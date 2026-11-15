Der Staatenbund berät bis Dienstag über Myanmar, Energieversorgung und den Streit im Südchinesischen Meer. Beim digitalen Handel gibt es Fortschritte.

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Überschattet von regionalen Konflikten und den Folgen des Iran-Kriegs hat am Sonntag in Manila der Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean begonnen. Die Beratungen dauern bis zum 17. November. Zum Auftakt rief der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. laut der staatlichen Philippine News Agency zu Geschlossenheit auf. Kein Mitgliedstaat verfüge allein über alle Mittel, um die Herausforderungen der Region zu bewältigen.



Marcos verwies auf die Folgen des Nahostkriegs für Transportwege, Energie und Lebensmittelversorgung. Weitere Schwerpunkte sind die Gewalt in Myanmar, die Territorialkonflikte im Südchinesischen Meer und die engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Beim digitalen Handel liegt bereits eine neue Vereinbarung vor.

Drei Tage Beratungen mit internationalen Partnern

Am Sonntag stehen zunächst die Gespräche der elf Asean-Mitglieder im Mittelpunkt. Neben einer Plenarsitzung und Beratungen im kleineren Kreis sind Treffen mit Vertretern von Parlamenten, Wirtschaft und Jugend vorgesehen. Bis Dienstag folgen Gespräche mit internationalen Partnern, wie das philippinische Präsidialamt mitteilte.

Für den 17. November sind unter anderem das Asean-plus-Drei-Treffen mit China, Japan und Südkorea sowie der Ostasiengipfel angesetzt. Auch US-Präsident Donald Trump wird zu Gesprächen in Manila erwartet. Washington hat für Dienstag ein Sondertreffen mit Asean angekündigt. Anschließend reist Trump zum Apec-Gipfel nach China weiter.

Die Gipfelwoche bringt damit zahlreiche Akteure zusammen, deren Interessen in Südostasien aufeinandertreffen. China ist ein wichtiger Wirtschaftspartner, liegt aber mit mehreren Asean-Staaten wegen Ansprüchen im Südchinesischen Meer im Streit. Die USA bauen derweil ihre Sicherheitskooperation in der Region aus.

Mutmaßliche chinesische Forschungsschiffe am Scarborough-Riff im umstrittenen Südchinesischen Meer im Juni 2026. © Jam Sta Rosa/AFP

Verhandlungen mit China kommen nur langsam voran

Im Südchinesischen Meer droht ein wichtiges Ziel des philippinischen Vorsitzes unerreicht zu bleiben. Manila hatte auf einen Abschluss des seit Jahren verhandelten Verhaltenskodex mit China noch in diesem Jahr gehofft. Marcos sprach am Sonntag jedoch lediglich von weiteren Bemühungen um eine wirksame Vereinbarung auf Grundlage des Völkerrechts.

Wie die philippinische Zeitung Philstar berichtet, nannte der Präsident keinen Zeitplan. Ein Sprecher des Vorsitzes hatte die Verhandlungen zuletzt als zu „70 Prozent“ abgeschlossen bezeichnet, ohne die Grundlage dieser Angabe zu erläutern. Der Kodex soll den Umgang miteinander in dem umstrittenen Seegebiet regeln, in dem chinesische und philippinische Schiffe wiederholt aneinandergeraten.

Myanmar bleibt ausgeschlossen – aber Aussicht auf Rückkehr

Eine der ersten politischen Entwicklungen des Gipfels betrifft Myanmar. Die Asean-Staaten halten laut Reuters vorerst am Ausschluss der militärgestützten Führung von der vollen politischen Vertretung bei Gipfeln und Außenministertreffen fest. Zugleich eröffneten sie einen Weg zu einer schrittweisen Rückkehr, sofern es anhaltende und konkrete Fortschritte beim regionalen Friedensplan gibt.

Grundlage bleibt der nach dem Militärputsch von 2021 vereinbarte Fünf-Punkte-Konsens. Er verlangt unter anderem ein Ende der Gewalt, Dialog und humanitäre Hilfe. Der Plan hat den Bürgerkrieg bislang nicht beendet. Marcos fragte bei den Beratungen laut PNA, was der Staatenbund nach fünf Jahren noch für das Land tun könne. Im Mittelpunkt stünden vertriebene Familien, hilfsbedürftige Gemeinden und junge Menschen, deren Zukunft durch den Konflikt beeinträchtigt werde.

Digitalabkommen soll Handel erleichtern

Ein konkretes Ergebnis gibt es dagegen bei der wirtschaftlichen Integration. Die Mitgliedstaaten unterzeichneten bereits am Samstag ein rechtsverbindliches Rahmenabkommen für die digitale Wirtschaft. Am Sonntag wurde es bei der Gipfeleröffnung offiziell übergeben, teilte das Asean-Sekretariat mit.

Die Vereinbarung umfasst grenzüberschreitende Datenflüsse, digitalen Handel, den Schutz von Quellcodes, Cybersicherheit und künstliche Intelligenz. Unterschiedliche Systeme sollen besser zusammenarbeiten können, etwa bei Zahlungen und Lieferketten. Nach Angaben des singapurischen Wirtschaftsministeriums sollen besonders kleinere Unternehmen leichter in der gesamten Region tätig werden können. Auch die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Kanada wurden vorangebracht.

Singapurs Premierminister Lawrence Wong forderte zudem eine widerstandsfähigere Energieversorgung. Die Staaten sollten das regionale Abkommen zur Erdölversorgungssicherheit ratifizieren, sagte er laut dem Sender CNA. Angesichts einer zunehmend unberechenbaren Welt müsse Asean seine wirtschaftlichen Verbindungen vertiefen und zugleich die Zusammenarbeit mit externen Partnern ausbauen.



Zum Abschluss des diesjährigen philippinischen Vorsitzes übernimmt Singapur die Führung des Staatenbundes für 2027.

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