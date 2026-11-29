Die Gesamtzahl liegt im üblichen Rahmen für die Jahreszeit. In Praxisproben dominieren Rhino- und Enteroviren. Grippeviren spielen bislang eine Nebenrolle.

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Bei Kindern bis 14 Jahre schätzt das RKI für die Woche vom 16. bis 22. November 13.700 neue Atemwegsinfekte je 100.000 (Symbolbild).

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Das Robert-Koch-Institut hat am 27. November seinen neuen GrippeWeb-Wochenbericht veröffentlicht. Nach dieser Hochrechnung sind vom 16. bis 22. November rund 5,6 Millionen Menschen in Deutschland neu an einem Atemwegsinfekt erkrankt, etwa 6700 je 100.000 Einwohner. Das ist ähnlich viel wie in der Vorwoche und für die Jahreszeit üblich.

Doch zwischen Jung und Alt klafft eine Lücke. Bei Kindern bis 14 Jahre schätzt das RKI 13.700 Fälle je 100.000, also fast jedes siebte Kind, zusammen rund 1,6 Millionen. Bei Erwachsenen sind es 5600 je 100.000, etwa vier Millionen.

Kinder bis 14: Seit Ende Oktober geht es aufwärts

Bei Kindern steigt die Zahl neuer Infekte seit der 44. Kalenderwoche deutlich, auch in der Berichtswoche ging es weiter nach oben. Bei Erwachsenen ab 15 Jahren blieb sie seit Saisonbeginn trotz kleiner Ausschläge fast stabil.

Noch klarer ist der Abstand bei Infekten mit Fieber: 4200 je 100.000 Kinder, aber nur 900 je 100.000 Erwachsene. Bei Kindern stieg dieser Wert binnen einer Woche stark.

Rhino- und Enteroviren vorn, Grippeviren im Hintergrund

Die 5,6 Millionen sind keine Grippefälle. Gezählt wird jede neue Erkrankung mit Husten, Halsschmerzen oder Fieber, egal welcher Erreger dahintersteckt und ob jemand zum Arzt geht. Der ARE-Wochenbericht des RKI fand in 160 Praxisproben vor allem Rhino- und Enteroviren, gefolgt von Parainfluenzaviren.

Influenza, Sars-CoV-2 und RSV spielten eine kleinere Rolle. Die Influenza-Werte in der Bevölkerung und im Abwasser sind weiter sehr niedrig, eine Grippewelle belegen die Daten nicht. Rund 1,2 Millionen Menschen gingen mit Atemwegsinfekt zum Arzt, schwere Klinikfälle blieben selten.

Acht bis zwölf Infekte pro Jahr: Wann das normal ist

Dass Kinder öfter krank sind, passt zu einer Faustregel aus der Kinderheilkunde. Laut Elterninformation der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin gelten bis zur Einschulung höchstens acht bis zwölf leichte Infekte im Jahr als normal, gehäuft zu Kita-Beginn. Wichtiger als die Zahl seien Schwere, Verlauf und volle Erholung dazwischen.

Das staatliche Elternportal kindergesundheit-info.de hält in den ersten Kita-Monaten sogar einen Infekt pro Monat für möglich. Warum die Kurve gerade seit Ende Oktober steigt, erklärt das nicht.

9133 Meldungen: So entsteht die Millionenzahl

Basis sind Selbstauskünfte Freiwilliger im Mitmachportal GrippeWeb: Für die Berichtswoche meldeten bisher 9133 Menschen, 566 davon mit neuem Atemwegsinfekt. Das RKI gleicht Alter, Geschlecht und Bundesland rechnerisch aus und rechnet hoch.

Endgültig ist die Zahl nicht, denn Teilnehmer dürfen bis zu vier Wochen nachmelden. Für die Vorwoche hat das RKI im GrippeWeb-Bericht zur 46. Kalenderwoche zunächst 7200 je 100.000 genannt, nun sind es 7000. Erste Schätzungen lagen früher im Mittel rund sechs Prozent über dem Endwert.

Das sollten Sie jetzt tun

Achten Sie weniger auf die Zahl der Infekte Ihres Kindes als auf ihre Schwere und darauf, ob es sich dazwischen erholt.

Lassen Sie Atembeschwerden, einen schlechten Allgemeinzustand und anhaltendes oder steigendes Fieber ärztlich abklären. Das gilt auch, wenn sich Beschwerden verschlimmern.

Und: Tipps aus Elternforen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder Immunboostern ersetzen keinen Rat aus der Kinderarztpraxis.

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