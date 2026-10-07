Audi plant 4500 US-Jobs: Autoexperte Dudenhöffer rechnet mit Produktionsabbau in Deutschland

Audi plant für rund vier Milliarden Dollar sein erstes eigenes Werk in den USA. In Georgia sollen etwa 4500 Arbeitsplätze und Kapazitäten für bis zu 200.000 Premium-SUVs jährlich entstehen. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen, die Produktion soll Anfang der 2030er-Jahre starten. US-Präsident Donald Trump verkündete das Vorhaben am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Audi-Chef Gernot Döllner. Die endgültige Zustimmung des VW-Aufsichtsrats steht noch aus.