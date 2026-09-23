Asbest, Fäkalien, hohe Nachzahlungen: Linke legt Vonovia fast 700 Beschwerden vor

Schimmel, hohe Nebenkosten, umstrittene Mieterhöhungen: Die Linke hat Beschwerden von 693 Vonovia-Mietern aus ganz Deutschland ausgewertet. Rund 20 Prozent der Einsendungen stammen nach Angaben der Partei aus Berlin. Nun konfrontiert Linken-Chef Luigi Pantisano Deutschlands größten Wohnungskonzern mit den Fällen.



Die häufigsten Beschwerden betreffen Mängel: 412-mal wurde dieser Punkt genannt. 352 Einsendungen betreffen Miete oder Mieterhöhungen, in 182 Fällen sprechen die Einsender von falsch oder unzulässig begründeten Erhöhungen. 297-mal wurden Probleme mit Nebenkosten genannt, darunter 206 Fälle mit nach Angaben der Mieter fehlerhaften Abrechnungen oder nicht erbrachten Leistungen. Mehrfachnennungen waren möglich.