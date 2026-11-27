Jerewan will die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen in Europa vertiefen. Auch Ostdeutschland will profitieren.

Mitte November wurde in Berlin ein neues Kapitel der deutsch-armenischen Verteidigungszusammenarbeit vorbereitet. Zwei Tage später empfing Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan Bundesaußenminister Johann Wadephul in Jerewan. Und am Dienstagabend bekannte sich Baden-Württembergs stellvertretender Ministerpräsident und Europaminister Manuel Hagel (CDU) im Neuen Schloss in Stuttgart zur europäischen Zukunft Armeniens. Drei Termine, die aus unterschiedlichen politischen Ebenen heraus auf dieselbe Entwicklung verweisen: Das Land im Südkaukasus erweitert seinen außenpolitischen Handlungsspielraum, und Deutschland spielt dabei eine zunehmend sichtbare Rolle.

Die Berliner Gespräche waren mehr als ein diplomatischer Besuch. Nach Angaben des armenischen Verteidigungsministeriums vereinbarten beide Seiten ein Kooperationsprogramm für 2027, das mehrere neue Bereiche umfasst. Der armenische Abteilungsleiter für Verteidigungspolitik und internationale Zusammenarbeit, Levon Ayvazyan, informierte die deutsche Seite über die Modernisierung der armenischen Streitkräfte. Für Armenien ist die Erweiterung seiner internationalen Sicherheitsbeziehungen von Bedeutung.

Berlin setzt auf Zusammenarbeit mit beiden Seiten

Beim Treffen mit Wadephul Mitte November ging es nach Mitteilung der armenischen Regierung neben der politischen Zusammenarbeit um Energie, Handel und die Diversifizierung der armenischen Wirtschaft. Paschinjan hob Deutschlands Unterstützung für die demokratischen Reformen seines Landes und die Beziehungen zur EU hervor. Wadephul wiederum bekräftigte die Bereitschaft der Bundesregierung, die Zusammenarbeit Armeniens mit der Europäischen Union zu vertiefen.

Deutschland setzt dabei nicht allein auf Jerewan. Wadephuls Reise führte ihn auch nach Aserbaidschan. Das Auswärtige Amt verbindet die Zusammenarbeit mit beiden Staaten ausdrücklich mit der Aussicht auf Frieden im Südkaukasus. Das im August 2025 in Washington paraphierte Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan eröffnet die Möglichkeit, Verkehrswege wieder zu öffnen und wirtschaftliche Beziehungen in der Region neu zu ordnen. Die Paraphierung allein garantiert allerdings noch keinen dauerhaften Frieden.

Von Sowjetstadt zur EU-Metropole? Die armenische Hauptstadt Jerewan möchte sich nicht nur architektonisch von der Vergangenheit lösen, sondern auch politisch. © Thomas Koehler/Imago

Die Bundesregierung verfolgt auch wirtschaftliche Interessen. Während Aserbaidschan für Europa ein wichtiger Lieferant von Erdöl und Erdgas ist, verfügt Armenien über bedeutende Kupfer- und Molybdänvorkommen. Letzteres ist insbesondere für die Herstellung hochfester und hitzebeständiger Spezialstähle von Bedeutung, wie sie im Maschinenbau, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Rüstungsindustrie benötigt werden. Deutschland bezieht bereits Ferromolybdän aus Armenien. Zudem liegt das Land an potenziellen Handels- und Transportkorridoren zwischen Asien und Europa. Berlin hat seine Beziehungen zu Jerewan bereits im Dezember 2025 auf eine neue Grundlage gestellt: Bundeskanzler Friedrich Merz und Paschinjan unterzeichneten in der Hauptstadt eine gemeinsame Erklärung über eine strategische Partnerschaft.

Hagel: Armenien gehört zur europäischen Familie

Dass diese Annäherung nicht auf die Bundespolitik beschränkt bleibt, zeigte der Festakt am Dienstagabend in Stuttgart, an dem der Autor teilnahm. Anlass waren der 35. Jahrestag der armenischen Unabhängigkeit und das 20-jährige Bestehen des armenischen Honorarkonsulats in Baden-Württemberg. Unter den Gästen waren der armenische Botschafter Viktor Yengibaryan und der Karlsruher Unternehmer und Honorarkonsul Günter Pilarsky.

