Das Rautenmuster feiert sein großes Comeback auf den Laufstegen – doch diesmal tragen es nicht nur Golfspieler und ältere Damen. Die bewegte Geschichte des Kult-Musters und wie man es heute modern stylt.

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Vom spießigen Privatschul-Klischee zum Laufsteg-Liebling: Das Argyle-Muster feiert in dieser Saison ein erneutes Mode-Comeback.

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Der Einzug des Winters verlangt nach Gemütlichkeit und Romantisierung à la Nachmittagstee bei einem Buch am Kamin. Kaum ein Print erfüllt diese Sehnsucht in dieser Saison so gut wie das Argyle-Muster. Was einst als traditionelles Erkennungszeichen des schottischen Adels begann und in den 1990er-Jahren als spießige Uniform verwöhnter Privatschüler belächelt wurde, feiert derzeit eine triumphale Rückkehr.



Auf den Laufstegen der internationalen Modewochen ist das herbstliche Rautenmuster wieder allgegenwärtig. Der entscheidende Unterschied zu früher: Diesmal bleibt der Strick-Klassiker nicht allein Golfspielern oder der Generation der Großeltern vorbehalten – stattdessen hat ihn die Generation Z für sich entdeckt und verpasst seinem Image eine dringend benötigte Auffrischung.

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Von Schottland über Windsor bis in die Popkultur der 90er-Jahre

Um den derzeitigen Hype zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück zu den Wurzeln des Musters, das eng mit seinem bekannten Bruder, dem klassischen Karo, verwandt ist. Im 17. Jahrhundert entdeckte der Clan Campbell of Argyll in Westschottland ein praktisches Schneider-Geheimnis: Dreht man den traditionellen schottischen Tartan-Karostoff um 90 Grad, schmiegt er sich deutlich passgenauer an den Körper an. Die Geburtsstunde des charakteristischen Rautenmusters war besiegelt.

Golf, Polohemden und Elite-Unis: Lange Zeit war das Argyle-Muster Erkennungsmerkmal gehobener Gesellschaftsschichten und des Adels. © Newscom World/Imago

Lange Zeit blieb der Stoff fest in der Hand der gesellschaftlichen Elite. In den 1920er-Jahren machte die schottische Traditionsmarke Pringle of Scotland das Design zum Renner. Als schließlich der Duke of Windsor regelmäßig in Argyle-Pullovern und -Westen auf dem Golfplatz erschien, avancierte der Print endgültig zum Sinnbild für den sogenannten „Old-Money-Style“ – also den Luxus der alten Geldaristokratie.



In den 1950er-Jahren schwappte der Trend über den Atlantik in die USA, wo seine Erfolgsgeschichte erst richtig Fahrt aufnahm. Zusammen mit Poloshirts und Pullundern wurden die diamantähnlichen Rauten zum festen Bestandteil des amerikanischen Preppy-Stils – der typischen Garderobe tennisspielender Privatschulkinder und Studierender an Elite-Universitäten.

Die 80er- und 90er-Jahre deuteten das Rautenmuster um und machten es zur Karikatur seiner selbst. © Capital Pictures, Zuma Press Wire/Imago

Doch ab den 1980er-Jahren erfuhr das spießige Image einen radikalen Wandel: Gleich zwei Subkulturen eigneten sich den exklusiven Country-Club-Look an und machten ihn zum Zeichen der Rebellion. Sowohl die US-amerikanische Hip-Hop-Szene als auch die britischen „Football Casuals“ aus der Arbeiterklasse trugen das Muster plötzlich auf den Straßen – als ironischen Bruch mit den Klassengrenzen. In den 1990er-Jahren folgte schließlich die popkulturelle Überspitzung: Ob Cher Horowitz in „Clueless“ oder Carlton Banks in „Der Prinz von Bel-Air“ – das Argyle-Muster wurde zum liebevoll überzeichneten Klischee einer ganzen Ära.

Das Comeback des Rauten-Klassikers

Auch hierzulande haftet dem Muster traditionell ein sehr gediegenes Image an. Lange Zeit dachte man bei Rauten-Strick unweigerlich an wohlhabende ältere Damen mit streng zurückgestecktem Haar und einem Kaschmirpullover über den Schultern – kombiniert mit einem wadenlangen Filzrock oder den berühmten gemusterten Socken von Burlington.

In Deutschland fand das Argyle-Muster Bekanntheit vor allem durch die Socken der Marke Burlington. © Manfred Segerer/Imago

Spätestens seit Ende der 2010er-Jahre ist damit aber Schluss und der Strick-Klassiker feiert sein Laufsteg-Comeback. Die Generation Z übersetzt ihn in Trends wie „Literary Chic“ und romantisiert dabei das herbstlich-britische Lebensgefühl.

Das Rautenmuster feiert sein Comeback auf den Laufstegen der Modewochen 2019 bei Victoria Beckham und Gucci. © Avalon.Red/Imago

Das Omi-Muster auf den Laufstegen der Modewoche

Die jüngsten Modewochen haben gezeigt, wie vielseitig das einst altbacken wirkende Muster sein kann. Ein klassischer Argyle-Pullover reicht schon, um einem schlichten Outfit Struktur zu geben, die Designer setzen jetzt aber auch auf mutigere Varianten.

Die Laufstege für den Winter 2026 zeigen, dass dem Rautenmuster keine Grenzen gesetzt sind. Egal ob in knalligen Farben oder im Muster-Mix bei Dries Van Noten und Zankov. © Abacapress, Bestimage/Imago

Marken wie Zankov und Dries Van Noten zeigen, dass Argyle keine strengen Regeln mehr braucht: Als Pullunder über einem geblümten oder gestreiften Hemd oder lässig um die Hüfte gebunden, wird das Rautenmuster zum modernen Hingucker mit Stilbruch.

Wer es im Alltag weniger experimentell mag, kombiniert es einfach mit klassischer Jeans oder lockerer Stoffhose. Da in den Rauten meist mehrere Farbtöne zusammenkommen, passt der Pullover leicht zu verschiedenen Basics, ohne zu langweilen.

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Auch die Traditionshäuser erfinden sich neu. Pringle of Scotland hat das Muster gemeinsam mit dem Designer JW Anderson neu aufgelegt, etwa in Marineblau mit Rauten in Grau, Rot und Braun oder als hellgelben Kragenpullover.



Minimalistischer wird es bei Marken wie Cos, die das Muster in tiefen Herbsttönen wie Bordeauxrot und Schokobraun auf moderne, kastige Schnitte übertragen.

Cos lässt den Mustertrend in klassisch edlen Herbstfarben, gepaart mit modernen Schnitten, aufleben. © Cos

Ob als Retro-Hommage oder als gemütlicher Begleiter für kalte Herbsttage: Das Argyle-Muster hat seinen verstaubten Ruf endgültig abgelegt und beweist, dass Tradition kreativ in den Zeitgeist übersetzt werden kann.