Der Reaktor soll erst fern der Erde anspringen und am Ziel neu starten. Erste Baupläne stehen fest. Bis zum Abflug bleiben rund zwei Jahre.

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So könnte eine Reise zum Mars mit Atomkraft aussehen: Diese Nasa-Illustration zeigt die Raumsonde SR-1 Freedom beim Vorbeiflug am Roten Planeten.

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Die Nasa hat den Bauplan ihrer Reaktorsonde SR-1 Freedom in wichtigen Punkten festgelegt. Das gab die US-Raumfahrtbehörde am 24. November bekannt. Angepeilt ist ein Start Ende 2028. Dann soll erstmals ein nuklear-elektrischer Antrieb im tiefen All zum Einsatz kommen.

An Bord soll die Sonde die Kapsel SkyFall mit drei Hubschraubern zum Mars bringen. Die Entscheidungen fielen im Oktober bei einer Prüfung am Glenn Research Center in Cleveland. Dabei waren auch Fachleute des US-Energieministeriums und der Industrie. Laut Mitteilung der Nasa zur Missionsarchitektur ist das Projekt damit vom frühen Konzept zu einem konkreten Entwurf vorgerückt.

Kürzerer Ausleger, größere Antennen: Das ändert sich an der Sonde

Ein Ausleger trennt den Reaktor vom Hauptteil der Sonde, dem Power and Propulsion Element. Dieser Arm fällt kürzer aus als auf frühen Grafiken. Das spart Gewicht und vereinfacht die Montage. Dank besserer Abschirmung darf der Reaktor laut Nasa näher an die übrige Technik rücken, ohne Elektronik und Nutzlast zu gefährden.

Für den Funkkontakt zur Erde bekommt die Sonde größere X-Band-Schüsseln. Noch offen sind die Zahl der Radiatorflächen, die Laufzeit des Reaktors und seine Leistung. Die Missionsseite der Nasa nennt bislang 20 Kilowatt als Richtwert.

Reaktor an, aus, wieder an: So soll der Flug zum Mars ablaufen

Ein Brayton-Konverter soll die Wärme des Reaktors in Strom für Hall-Triebwerke umwandeln. Laut Plan bleibt der Reaktor beim Start ausgeschaltet. Erst wenn die Sonde die Erdumlaufbahn verlassen hat, soll er schrittweise hochfahren, Testdaten liefern und wieder abschalten. Auf dem Weg zum Mars übernimmt dann Solarstrom.

Hat die Sonde SkyFall abgesetzt, soll der Reaktor erneut anspringen. Die Nasa sieht darin auch eine Vorstufe für die Stromversorgung einer künftigen Mondbasis. Programmdirektor Steve Sinacore nennt die Mission laut Nasa die „erste Güterfahrt auf der Eisenbahn des Sonnensystems“.

SkyFall: Drei Hubschrauber sollen 2030 auf dem Mars landen

Die drei Fluggeräte sollen beim Abstieg direkt aus der Eintrittskapsel freikommen und ohne Landeplattform selbst aufsetzen. Sie tragen Kameras, Bodenradar sowie Wetter- und Strahlungssensoren. Damit sollen sie nach oberflächennahem Eis suchen und prüfen, wo künftig gelandet werden könnte.

Die SkyFall-Seite der Nasa plant die Landung erst für den Herbst 2030 ein. 2029 fliegt die Sonde zunächst am Mars vorbei. Wo die Hubschrauber landen, steht noch nicht fest. Das US-Portal Ars Technica merkt an, dass die kleinen Helikopter weder Bohrer noch Roboterarme tragen können.

39,3 Millionen US-Dollar für die Kühlung – und ein knapper Zeitplan

Die Nasa hat dem Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University 39,3 Millionen Dollar zugesprochen. Es soll das System bauen, das überschüssige Wärme des Reaktors abführt. Nach Firmenangaben liefert Kratos für 33,6 Millionen Dollar den Brayton-Wandler. Firefly baut für 13 Millionen Dollar Hitzeschild und hintere Schale der SkyFall-Kapsel.

Ars Technica berichtet von einer vorläufigen Kostenschätzung für SR-1 über 2,1 Milliarden Dollar, die Hubschrauber nicht eingerechnet. Laut The Register bleiben für den Rest von Entwurf, Bau und Erprobung nur rund zwei Jahre. Verpasst die Sonde ihr Startfenster, könnte sich die Mission deutlich verzögern. Einen Ausweichtermin nennt die Nasa nicht.

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