Hagel griff in seiner Festrede die Frage auf, ob Armenien zu Europa gehöre. In Anspielung auf die einst im Ostblock populären Radio-Jerewan-Witze formulierte der baden-württembergische stellvertretende Ministerpräsident: „Im Prinzip ja. Punkt.“ Und weiter: „Armenien gehört zur europäischen Familie – durch seine Geschichte, seinen Glauben und seine Werte.“

Der Minister erinnerte an das Unabhängigkeitsreferendum vom 21. September 1991, bei dem sich eine überwältigende Mehrheit für einen eigenständigen Staat außerhalb der Sowjetunion aussprach. Er verband die europäische Perspektive Armeniens auch mit dessen christlicher Tradition und der Bedeutung seiner eigenen Sprache. Hagel machte die Zugehörigkeit zu Europa nicht allein an wirtschaftlichen oder institutionellen Kriterien fest, sondern auch an kulturellen und historischen Gemeinsamkeiten.

Ein EU-Beitritt ist damit freilich nicht beschlossen. Hagel verwies auf Paschinjans Einschätzung, wonach ein Beitrittsantrag bereits 2027 oder 2028 realistisch sein könne. Eine solche Antragstellung wäre erst der Beginn eines langen politischen und rechtlichen Verfahrens. Die Entscheidung über den Weg des Landes, betonte Hagel, liege bei den Armeniern selbst.

Unternehmer als Brückenbauer

Die Verbindungen nach Deutschland sind älter als die gegenwärtige außenpolitische Annäherung. Seit November 2006 vertritt Pilarsky Armenien als Honorarkonsul in Baden-Württemberg. Hagel würdigte dessen unternehmerische und gemeinnützige Arbeit, insbesondere die Unterstützung sozialer, medizinischer und kultureller Einrichtungen in Armenien durch seine Stiftung.

Deutsch-armenische Konsultationen: Außenminister Johann Wadephul besuchte Armenien Mitte November. Das Land ist besonders relevant als Wirtschaftskorridor. © Thomas Koehler/Imago

Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit nahm der Minister in den Blick. Baden-Württembergs Maschinenbau und Armeniens Technologiesektor könnten sich ergänzen. „Unsere Maschinen brauchen Software, Armenien hat die Köpfe dafür“, sagte Hagel. Solche Kontakte können wirtschaftliche Alternativen eröffnen, ohne dass dafür zunächst eine EU-Mitgliedschaft erforderlich wäre.

Ostdeutschland pflegt besondere Beziehungen zu Armenien

Auf kommunaler Ebene ist die Annäherung längst sichtbar. Erst im Oktober 2026 besiegelten Leipzig und Jerewan ihre Städtepartnerschaft. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung reiste dazu in die armenische Hauptstadt. Halle (Saale) ist seit 2023 mit Gjumri verbunden, Naumburg seit Juni 2025 mit Armavir.

Sachsen-Anhalt nimmt dabei seit drei Jahrzehnten eine besondere Rolle ein: Seit Februar 1996 vertritt das Land im Auftrag der Kultusministerkonferenz alle deutschen Bundesländer bei der Umsetzung des deutsch-armenischen Kulturabkommens. Daraus sind unter anderem Schulpartnerschaften und wissenschaftliche Kontakte entstanden.

Wie lebendig der kulturelle Austausch ist, zeigt ein aktuelles Beispiel: Seit Anfang November präsentiert das Historische Museum Armeniens in Jerewan eine originalgetreue Nachbildung der Himmelsscheibe von Nebra. Die Ausstellung ist Teil des internationalen Kunstprojekts „Stellar Frequencies“, das vom Goethe-Institut Armenien mit Partnern realisiert wird. Im Frühjahr 2027 soll das Projekt im Berliner Haus der Kulturen der Welt und im Sommer in der Arche Nebra Station machen. Die deutsch-armenischen Beziehungen reichen damit weit über die Regierungsebene hinaus.

Armenien steht damit vor einer Aufgabe, die sich nicht in der Frage nach einem EU-Beitritt erschöpft. Das Land muss seine Sicherheit gewährleisten, wirtschaftliche Abhängigkeiten verringern und das Verhältnis zu seinen Nachbarn neu gestalten. Die Beziehungen zu Deutschland können dazu beitragen, zusätzliche Optionen zu schaffen. Die jüngsten Termine in Berlin, Jerewan und Stuttgart sowie die gewachsenen Verbindungen nach Ostdeutschland zeigen, auf wie unterschiedlichen Ebenen diese Partnerschaft inzwischen Gestalt annimmt.

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