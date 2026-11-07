Auch Reese kann Hertha-Siegeszug nicht stoppen

Hertha BSC bleibt das Maß der Dinge in der Zweiten Liga. Auch der VfL Wolfsburg konnte den Lauf des Traditionsklubs nicht stoppen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann das Spitzenspiel im Olympiastadion mit 2:1 (2:0) und verteidigte damit ungeschlagen die Tabellenführung. Vor 70.928 Zuschauern rückte dabei vor allem die Rückkehr von Fabian Reese in den Mittelpunkt.

Reese: Pfiffe und ein Lattentreffer

Der frühere Hertha-Kapitän bekam bereits bei der Platzbegehung anderthalb Stunden vor dem Anpfiff einen Eindruck davon, was ihn erwarten würde. Als er mit seinen Wolfsburger Mitspielern den Rasen betrat, wurde er von Teilen des Publikums ausgepfiffen. Auch nach dem Anpfiff begleiteten ihn bei vielen Ballkontakten die Reaktionen der Tribünen. Stefan Leitl setzte Deyovaisio Zeefuik als direkten Gegenspieler auf Reese an. Den ersten Warnschuss gab dennoch der Ex-Berliner ab. Bereits in der 2. Minute traf sein Versuch nur die Latte.



Hertha brauchte einige Minuten, um selbst in die Partie zu finden. Nach einem Zuspiel von Josip Brekalo setzte sich Mads Pedersen in der 7. Minute auf der linken Seite durch, traf jedoch lediglich das Außennetz. Die erste spielentscheidende Szene folgte eine Viertelstunde später. Paul Seguin schickte Sebastian Grönning mit einem präzisen Steilpass auf die Reise. Der Däne lief frei auf das Tor zu, als ihn Wolfsburgs Cleiton zu Fall brachte.

Aus Hertha-Elfmeter wird eine Rote Karte für Wolfsburg

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck entschied zunächst auf Elfmeter und zeigte Gelb. Nach Eingriff von Video-Assistent Nicolas Winter wurde die Situation überprüft. Das Foul begann knapp vor der Strafraumgrenze, weshalb der Strafstoß zurückgenommen wurde. Stattdessen sah Cleiton wegen der Notbremse die Rote Karte (22.). Wolfsburg musste damit den Großteil der Begegnung in Unterzahl bestreiten.



Die Blau-Weißen erhöhten anschließend den Druck, kamen gegen tief stehende Gäste zunächst aber nur selten zu klaren Abschlüssen. Kurz vor der Pause zahlte sich die Überzahl aus. Brekalo brachte den Ball von der linken Seite in den Strafraum, Wolfsburgs Kumbedi fälschte unglücklich ab und Oluwaseun Adewumi reagierte am schnellsten. Mit einem Volleyschuss traf er zum 1:0 (44.).

Reese verliert den Ball und Zeefuik trifft zum 2:0

Die Führung verlieh den Gastgebern zusätzliche Sicherheit. Noch vor dem Halbzeitpfiff legte Hertha nach. Ausgerechnet Reese verlor den Ball gegen Zeefuik. Der Niederländer spielte zu Grönning, startete selbst durch und erhielt den Ball per Doppelpass zurück. Zeefuik zog in den Strafraum und traf in der Nachspielzeit aus spitzem Winkel zum 2:0 (45.+2).



Mit diesem Ergebnis ging Hertha in die Kabine. Wolfsburg meldete sich nach dem Seitenwechsel jedoch sofort zurück. Kento Shiogai verkürzte bereits in der 47. Minute auf 1:2 und sorgte noch einmal für Spannung. Herthas Profis ließen sich davon allerdings nicht aus dem Konzept bringen. Sie blieben die aktivere Mannschaft, kontrollierten weite Phasen der Begegnung und ließen den Gästen trotz ihres knappen Rückstands nur wenige Möglichkeiten, dauerhaft Druck zu entwickeln.

Sanitäterin bricht an der VfL-Bank zusammen

Überschattet wurde die zweite Halbzeit von einer medizinischen Notsituation. Zunächst war die Partie unterbrochen worden, weil Vinicius Souza behandelt werden musste. Während dieser Unterbrechung brach im Bereich der Wolfsburger Bank eine Sanitäterin nach einem Kreislaufkollaps zusammen. Sofort eilten Helfer herbei. Die Frau musste schließlich auf einer Trage aus dem Innenraum gebracht werden. Nach mehreren Minuten wurde die Begegnung fortgesetzt.



Auch danach behielt Hertha die Kontrolle. Wolfsburg fehlten in Unterzahl die Mittel, um die Partie noch einmal entscheidend zu drehen. Die Berliner verteidigten konzentriert, ließen nur wenig zu und brachten den Vorsprung über die Zeit. Mit dem 2:1-Erfolg feierte die Mannschaft von Stefan Leitl den zehnten Liga-Sieg und bestätigte ihren starken Saisonstart. Für Fabian Reese endete die Rückkehr ins Olympiastadion dagegen ohne Erfolgserlebnis. Während Hertha die Tabellenführung festigte, liegt Aufstiegsfavorit aus Niedersachsen bereits zwölf Punkte hinter dem Hauptstadtklub zurück.

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