Deutschland hat seine letzten AKW abgeschaltet. Künftig könnten Schiffe mit Reaktoren seine Häfen anlaufen – doch Haftung und Regeln sind ungeklärt.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Das Hapag-Lloyd-Containerschiff „Hamburg Express“: Bis Atomschiffe regulär verkehren, sind noch viele Fragen offen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Atomkraftwerke sind in Deutschland seit mehr als drei Jahren Geschichte. Doch für die Handelsschifffahrt wird der Einsatz von Kernenergie jetzt wieder diskutiert. Reedereien und Experten sehen dabei noch grundsätzliche Hindernisse.



Die Entwicklung und Genehmigung könnten 15 bis 20 Jahre dauern, erklärt die Klassifikationsgesellschaft DNV auf Anfrage der Berliner Zeitung. Der Ostseehafen Mukran auf Rügen sieht für sich in den Atomschiffen „absolut keine“ wirtschaftlichen Chancen.



Die deutsche Hafenwirtschaft fürchtet dennoch, international zurückzufallen. „Das wird kommen“, sagte Matthias Magnor, Vizepräsident des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe, dem Handelsblatt. Deutsche Häfen müssten sich auf die neue Antriebstechnologie vorbereiten. Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd hingegen rechnet frühestens ab 2040 mit Atomschiffen in der eigenen Flotte.

Hapag-Lloyd rechnet frühestens ab 2040 mit Atomschiffen

Martin Koepke, Nachhaltigkeitsmanager von Hapag-Lloyd, hatte Anfang November bei einer Veranstaltung des Verbands Deutscher Reeder und der Klassifikationsgesellschaft DNV in Berlin erklärt, dass neue modulare Reaktoren langfristig eine wirtschaftliche Option für große Containerschiffe darstellen könnten und Hapag-Lloyd frühestens ab 2040 mit solchen Schiffen in der eigenen Flotte rechne.

„Also zunächst muss die Antriebstechnologie marktreif sein, ein internationales Regelwerk muss geschaffen werden und Fragen zum praktischen Umgang mit nuklearen Schiffsantrieben geklärt sein. Es gibt also noch jede Menge zu tun, bevor wir uns als Reederei entscheiden, diesen Weg zu gehen“, erklärte eine Sprecherin von Hapag-Lloyd auf Anfrage.

Auch die norwegische Klassifikationsgesellschaft DNV sieht vorerst keinen unmittelbaren Investitionsdruck für deutsche Häfen. „Eine kurzfristige Investition in umfassende nukleare Hafeninfrastruktur lässt sich nicht ableiten“, erklärt Dr.-Ing. Pierre C. Sames, Strategic Development Director Maritime bei DNV, gegenüber der Berliner Zeitung.

Stattdessen könnten Hafenbetreiber zunächst untersuchen, welche Rolle ihre Standorte künftig übernehmen könnten – etwa als gewöhnliche Anlaufhäfen oder spezialisierte Einrichtungen für Wartung, Brennstoffwechsel und Notfälle.

DNV: Internationale Vorschriften für Atomschiffe fehlen

„Da viele notwendige internationale Übereinkommen wahrscheinlich nicht rechtzeitig ergänzt sind, werden nur räumlich begrenzte Betriebskonzepte von nuklear angetriebenen Handelsschiffen in den frühen 2030er Jahren möglich sein“, so Sames.

Denkbar seien zunächst Verbindungen innerhalb eines einzelnen Staates oder zwischen zwei Ländern. Sogenannte nukleare Korridore könnten ermöglichen, dass Schiffe zunächst nur Häfen anlaufen, deren zuständige Behörden sich auf gemeinsame Anforderungen verständigt haben.

Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) arbeite bereits an einer Überarbeitung ihrer Sicherheitsvorschriften für atomgetriebene Schiffe. „Die IMO hat die Revision des Nuclear Code begonnen und zielt auf ein Inkrafttreten in 2032 ab“, so Sames.

IAEO startet Initiative für internationale Atomschiff-Regeln

Doch damit wären längst nicht alle Fragen beantwortet. Auch bestehende internationale Übereinkommen zur Hafenkontrolle, zum Umweltschutz, zur Ausbildung der Besatzungen und zur Entsorgung müssten angepasst oder ergänzt werden.

