Seit 2021 steht Berlins einziger Plattenbau für Biber auf der Wehrinsel leer. Der Biberbeauftragte wirft dem Bund Geldverschwendung vor. Die Behörde kontert: Er habe die Planung damals doch selbst mitgestaltet.

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Es gibt Menschen, die gern im Plattenbau wohnen. Für Biber trifft das offensichtlich nicht zu – zumindest in Berlin. Die künstliche Biberburg auf der Wehrinsel in Charlottenburg steht seit ihrer Fertigstellung 2021 leer. Aber warum ist das so? Darüber ist nun ein Streit entbrannt.



Berlins erster und bisher einziger Plattenbau für Biber hat rund 50.000 Euro gekostet,. „Offensichtlich hat sich niemand darum gekümmert, wie man so ein Ersatzquartier richtig anlegt“, schreibt Manfred Krauß, ehrenamtlicher Biberbeauftragter für Berlin, der Berliner Zeitung.



Er habe damals die Röhre im Rohbau gesehen. „Da war es für eine Intervention schon zu spät. Es ist eine Art Atombunker für Biber geworden. Es hat den Anschein, als wollte man extra viel Geld ausgeben. Das kann man aber nicht dem Biber in die Schuhe schieben“, so Krauß.

Ufersanierung erforderte Ausgleichsmaßnahme

Wie berichtet hat der Bund den Biberbau aus Betonfertigteilen anlegen lassen. Anlass waren Bauarbeiten, die das Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) Berlin auf der öffentlich nicht zugänglichen Spreeinsel im Westen der Stadt vornehmen ließ. Die Sanierung der Ufereinfassung erforderte damals Eingriffe in die Natur in diesem Bereich.

Da der Biber nach dem Umweltrecht eine streng geschützte Art ist, war das WNA Berlin dazu verpflichtet, bei der Zerstörung einer bewohnten Biberröhre einen Ausgleich zu schaffen, erklärte Manfred Krauß. „Das war keine persönliche Anregung von mir, sondern eine artenschutzrechtliche Anforderung“, stellte der Biberbeauftragte fest.

In Berlin nehme die Biberpopulation kaum noch oder nur noch moderat zu, weil alle guten Reviere besetzt sind. Jungtiere müssen abwandern, sie landen in Uferbereichen mit Spundwänden oder in Gräben. Das Wasserstraßen-Neubauamt müsse dafür sorgen, dass die schiffbaren Gewässer wieder mehr Naturnähe aufweisen. „Dann wäre dem Biber und auch erholungssuchenden Menschen geholfen“, mahnte Krauß.

Achtung, Nagetiere kreuzen die Fahrbahn! Ein Schild warnt Kraftfahrer in der Rhenaniastraße im Spandauer Ortsteil Haselhorst. © Schoening/imago

Künstliche Biberröhren seien keine Berliner Erfindung, erläuterte der Experte. Sie wurden unter anderem in der Schweiz, in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg mit Erfolg gebaut.

Krauß: „Der Biber nimmt solche Röhren als neues Ausweichquartier gerne an. Es wäre doch nicht zu viel verlangt gewesen, dass sich die Planer des WNA vorher bei anderen Behörden oder der Bahn sachkundig machen, wie man so eine Röhre artgerecht und kostengünstig anlegt?“ Die „teure Röhre“ in Charlottenburg werde nicht angenommen.

Im Wasserstraßen-Neubauamt gibt es Vermutungen, warum die künstliche Biberburg trotz sorgfältiger Planung nicht akzeptiert wird. „Wir nehmen an, dass der Eingang zu tief unter Wasser liegt und ihm auch die klimatischen Bedingungen in der Betonröhre nicht zusagen“, erklärte Rolf Dietrich, der Leiter der Bundesbehörde.

„Der Biber macht halt, was er will“

Zu der Kritik wollte sich Dietrich nicht äußern. In Behördenkreisen hieß es, dass man sich über die Vorwürfe wundert. Der Biberbeauftragte habe die Planung angeregt und mitgestaltet. Das Amt sei gesetzlich verpflichtet, Planungen mit den zuständigen Naturschutzbehörden des Landes abzustimmen. Das sei selbstverständlich erfolgt, hieß es. Die Planung stünde also auf breiten Beinen.

In Potsdam habe das Amt vor einigen Jahren drei naturnahe Biberburgen als Lehrlingsprojekt anlegen lassen. Die Bauten seien von der Nagetieren angenommen worden, inzwischen aber auch wieder verfallen.

„Der Biber macht halt, was er will“, lautete eine Einschätzung.

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