch, Tagesschau? Natürlich gerät auch die rechtschaffenste Schüleraktion ins Hintertreffen der öffentlichen Aufmerksamkeit, wenn gleichzeitig gewaltbereite männliche Migranten versuchen, Frankreich in Schutt und Asche zu legen. Zumal dann die Frage nicht weit ist, wann man in Deutschland mit solchen Szenen rechnen muss.

Zustimmung wird geprüft...

Fast wie Über-Eltern, die das miese und unempathische Verhalten ihres Kindes zu beschönigen versuchen, richtete der ÖRR später seinen Blick ausdrücklich auf die besondere Rolle der von Einwanderung geprägten, sozial benachteiligten Banlieues. Das ist ganz sicher gesellschaftliche Realität, aber ist es auch ein akzeptabler Grund, zu klauen, Palästina-Fahnen zu schwingen und den eigenen Landsleuten Angst einzujagen?

Und für alle die, die hier reflexartig eine Nazi-Gesinnung ob meiner Worte wittern, leiste ich freilich Abbitte und sage, was ich immer sage und auch so meine: Natürlich ist nicht jeder Banlieue-Jugendliche gewaltbereit, klaut und will Frankreich in Schutt und Asche legen, aber ebenso selbstverständlich sollte gelten, dass soziale Herkunft, Integrationsprobleme, Perspektivlosigkeit und die Zusammensetzung gewaltbereiter Gruppen untersucht und angesprochen werden dürfen, ohne dass schon die Frage schon als rassistisch, rechts oder was auch immer gilt.

Die Täter verschwinden hinter ihren Lebensumständen

Dennoch wollte sich unser aller öffentlich-rechtliches Nachrichtenwesen zu lange an den edelsten Begründungen für diesen Hass und diese Zerstörungswut festhalten. Aus einem vielschichtigen, mitunter widersprüchlichen Geschehen, wird so eine moralisch gut sortierte Geschichte: hier die benachteiligte Jugend, dort die überforderte Politik, dazwischen die Polizei. Die Täter verschwinden hinter ihren Lebensumständen. Ihre Opfer – der ausgebrannte Ladenbesitzer, die verängstigte Passantin, der angegriffene Lehrer – geraten zur Randnotiz.

Wäre es nicht endlich, endlich an der Zeit, beides auszuhalten, ÖRR? Die berechtigte Kritik am Bildungssystem, aber auch die brutale Realität der Ausschreitungen? Natürlich muss auch die Frage nach Polizeigewalt gestellt werden. Aber sie hebt die Verantwortung derjenigen nicht auf, die plündern und angreifen. Niemand verlangt, dass ARD und ZDF die sozialen Ursachen französischer Unruhen ignorieren.

Im Gegenteil: Sie sollen sie erklären. Aber erklären ist nicht entschuldigen, und Kontext ist kein Ersatz für Klartext. Wer einen friedlichen Protest kapert und eine Gewaltorgie draufsetzt, trägt Verantwortung. Wenn ARD und ZDF Vertrauen zurückgewinnen wollen, dann müssen auch politisch unangenehme Fakten benannt werden. Und zwar nicht erst dann, wenn die vorauseilenden Bilder im Netz so überwältigend geworden sind, dass sich das Offensichtliche nicht mehr umschiffen lässt.

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