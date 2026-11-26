Wegen Engpässen bei der Wartung mussten britische U-Boote zuletzt immer länger auf See bleiben. Künftig sollen die Trockendocks der Marine rund um die Uhr in Betrieb sein.

Ein Atom-U-Boot der Vanguard-Klasse kehrt nach einem Einsatz auf See an die schottische Küste zurück.

Die britische Regierung hat mit dem Rüstungskonzern Babcock einen Vertrag über acht Milliarden Pfund (rund 9,6 Milliarden Euro) geschlossen, um die Einsatzbereitschaft seiner Atom-U-Boote zu erhöhen.



Wie Verteidigungsminister Wes Streeting am Donnerstag ankündigte, sieht der Fünfjahresvertrag vor, die Wartungs- und Reparaturanlagen zu modernisieren und die Trockendocks künftig rund um die Uhr zu betreiben. Die U-Boote sollen dadurch schneller wieder einsatzbereit sein.

Der Verteidigungsausschuss des britischen Unterhauses hatte zuletzt auch vor Defiziten bei der U-Boot-Abwehr gewarnt, wie der Sender ITV berichtete. Angesichts der Bedrohung durch russische U-Boote und Sabotageeinheiten seien die auf U-Boot-Abwehr spezialisierten Kriegsschiffe und die Atom-U-Boote der britischen Marine wegen Wartungsarbeiten zu oft nicht einsatzbereit, hieß es.

In den vergangenen Jahren hatte die britische Marine nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters die Einsätze ihrer U-Boote wegen unzureichender Wartungskapazitäten verlängern müssen. Im November ging nach Angaben von ITV ein siebenmonatiger Einsatz der HMS „Vengeance“ zu Ende – ein neuer Rekord.



Das Boot ist eines von vier U-Booten, die mit Trident-Atomraketen ausgerüstet sind. Mindestens eines dieser Boote ist zur nuklearen Abschreckung im Dienste Großbritanniens und seiner Nato-Verbündeten ständig auf See.

Rekordauftrag für Babcock

Der Vertrag tritt am 1. Dezember in Kraft und kann laut Babcock auf eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren verlängert werden. Hinzu kommt eine Rahmenvereinbarung im Wert von bis zu 700 Millionen Pfund. Das Gesamtpaket ist nach Unternehmensangaben der größte Auftrag in der Geschichte des britischen Rüstungskonzerns.

Das Verteidigungsministerium rechnet mit rund 3000 neuen Arbeitsplätzen für Fachkräfte, vor allem in Plymouth, im Raum Glasgow und in Bristol. Hinzu kommen rund 2500 Ausbildungsplätze und Stellen für Hochschulabsolventen. Zudem sollen 8500 bestehende Arbeitsplätze gesichert werden. Rund 2,4 Milliarden Pfund sind für Aufträge an britische Zulieferer vorgesehen, davon etwa eine Milliarde für kleine und mittlere Unternehmen.

26 Milliarden Pfund für Marinestützpunkte

Der Vertrag mit Babcock soll auch dazu beitragen, die bisherigen strategischen Atom-U-Boote der Vanguard-Klasse durch Boote der neuen Dreadnought-Klasse zu ersetzen. Parallel dazu will die britische Regierung innerhalb von zehn Jahren 26 Milliarden Pfund in die Modernisierung der Marinestützpunkte Devonport, Clyde und Portsmouth investieren.

Minister Streeting hatte im Oktober von einer wachsenden Bedrohung durch Russland gesprochen und gefordert, Großbritannien müsse binnen 1000 Tagen in der Lage sein, Krieg zu führen oder militärische Angriffe durch Abschreckung zu verhindern.



Wie Reuters weiter berichtete, hat sich die Regierung auch an rund 100.000 ehemalige Militärangehörige gewandt, die der strategischen Reserve angehören. Sie sollen ihre Kontaktdaten aktualisieren und sich auf einen möglichen Krieg einstellen.