Audi plant für rund vier Milliarden Dollar sein erstes eigenes Werk in den USA. In Georgia sollen etwa 4500 Arbeitsplätze und Kapazitäten für bis zu 200.000 Premium-SUVs jährlich entstehen. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen, die Produktion soll Anfang der 2030er-Jahre starten. US-Präsident Donald Trump verkündete das Vorhaben am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Audi-Chef Gernot Döllner. Die endgültige Zustimmung des VW-Aufsichtsrats steht noch aus.
Automobilindustrie
Audi plant 4500 US-Jobs: Autoexperte Dudenhöffer rechnet mit Produktionsabbau in Deutschland
Audi investiert vier Milliarden Dollar in Georgia. Experten erwarten weniger Produktion in Deutschland und Auftragsverluste bei deutschen Zulieferern.
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Ein Mitarbeiter in der Audi-Produktion: Experten warnen, dass das geplante US-Werk deutsche Standorte und Zulieferer schwächt.
© Ronald Wittek/dpa