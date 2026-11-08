Atomkraftwerk Tomari: Japan probt Evakuierung bei schwerem Reaktorunfall

Tausende Anwohner auf Hokkaido nehmen an der dreitägigen Übung teil. Der Betreiber will Reaktor 3 Anfang 2027 wieder in Betrieb nehmen.

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In Japan geht am Sonntag eine dreitägige Katastrophenschutzübung für das Atomkraftwerk Tomari zu Ende. In der Gemeinde Niseko auf Japans nördlicher Hauptinsel Hokkaido sollen zum Abschluss die Kontrollen von Evakuierten vor der Weiterfahrt in Notunterkünfte geprobt werden. Insgesamt sollen rund 8500 Anwohner an der Übung teilnehmen.

Das Szenario geht von einem Erdbeben vor der Westküste Hokkaidos aus, durch das die Kühlung des Reaktors 3 ausfällt. An der Übung beteiligen sich die japanische Regierung, die Präfektur Hokkaido und umliegende Gemeinden. Erstmals seit zehn Jahren finden dabei auch Übungen auf dem Kraftwerksgelände statt.

Evakuierung per Bus und Hubschrauber

Bereits am Freitag wurden nach Angaben des Regionalsenders HTB Bewohner des Dorfes Tomari mit Bussen nach Sapporo gebracht. In der nahe gelegenen Gemeinde Kyowa übten Einsatzkräfte zudem eine Evakuierung mit einem Militärhubschrauber. Dabei wurde angenommen, dass Bewohner infolge einer Naturkatastrophe von der Außenwelt abgeschnitten seien.

Zustimmung wird geprüft...

Am Samstag rief Ministerpräsidentin Sanae Takaichi im Rahmen der Übung den nuklearen Notstand aus. Weitere Teilnehmer übten den Transport von Menschen, die bei dem angenommenen Unfall Strahlung ausgesetzt gewesen wären, sowie die Abstimmung der Behörden per Videokonferenz.

In Niseko standen außerdem Strahlenmessungen und die Information der Bevölkerung auf dem Programm. Die Gemeinde kündigte Durchsagen im Radio, Mitteilungen über ihre Website und den Einsatz von Evakuierungsbussen an.

Reaktor 3: Neustart vor Gericht

Der Betreiber Hokkaido Electric Power strebt an, Reaktor 3 Anfang 2027 wieder in Betrieb zu nehmen. Die japanische Atomaufsicht hatte 2025 festgestellt, dass der Reaktor die neuen Sicherheitsstandards erfüllt. Allerdings prüft die Behörde noch technische Detailpläne.



Auch Arbeiten an einem Schutzwall und Prüfungen der Brandschutzeinrichtungen dauern an. Ein konkreter Termin für die Wiederinbetriebnahme steht nicht fest.

Gegen den Betrieb des Atomkraftwerks klagen Anwohner. Ein Bezirksgericht in Sapporo gab ihnen 2022 teilweise recht und untersagte den Betrieb. Im Januar soll das Berufungsgericht seine Entscheidung verkünden.

Fukushima: Die Folgen bis heute

Am 11. März 2011 hatten ein schweres Erdbeben und ein anschließender Tsunami im japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi eine Reaktorkatastrophe ausgelöst. Die Flutwelle legte die Stromversorgung und die Kühlung lahm. In drei Reaktoren kam es zu Kernschmelzen, radioaktive Stoffe gelangten in die Umwelt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) legte dazu einen Untersuchungsbericht vor.

Die Katastrophe zwang zahlreiche Menschen, ihre Wohnorte zu verlassen. Im Mai 2012 waren nach Angaben der Präfektur Fukushima rund 160.000 Menschen evakuiert. Anfang Mai 2026 waren noch 22.625 Menschen als Evakuierte registriert. In Teilen der Region gelten weiterhin Rückkehrbeschränkungen. Auch der Rückbau der zerstörten Reaktoren dauert an.

Japan hat nach der Katastrophe einen Teil seiner Atomkraftwerke wieder in Betrieb genommen. Mitte August 2026 waren elf Reaktoren an acht Standorten am Netz, während 22 weitere stillstanden. Ende März lagerten in Rokkasho und Tokai insgesamt 2530 Behälter mit verglastem hochradioaktivem Abfall.

Japan sucht weiter ein Atommüll-Endlager

Auch die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll ging weiter. Ende August bat das japanische Wirtschaftsministerium die Stadt Hitachiomiya rund 100 Kilometer nordöstlich von Tokio um Zustimmung zu einer ersten Prüfung ihrer geologischen Eignung.



Bürgermeister Sadayuki Suzuki stimmte der ersten Prüfung am 30. September zu. Das gesamte Auswahlverfahren soll nach Angaben der Japan Times etwa 20 Jahre dauern.

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