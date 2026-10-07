Automobilindustrie

Audi plant 4500 US-Jobs: Autoexperte Dudenhöffer rechnet mit Produktionsabbau in Deutschland

Audi investiert vier Milliarden Dollar in Georgia. Experten erwarten weniger Produktion in Deutschland und Auftragsverluste bei deutschen Zulieferern.

Foto von Autor/Autorin: Flynn Jacobs
Flynn Jacobs
5 Min
Ein Mitarbeiter in der Audi-Produktion: Experten warnen, dass das geplante US-Werk deutsche Standorte und Zulieferer schwächt.

Ein Mitarbeiter in der Audi-Produktion: Experten warnen, dass das geplante US-Werk deutsche Standorte und Zulieferer schwächt.

© Ronald Wittek/dpa

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Audi plant für rund vier Milliarden Dollar sein erstes eigenes Werk in den USA. In Georgia sollen etwa 4500 Arbeitsplätze und Kapazitäten für bis zu 200.000 Premium-SUVs jährlich entstehen. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen, die Produktion soll Anfang der 2030er-Jahre starten. US-Präsident Donald Trump verkündete das Vorhaben am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Audi-Chef Gernot Döllner. Die endgültige Zustimmung des VW-Aufsichtsrats steht noch aus.

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