Auch 88 Jahre danach: Für Antisemitismus ist in Deutschland immer noch Platz

Die Reichspogromnacht ist Vergangenheit, die ihr zugrunde liegenden Motive nicht. Das uralte Amalgam aus Neid und Ressentiment verändert nur seine Gestalt.

„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“, schrieb Bertolt Brecht in weiser Voraussicht bereits 1941. Das war drei Jahre nach der ersten, reichsweit organisierten und obrigkeitlich geförderten Eruption des großdeutschen „Volkszorns“ gegen die jüdische Minderheit. Lange Jahre Reichskristallnacht genannt, tragen die Ereignisse in den Stunden vom 9. auf den 10. November 1938 – immerhin in rund 1200 Gemeinden – heute den Namen Reichspogromnacht – es gingen eben nicht nur Fensterscheiben zu Bruch.

Initiiert und koordiniert waren die Übergriffe von Strukturen der Regierungspartei NSDAP und ihrer Parteiarmee SA. Deren Angehörige, in Zivil gekleidet und ausgestattet mit Messern, Hämmern, Äxten, Brechstangen und Schusswaffen, drangen in Synagogen ein, zerstörten deren Räumlichkeiten und brandschatzten die Gebäude. Betroffen waren annähernd sämtliche Synagogen und Betstuben im Reich, etwa 1400 an der Zahl.

Gleichzeitig wurden die Schaufenster von rund 7500 Geschäften mit jüdischen Eigentümern zertrümmert, die Läden geplündert und verwüstet. Schlägertrupps suchten jüdische Familien in ihren Wohnungen auf. Wer nicht öffnete, dessen Türen wurden aufgebrochen, die Räume demoliert. Bargeld wurde beschlagnahmt, Sparbücher und Wertpapiere mitgenommen. Männer, Frauen und Kinder wurden misshandelt und gedemütigt.

Racheaktion für Mordanschlag

Hunderte, möglicherweise mehr als 1000 Juden wurden getötet, hinzu kamen zahlreiche Suizide. Rund 30.000 Männer wurden als sogenannte „Aktionsjuden“ in Konzentrationslager verschleppt. Mit der keine drei Tage später erlassenen „Verordnung über die Sühneleistung“ wurden die Opfer zudem gezwungen, eine „Kontributionszahlung“ in Höhe von einer Milliarde Reichsmark aufzubringen. Der jüdische Bevölkerungsteil musste den Schaden begleichen, den die Nazi-Täter angerichtet hatten.

Gedacht waren die Pogrome als Racheaktion für den Mordanschlag des 17-jährigen Herschel Grynszpan auf den deutschen Diplomaten Ernst Eduard vom Rath in Paris am 7. November. Die Familie des in Hannover geborenen Attentäters war Opfer der „Polenaktion“ Ende Oktober 1938. In deren Rahmen wurden mindestens 17.000 aus Polen zugewanderte Juden und ihre im Reich geborenen Nachkommen ohne Vorwarnung festgenommen und unter Zwang über die polnische Grenze gebracht. Grynszpans Tat war insoweit ein symbolischer Racheakt am deutschen Staat, als seine in Hannover lebende, 1911 aus dem damaligen Russisch-Polen zugewanderte Familie von der Ausweisung betroffen war.

Die Reaktion der deutschen Bevölkerung auf die Ausschreitungen jener Novembernacht war keineswegs einheitlich. Von spontanem „Volkszorn“, wie die NS-Propaganda behauptete, konnte keine Rede sein. Andererseits beteiligten sich auch Menschen außerhalb der NS-Organisationen an den Angriffen, Plünderungen und Demütigungen.

Zeitgenössische Berichte schildern entsetzte Zuschauer und zugleich solche, die die Übergriffe begrüßten. Sehr viele sahen zu und blieben passiv. Manche verurteilten die Übergriffe auch und halfen Verfolgten, indem sie ihnen Schutz boten.

Was es nicht gibt, sind Belege dafür, dass durch aktiven Widerstand aus der Bevölkerung ein Pogrom unterbunden worden wäre. Dokumentiert ist die verhinderte Zerstörung der Neuen Synagoge in Berlin. Das dort gelegte Feuer wurde durch Eingreifen des Portiers und anderer, darunter wohl auch Polizisten, gelöscht.

Zustimmung, Beteiligung, stilles Entsetzen, stumme Hilfe und Gleichgültigkeit – kein Aufschrei. Lag es an mehr als fünf Jahren Diktatur, lag es an der aufsteigenden Vorkriegsstimmung?

Auch in der Bundesrepublik waren die bislang größten Demonstrationen regierungsfreundlicher Natur: zu Jahresbeginn 2024 gegen rechts. Was wird geschehen, wenn sich unter einer linken Bürgermeisterin der Berliner „Volkszorn“ gegen die wenigen noch verbliebenen jüdischen Restaurants und Geschäfte entlädt? Wenn der schwarze Block und die Palästinafreunde mit der Kufiya um den Hals um die Häuser ziehen?

Fahne vor dem Reichstag

Dass weiten Teilen der wahrscheinlich künftigen Berliner Regierungspartei Palästina über alles geht, über alles in der Welt, dürfte sich herumgesprochen haben. Jedenfalls über die eigenen Nationalfarben, Schwarz-Rot-Gold. Das belegt schon die maue Reaktion auf den Flaggenfrevel vor dem Reichstag, wo am Sonntag für mehr als eine Stunde die Fahne Palästinas wehte – ausgerechnet am fast 30 Meter hohen Mast mit der „Flagge der Einheit“. Zwei Handvoll Schlagzeilen, die Forderung der Bundestagspräsidentin nach Ausweitung des Polizeischutzes, das war’s.

Ob Rot-Grün-Rot die Fahne vor dem Reichstag bewachen wird?

Der Linken-Abgeordneten Lea Reisner war schon das bisschen Aufregung zu viel. „Ein Bruchteil der Empörung über die Palästinensische (sic!) Flagge auf dem Reichstag für 74.000 Tote, darunter 20.000 Kinder, das wäre mal was“, publiziert sie auf X. Interessant ist der stete Hinweis auf die vielen getöteten Kinder. Wo bleiben die Klagen über die getöteten Kinder im somalischen Bürgerkrieg?

Man kann die Frage nicht oft genug stellen: Wie viel uralter Antisemitismus steckt in der aktuellen, hochgespannten Israelkritik? Das zu Hass geformte, dumpfe Amalgam aus Neid und Ressentiment, das sich seit 2000 Jahren in immer neuen Formen neu erfindet. In seiner jüngsten Gestalt blüht es im progressiven Lager, wo man im Namen der Dekolonialisierung mit den (palästinensischen) Opfern gegen die (zionistischen) Täter fühlt.

Doch wirklich Neues gibt es nicht. Auch die Legende von den jüdischen Kindermördern ist uralt. Nur waren es im Mittelalter christliche Kinder, deren Blut – so ging das Gräuelmärchen – von den Juden angeblich zum Backen des ungesäuerten Pessachbrots verwendet wurde.

Was sich ändert, sind die Opfer. Das Täterfeindbild bleibt gleich, über Jahrhunderte hinweg. 88 Jahre nach der Reichspogromnacht ist das kein beruhigender Gedanke. Nicht für die Juden in Berlin.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema