Reeder hierzulande wollen Kernkraft an Bord prüfen, die Grünen halten das für zu riskant. Anderswo sind Frachter mit Reaktor längst in Planung.

Acht Eisbrecher mit Atomreaktor hat Russland im Einsatz, so viele wie seit Sowjetzeiten nicht. In Deutschland ist noch offen, ob Handelsschiffe überhaupt wieder mit Kernkraft fahren sollten. Die Reeder wollen das „ohne Scheuklappen“ prüfen, wie der Verband Deutscher Reeder (VDR) Anfang der Woche nach einem Treffen mit Politikern und Branchenvertretern in Berlin mitteilte. „Bei der Sicherheit darf es keinerlei Kompromisse geben“, sagte VDR-Präsidentin Gaby Bornheim. Bevor die Technik infrage komme, brauche es verlässliche internationale Regeln und breite Akzeptanz.

Russlands Atomflotte hält die Arktis-Route offen

Russland setzt als einziges Land zivile Schiffe mit Atomantrieb ein. Betrieben werden die Eisbrecher vom Staatskonzern Rosatom. Ohne sie wäre die Arktis-Route entlang der russischen Nordküste, die sogenannte Nördliche Seeroute, im Winter kaum befahrbar. Der Weg zwischen Europa und Asien ist dort deutlich kürzer als durch den Suezkanal, ab Anfang 2027 will Moskau einen regelmäßigen Ganzjahresverkehr Richtung Osten aufnehmen. Auch das weltweit einzige noch existierende Atomfrachtschiff, die 1988 in Dienst gestellte „Sewmorput“, gehört Rosatom. Sanktionen bremsen allerdings den Ausbau, die Auslieferung des nächsten Eisbrechers wurde auf 2027 verschoben.

China plant einen Riesenfrachter mit Reaktor

China will bei der zivilen Nutzung vorangehen. Die staatliche Jiangnan-Werft entwirft nach Angaben ihres Vizepräsidenten ein Containerschiff für 25.000 Standardcontainer. Angetrieben werden soll es von einem Flüssigsalzreaktor auf Thoriumbasis mit einer geplanten Laufzeit von 40 Jahren. Die chinesische Atomaufsicht hat der Werft inzwischen erlaubt, zentrale nukleare Sicherheitsausrüstung zu fertigen und einzubauen.



Nach Zahlen des britischen Analysehauses Clarksons gingen 2025 rund 63 Prozent aller weltweiten Schiffbauaufträge an chinesische Werften. Parallel setzt Peking auf die Arktis-Route. Die chinesische Reederei NewNew Shipping will im kommenden Jahr gemeinsam mit Rosatom einen eigenen Eisbrecher bauen, um Container ganzjährig über die Nördliche Seeroute zu schicken.

Südkorea und die USA ziehen nach

Ein koreanischer Entwurf für ein Atom-Containerschiff mit 15.000 Standardcontainern erhielt im Sommer eine Grundsatzzulassung der US-Klassifikationsgesellschaft ABS. Hyundai Glovis prüft mit einem US-Logistiker, der auch für das amerikanische Militär transportiert, einen Autotransporter mit Kleinreaktor zwischen Korea und den USA. Das US-Verkehrsministerium hat im Frühjahr eine eigene Initiative für Kleinreaktoren in der Handelsschifffahrt gestartet.

Europa hängt an Asiens Werften

Um Atomschiffe zu bauen und zu warten, braucht es spezialisierte Werften. Daran mangele es, sagte der SPD-Abgeordnete Uwe Schmidt laut VDR. Der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Christoph Ploß (CDU), hatte schon im vergangenen Jahr gewarnt, Europa hänge zu sehr vom Schiffbau in Asien ab. In Europa entwickelt vor allem das niederländische Offshore-Unternehmen Allseas einen eigenen Schiffsreaktor. 2030 soll er an Land getestet werden, ab 2032 will das Unternehmen seine Schiffe damit ausrüsten.



Deutschland hatte schon einmal ein Atomschiff. Die „Otto Hahn“ fuhr ab 1968 mit einem Reaktor als Forschungs- und Frachtschiff, Ende der 1970er-Jahre wurde der Atombetrieb eingestellt.

Regierung offen, Grüne dagegen

Die Bundesregierung setze derzeit auf Kraftstoffe wie Methanol und Bio-LNG, sagte Ploß. Antriebe auf Basis von Kerntechnologie sollten aber nicht aus ideologischen Gründen untersagt werden. Der Grünen-Abgeordnete Harald Ebner hält Atomkraft auf Schiffen dagegen für zu teuer und zu riskant. Seiner Ansicht nach würde kein Unternehmen die Risiken versichern. Auch der SPD-Abgeordnete Schmidt ist skeptisch. Er warnte vor Sabotage und Terrorismus und erwartet nicht, dass nukleare Antriebe bis 2050 einen Beitrag zur emissionsfreien Schifffahrt leisten können.



Die Branche plant in langen Zeiträumen. Hapag-Lloyd erwarte solche Schiffe in der eigenen Flotte nicht vor 2040, sagte Nachhaltigkeitsmanager Martin Koepke. Konzernchef Rolf Habben Jansen hatte schon 2024 gesagt, man solle Atomantriebe nicht ausschließen, bevor sie gründlich untersucht seien. Die norwegische Klassifikationsgesellschaft DNV, die das Berliner Treffen mit dem VDR ausgerichtet hat, rechnet Anfang der 2030er-Jahre mit neuen Sicherheitsregeln der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO.

IMO entscheidet Anfang Dezember

Weltweit gibt es für die Schifffahrt noch keine verbindlichen Regeln für Klimaschutz. Die IMO (International Maritime Organization) hat ihr Klimapaket im vergangenen Jahr vertagt, nachdem die US-Regierung Unterstützern mit Strafen gedroht hatte. Anfang Dezember soll nun abgestimmt werden. Auch die Sicherheitsregeln für Atomschiffe stammen noch aus dem Jahr 1981 und werden gerade überarbeitet.

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