„Insbesondere müssen die Zuständigkeiten nationaler Nuklearbehörden sowie die Anerkennung von Genehmigungen durch Flaggen-, Küsten- und Hafenstaaten geklärt werden“, erklärt DNV-Experte Sames. Im August 2026 startete die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) die Initiative ATLAS. Sie soll dazu beitragen, international einheitliche Regeln für den Einsatz nuklear angetriebener Schiffe zu schaffen.

Containerschiffe könnten künftig auch mit nuklearem Antrieb fahren – doch für einen breiten Einsatz fehlen bisher internationale Regeln. © dpa/Bodo Marks

Wer bezahlt, wenn ein Atomschiff verunglückt?

Eine der größten Hürden bleibt laut Sames die Haftung. „Es müsste ein internationales Abkommen zur Haftung von Betreibern von nuklear angetriebenen Handelsschiffen etabliert werden“, erklärt der DNV‑Experte.

Als mögliche Grundlage nennt er eine internationale Konvention aus dem Jahr 1962, die allerdings nie in Kraft trat. „Dabei müsste insbesondere eindeutig geregelt werden, wer langfristig die rechtliche und finanzielle Verantwortung für Reaktor, Brennstoff, Entsorgung und Stilllegung trägt.“

Auch für die Häfen ergeben sich daraus neue Anforderungen. Spezialisierte Standorte benötigten laut Sames „entsprechende Genehmigungen, qualifiziertes Personal sowie Infrastruktur für Wartung, Notfälle und gegebenenfalls den Umgang mit abgebrannten Brennelementen“.

DNV geht bei bereits bekannten Technologien und Konzepten von Entwicklungs- und Genehmigungszeiten zwischen fünf und zehn Jahren aus. Bei neuen Technologien und fehlenden nationalen Kompetenzen könne es sogar 15 bis 20 Jahre dauern.

Ostseehafen Mukran: „Absolut keine“ wirtschaftlichen Chancen

Im Hafen Mukran auf Rügen gibt es nach eigenen Angaben weder entsprechende Überlegungen noch konkrete Vorbereitungen. Auf die Frage, welche wirtschaftlichen Chancen nuklearbetriebene Handelsschiffe für den Standort eröffnen könnten, antwortet Felix Zimmermann von Mukran Port gegenüber der Berliner Zeitung: „Absolut keine, weil es seitens Infrastruktur und Markterfordernissen keinen Bedarf gibt.“

Der Grund liegt vor allem in der Art der Schiffe, für die die neue Technologie diskutiert wird. Im Mittelpunkt stehen derzeit besonders große Containerschiffe. Mukran verfügt jedoch weder über entsprechende Containerumschlagsanlagen noch über ein Hinterlandnetz für die europaweite Verteilung großer Containermengen. „Mukran ist nicht in der Liga für Schiffe derartiger Klassen“, erklärt Zimmermann.

Sollten sich atomgetriebene Containerschiffe durchsetzen, kämen nach seiner Einschätzung vor allem große europäische Hafenstandorte wie Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Rotterdam oder Antwerpen infrage.

Neue Studie: Atomschiffe könnten erst ab 2040 wirtschaftlich werden

Ob sich der Einsatz nuklearbetriebener Handelsschiffe überhaupt rechnet, ist ebenfalls offen. Eine im November veröffentlichte Studie des University College London zeigt, wie stark die Wirtschaftlichkeit von den Kosten der Reaktoren und der internationalen Klimapolitik abhängt.

Die Forscher untersuchten die Gesamtkosten atomgetriebener Handelsschiffe im Vergleich zu konventionellen Antrieben. Ihr Ergebnis: Ohne einen entsprechenden internationalen CO₂-Regulierungsrahmen wäre in den untersuchten Szenarien kein nuklearbetriebenes Schiff günstiger als ein konventionelles.

Unter einem wirksamen internationalen Klimaregime könnte die Technologie dagegen ab 2040 konkurrenzfähig werden. Voraussetzung wäre allerdings, dass die Reaktorkosten deutlich sinken. Entsprechend niedrige Kosten wurden bislang nicht nachgewiesen.

Der wirtschaftliche Vorteil nuklearer Antriebe liegt vor allem darin, dass Schiffe während des Betriebs keine fossilen Brennstoffe für ihren Hauptantrieb benötigen und dadurch die direkten CO₂-Emissionen deutlich sinken könnten. Dem stehen hohe Investitionen, komplexe Genehmigungsverfahren sowie Kosten für Sicherheit, Versicherung und Entsorgung gegenüber.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema