Mietwucher

Asbest, Fäkalien, hohe Nachzahlungen: Linke legt Vonovia fast 700 Beschwerden vor

Vonovia-Mieter haben der Linken ihre Probleme geschildert. Jeder Fünfte kommt aus Berlin. Nun soll der Konzern Antworten liefern.

Foto von Autor/Autorin: Jana Hermann
Jana Hermann
4 Min
Linken-Chefin Ines Schwerdtner und Luigi Pantisano auf der Wahlparty der Linken. Die Partei will schärfer gegen überhöhte Mieten und Mietwucher vorgehen.

Linken-Chefin Ines Schwerdtner und Luigi Pantisano auf der Wahlparty der Linken. Die Partei will schärfer gegen überhöhte Mieten und Mietwucher vorgehen.

© Sebastian Gollnow/dpa

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Schimmel, hohe Nebenkosten, umstrittene Mieterhöhungen: Die Linke hat Beschwerden von 693 Vonovia-Mietern aus ganz Deutschland ausgewertet. Rund 20 Prozent der Einsendungen stammen nach Angaben der Partei aus Berlin. Nun konfrontiert Linken-Chef Luigi Pantisano Deutschlands größten Wohnungskonzern mit den Fällen.

Die häufigsten Beschwerden betreffen Mängel: 412-mal wurde dieser Punkt genannt. 352 Einsendungen betreffen Miete oder Mieterhöhungen, in 182 Fällen sprechen die Einsender von falsch oder unzulässig begründeten Erhöhungen. 297-mal wurden Probleme mit Nebenkosten genannt, darunter 206 Fälle mit nach Angaben der Mieter fehlerhaften Abrechnungen oder nicht erbrachten Leistungen. Mehrfachnennungen waren möglich.

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