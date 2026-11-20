Nicht einsatzbereite Raketen, neu etikettiert und abgefeuert – ein ranghoher Vertreter des Pentagons liefert dazu einen ungewöhnlichen Vergleich.

Die US-Marine hat im Krieg gegen den Iran und während der Operation „Epic Fury“ auch Raketen abgefeuert, deren Haltbarkeit offiziell abgelaufen war. Das räumte der amtierende Marinestaatssekretär Hung Cao bei einer Anhörung im Streitkräfteausschuss des US-Senats am Dienstag ein. Anlass war seine Nominierung zum Marineminister, wie Defense News berichtet.



Man habe einen erheblichen Teil der in „Epic Fury“ eingesetzten Munition neu klassifizieren können, sagte Cao dem Bericht zufolge. Zuvor seien die Bestände mit den Buchstabencodes „Echo“ und „Foxtrot“ geführt worden – beides Kennzeichen für abgelaufenes Material. Cao zog einen Vergleich mit Lebensmitteln: Brot laufe nicht wirklich ab, man könne es anfeuchten, kurz in die Mikrowelle legen und wieder verwenden.

Laut dem Handbuch der US-Logistikbehörde Defense Logistics Agency, aus dem Defense News zitiert, kennzeichnen beide Codes Material, das nicht einsatzbereit, aber reparabel ist. Bei „Echo“ genügen demnach geringe Instandsetzungen, „Foxtrot“ steht für aufwendigere Reparaturen und Überholungen. Zum genauen Ablauf der Neubewertung äußerte sich Cao nicht.

Sorge um Munitionsbestände

Seit Monaten wird über einen möglichen Munitionsmangel der US-Streitkräfte diskutiert. Die Washington Post hatte im März berichtet, allein im ersten Monat der Operation „Epic Fury“ seien mindestens 850 Tomahawk-Marschflugkörper verschossen worden. Das Center for Strategic and International Studies schätzte den damaligen Restbestand auf rund 3000 Raketen. Mitautor Marc Cancian sagte dem Portal Military Times, eine Nachproduktion in dieser Größenordnung werde zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen.

Das US-Verteidigungsministerium bat den Kongress im April um einen zusätzlichen Zuschuss von drei Milliarden Dollar im Haushaltsentwurf für 2027, um die Bestände aufzufüllen. Im August schloss das Pentagon mit dem Rüstungskonzern Raytheon einen über sieben Jahre laufenden Vertrag im Umfang von 22,9 Milliarden Dollar. Damit soll die Jahresproduktion auf mehr als 1.000 Tomahawks steigen – bislang verlassen laut Defense News nur rund 60 Raketen pro Jahr die Fertigung. Auf Anfrage des Portals ließ die US-Marine zunächst offen, ob abgelaufene Munition weiterhin zum Einsatz kommt.

Erneut Explosionen im Süden Irans

Unterdessen hat es am Freitag auf der iranischen Insel Gheschm am Persischen Golf erneut Detonationen gegeben, wie die Nachrichtenagentur Fars meldete. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim schlug eine feindliche Rakete in einem Außenbezirk der Stadt auf der Insel ein. Angaben zu Schäden lagen zunächst nicht vor.



Der als „Vahid“ bekannte Netzjournalist berichtete unter Berufung auf Anwohner von einem Raketenangriff, der am Abend eine Flugabwehrstellung getroffen haben soll. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. In den vergangenen Tagen hatten sich iranische Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig angegriffen.

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