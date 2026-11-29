Pakistan schickt Soldaten nach Saudi-Arabien. Derweil wirft die Huthi-Miliz Saudi-Arabien einen neuen Angriff vor und droht mit einer Reaktion.

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Verteidigungsabkommen: Vertreter aus der Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien nehmen in Istanbul an einer Sitzung teil.

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Pakistan wird Soldaten nach Saudi-Arabien entsenden, um die Verteidigungsfähigkeit des Königreichs zu stärken. Das teilte das pakistanische Militär am Sonntag mit. „Der Einsatz spiegelt Pakistans unerschütterliches Engagement für die Sicherheit, Souveränität und territoriale Integrität Saudi-Arabiens wider“, hieß es laut Reuters in einer Erklärung der pakistanischen Armee.



Nach Angaben von AP machte das Militär keine Angaben zur Zahl der entsandten Soldaten, zu ihren konkreten Aufgaben oder zur Dauer des Einsatzes. Auch wann die Truppen in Saudi-Arabien eintreffen sollen, blieb demnach zunächst offen. Es handelt sich laut Reuters jedoch um die erste öffentliche Stellungnahme des pakistanischen Militärs zu Einsätzen in Saudi-Arabien.

Verteidigungsabkommen zwischen Pakistan, Türkei, Saudi-Arabien

Die Soldaten sollen ihren Dienst auf saudischem Gebiet im Rahmen bestehender Verteidigungsvereinbarungen leisten, erklärte die pakistanische Armee. Ihr Einsatz solle dazu beitragen, die Verteidigungsfähigkeit Saudi-Arabiens angesichts neuer Sicherheitsbedenken weiter zu stärken.

Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei hatten am 7. August das sogenannte Mekka-Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Es sieht AP zufolge vor, dass ein Angriff auf eines der drei Länder als Angriff auf alle Mitglieder behandelt wird. Die beteiligten Staaten gaben an, der Pakt sei defensiv und richte sich gegen keinen bestimmten Staat.

Treffen in Islamabad

Die Entsendung folgt auf ein Treffen hochrangiger Vertreter aus Pakistan, Saudi-Arabien und der Türkei am Freitag in Islamabad. Wie Reuters berichtete, kamen dort die Mitglieder des Strategischen Politischen und Verteidigungsausschusses des Bündnisses zusammen. Die drei Länder bekräftigten nach Angaben der AP ihre Unterstützung für Saudi-Arabien sowie für diplomatische Bemühungen zur Entschärfung regionaler Spannungen.

Hintergrund der verstärkten Zusammenarbeit sind die Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen. Die vom Iran unterstützte Miliz hat nach Angaben der AP ihre Angriffe auf Saudi-Arabien mit Raketen und Drohnen verstärkt. Zudem kontrollieren die Huthi weite Teile des Jemen und haben zuletzt Gelände an der Küste des Roten Meeres erobert.

Drohung weiterer Angriffe

Die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Rebellen haben sich zuletzt weiter verschärft. Wie Reuters am Sonntag berichtete, drohte die vom Iran unterstützte Miliz damit, saudische Häfen am Roten Meer, darunter Dschidda, anzugreifen. Zuvor hatte sie Saudi-Arabien beschuldigt, den Hafen Ras Isa im Westen des Jemen angegriffen zu haben.

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition erklärte laut Reuters, sie reagiere militärisch auf Angriffe der Huthi, ohne einen Angriff auf den Hafen konkret zu bestätigen. Kurz zuvor hatte sie Zivilisten zur Evakuierung des Gebiets aufgerufen. Die Huthi forderten Schifffahrtsunternehmen auf, ihre Schiffe aus saudischen Häfen am Roten Meer abzuziehen, und rief Zivilisten zur Evakuierung auf.

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