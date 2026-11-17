Japan will die Energiesicherheit in Asien stärken. Eine neue Taskforce soll die Zusammenarbeit bei der Ölversorgung in Krisenzeiten koordinieren.

Japan will die Energiesicherheit in Asien mit einer regionalen Taskforce stärken. Die Initiative soll die Koordination strategischer Ölreserven verbessern und die Freigabe von Vorräten in Krisenzeiten koordinieren. Das berichteten Reuters und die Financial Times am Dienstag.



Japans Premierministerin Sanae Takaichi stellte den Vorschlag laut Reuters bei einem Treffen der Asia Zero Emission Community (AZEC) am Rande des ASEAN-Gipfels in Manila vor. Die geplante Taskforce soll unter anderem die Zusammenarbeit bei der Bevorratung von Öl und der Freigabe von Vorräten in Notlagen koordinieren. „Wir beabsichtigen, es als eine Art asiatische Entsprechung der Internationalen Energieagentur zu fördern“, sagte Takaichi demnach.

Die AZEC-Mitglieder sind nach Angaben von Reuters Australien, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Japan, Laos, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.

Auswirkungen des Iran-Kriegs

Wie die Financial Times berichtet, soll die Organisation den Namen „Asia Oil Security Task Force“ tragen. Außerdem erwägt Japan laut dem Bericht, ungenutzte Lagerkapazitäten im eigenen Land für Ölreserven anderer asiatischer Staaten zur Verfügung zu stellen. Die IEA berate die japanische Regierung bereits bei der Entwicklung eines regionalen Systems und plane die Eröffnung eines neuen Büros in Tokio.

Takaichi kündigte laut Reuters zudem eine sogenannte „Power Gulf Initiative“ an. Sie soll die Zusammenarbeit zwischen Ölproduzenten im Nahen Osten und Energieverbrauchern in Asien stärken. Damit sollen auch die Golfstaaten ihre wirtschaftliche und energetische Widerstandsfähigkeit verbessern, berichtete die Financial Times.

Hintergrund der Vorschläge sind die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energieversorgung. Dieser habe die Abhängigkeit asiatischer Staaten von Öl- und Gaslieferungen durch die Straße von Hormus offengelegt, schrieb Reuters. Nach Angaben der japanischen Agentur für natürliche Ressourcen und Energie sind rund 90 Prozent des Rohöls, das die Meerenge passiert, für asiatische Abnehmer bestimmt.

Ölreserven im Fokus

Besonders Südostasien verfügt laut der Financial Times über vergleichsweise geringe Ölreserven. Die Vorräte der Region reichten demnach für etwa 30 Tage des Verbrauchs, wie laut dem Bericht aus einer Studie des Economic Research Institute for Asean and East Asia hervorgeht, das vom japanischen Wirtschaftsministerium gegründet wurde. Die Internationale Energieagentur empfiehlt hingegen Reserven in Höhe von 90 Tagen der Nettoimporte.

Japan verfügt nach Angaben der Financial Times über deutlich größere Vorräte. Vor dem Angriff der USA und Israels auf Iran im Februar reichten die japanischen Ölreserven demnach für etwa 250 Tage des Verbrauchs. Dennoch kam es in Japan zu Engpässen bei Produkten wie farbiger Tinte und medizinischen Handschuhen. Grund dafür war unter anderem die Abhängigkeit des Landes von Südostasien bei der Versorgung mit ölbasierter Naphtha und Kunststoffen.

Auch die Philippinen treiben eine regionale Zusammenarbeit bei der Ölbevorratung voran. Präsident Ferdinand Marcos Jr. sagte laut Reuters, sein Land mache Fortschritte beim Aufbau strategischer Erdölreserven und bemühe sich um Investitionen in Energieprojekte. Eine Bevorratung allein reiche jedoch nicht aus. Nachhaltige Energiesicherheit erfordere eine engere Zusammenarbeit zwischen ölproduzierenden und ölverbrauchenden Staaten, sagte Marcos.

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