Audi verdient in drei Monaten nur noch 95 Millionen Euro. Während das Werk Neckarsulm um seine Zukunft ringt, plant der Konzern eine Milliardenfabrik in den USA.

Der deutsche Autobauer Audi steckt immer tiefer in der Krise. Im dritten Quartal 2026 brach der Gewinn nach Steuern um 87 Prozent auf nur noch 95 Millionen Euro ein. Im Vorjahreszeitraum hatte die VW-Tochter noch 718 Millionen Euro verdient. Damit verfehlte Audi nur knapp die Verlustzone. Die dramatischen Zahlen erhöhen den Druck auf die deutschen Standorte, an denen bereits über weitere Einsparungen verhandelt wird.



Die Ergebnisse veröffentlichte Audi am Freitag. Zum Teilkonzern gehören neben der Kernmarke auch die Luxusautohersteller Lamborghini und Bentley sowie der Motorradhersteller Ducati. Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung: Während das Unternehmen in Deutschland Tausende Stellen abbaut und um die Zukunft seines Werks in Neckarsulm ringt, plant es eine milliardenschwere Investition in den USA.



Dort hatte Audi-Chef Gernot Döllner erst am vergangenen Wochenende gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump ein neues Werk angekündigt. Der Auftritt bei einer republikanischen Wahlkampfveranstaltung löste heftige Kritik aus.

Audi verdient nur noch 95 Millionen Euro – Prognose erneut gesenkt

Nach den ersten neun Monaten des Jahres hat Audi insgesamt 1,22 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei rund 42 Milliarden Euro. Beide Kennzahlen gingen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück.



Die schlechten Ergebnisse haben unmittelbare Folgen für die Erwartungen an das Gesamtjahr. Audi senkte seine Umsatz- und Gewinnprognose erneut. Finanzchef Jürgen Rittersberger rechnet zwar damit, dass das vierte Quartal besser ausfallen wird. Der Handlungsdruck sei dennoch erheblich.



„Die Kennzahlen zeigen deutlich: Der Handlungsbedarf bei Audi ist hoch und duldet keinen Aufschub“, erklärte Rittersberger nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur. Besonders im dritten Quartal habe sich das wirtschaftliche Umfeld erheblich verschärft. Die bisherigen Maßnahmen zeigten zwar Wirkung, angesichts des Wettbewerbsdrucks müssten sie aber verstärkt werden.

Als wichtigste Belastungen nennt Audi den Einbruch des chinesischen Automarkts, insbesondere bei Verbrennerfahrzeugen, sowie die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Hersteller. Dazu kommen höhere Energiekosten infolge des Krieges im Nahen Osten und die amerikanischen Importzölle.

Wie stark der Absatz unter Druck steht, zeigen die bereits Mitte Oktober veröffentlichten Auslieferungszahlen: Die Kernmarke Audi verkaufte im dritten Quartal weltweit nur noch 314.905 Fahrzeuge, fast 20 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Neue Einsparungen bei Audi: Werk Neckarsulm kämpft um seine Zukunft

Die Geschäftszahlen dürften die laufenden Sparverhandlungen weiter verschärfen. Bereits 2025 hatte Audi vereinbart, bis 2029 bis zu 7500 Stellen in Deutschland sozialverträglich abzubauen.



Doch inzwischen stehen zusätzliche Einschnitte zur Debatte. Anfang Oktober kündigte das Unternehmen an, für das Werk Neckarsulm die sogenannte Schlechtwetterklausel zu aktivieren. Sie ermöglicht neue Verhandlungen mit dem Betriebsrat, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich verschlechtern.



In Neckarsulm beschäftigt Audi rund 15.000 Menschen. Der Standort steht unter erheblichem Kostendruck und muss ein tragfähiges Zukunftskonzept vorlegen. Andernfalls droht langfristig sogar die Schließung. Eine entsprechende Entscheidung gibt es bislang nicht.

Nach Angaben der Tagesschau soll der bestehende Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende 2033 auch bei den neuen Verhandlungen nicht infrage gestellt werden.

Wie die zusätzlichen Einsparungen konkret aussehen könnten, ließ Audi am Freitag offen. Rittersberger kündigte an, Kosten weiter zu senken, Strukturen zu vereinfachen und die Effizienz zu erhöhen. Notwendige Schritte sollen gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat entwickelt werden.

Milliardeninvestition in den USA – während Audi in Deutschland spart

Für zusätzlichen Konfliktstoff sorgt der geplante Bau einer Audi-Fabrik im US-Bundesstaat Georgia. Rund vier Milliarden US-Dollar will der Autobauer investieren und damit etwa 4500 Arbeitsplätze schaffen.

In dem Werk sollen künftig jährlich bis zu 200.000 Fahrzeuge produziert werden. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen, die Produktion soll Anfang der 2030er-Jahre anlaufen. Eine endgültige Zustimmung des VW-Aufsichtsrats steht allerdings noch aus.

Der wirtschaftliche Hintergrund sind vor allem Trumps Importzölle. Anders als BMW und Mercedes-Benz besitzt Audi bislang kein eigenes Werk in den USA. Allein im vergangenen Jahr belasteten die amerikanischen Zölle das Unternehmen nach eigenen Angaben mit rund 1,2 Milliarden Euro.

Wie Reuters am Donnerstag berichtete, stellte die Trump-Regierung Audi bei den Verhandlungen über das Werk möglicherweise niedrigere Einfuhrzölle in Aussicht. Unter Berufung auf zwei informierte Personen schreibt die Nachrichtenagentur, Audi habe eine Senkung des derzeitigen Zollsatzes von 15 auf 7,5 Prozent angestrebt. Washington könnte demnach einen Satz von etwa zehn Prozent anbieten. Offiziell bestätigt ist eine solche Vereinbarung nicht.

Die Investition in den USA soll Audis Wettbewerbsfähigkeit verbessern. In Deutschland wächst jedoch die Sorge, dass der Konzern seine Produktionskapazitäten zunehmend ins Ausland verlagert.

Audi-Chef Döllner nach Trump-Auftritt weiter unter Druck

Hinzu kommt die Kritik an Vorstandschef Gernot Döllner. Er hatte am vergangenen Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps in Georgia auf der Bühne gestanden und dem Präsidenten für dessen Unterstützung gedankt.



Die Bilder sorgten in Deutschland für Empörung. IG-Metall-Chefin Christiane Benner bezeichnete den Auftritt als politisch inakzeptabel. Auch VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo warf Döllner vor, sich für Trumps Wahlkampf vereinnahmen zu lassen.



Döllner verteidigte sein Verhalten. Die amerikanische Seite habe Audi gebeten, die Investitionspläne gemeinsam mit dem Präsidenten vorzustellen. Eine solche Einladung lehne man aus Respekt vor dem Amt nicht ab.

Am Freitag soll sich der Audi-Aufsichtsrat nach dpa-Informationen zu einer außerplanmäßigen Sitzung treffen. Dabei dürften sowohl die geplante US-Fabrik als auch der Auftritt Döllners zur Sprache kommen.



Für die Beschäftigten in Ingolstadt und Neckarsulm ist allerdings vor allem entscheidend, welche Konsequenzen Audi aus dem Gewinneinbruch zieht. Die nächsten Sparmaßnahmen werden darüber mitentscheiden, welche Perspektiven die deutschen Werke noch haben.

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