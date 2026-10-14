Der Eingriff in der römischen Gemelli-Klinik verlief ohne Komplikationen. Ob der Tumor bereits gestreut hat, sollen weitere Untersuchungen klären.

Papst Leo XIV. trifft am 13. Oktober in der römischen Gemelli-Klinik ein, wo ihm wegen eines Lungentumors ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt wird.

Papst Leo XIV. ist am Dienstagnachmittag in Rom wegen eines Lungentumors operiert worden. Wie der Vatikan am Abend in einem von Vatican News veröffentlichten ärztlichen Bulletin mitteilte, entfernten die Ärzte in der Gemelli-Klinik den Unterlappen des rechten Lungenflügels. Eine Gewebeuntersuchung während des Eingriffs habe die bereits vermutete Diagnose eines Adenokarzinoms der Lunge bestätigt.

Operation ohne Komplikationen

Der 71-Jährige habe sich rund drei Stunden im Operationssaal befunden, der minimalinvasive Eingriff selbst habe etwa 90 Minuten gedauert, teilte der Vatikan mit. „Die Operation war erfolgreich und es gab keine Komplikationen“, hieß es in dem Bulletin.



Leo XIV. sei normal aus der Narkose erwacht und in sein Zimmer im zehnten Stock der Klinik zurückgekehrt. Nach seiner Rückkehr habe er um ein Abendessen gebeten, sagte Vatikansprecher Matteo Bruni.

Ausbreitung noch unklar

Ob der Krebs bereits gestreut hat, ist nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP zunächst offen. Weitere Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen folgen. Der Knoten sei nach AFP-Informationen aus dem Vatikan bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden, Beschwerden habe das Kirchenoberhaupt zuvor nicht gehabt.



Leo XIV. hatte den Lungenknoten am Sonntag nach dem Angelusgebet selbst öffentlich gemacht und von einem „sehr frühen Stadium“ gesprochen.

"This morning, the Holy Father announced he will undergo surgery for a lung nodule in the coming days. The bishops of the United States join with the faithful and all people of good will in praying for his good health. May the hand of Pope Leo's surgeons be guided by the divine physician Jesus Christ. Please find a moment today, as I will, to offer a prayer for Pope Leo and his care team." - Archbishop Paul S. Coakley, President, USCCB @ArchbishopOKC (CNS Photo/Vatican Media) — U.S. Conference of Catholic Bishops (@USCCB) October 11, 2026

Der Papst muss nach Angaben eines Vatikan-Sprechers voraussichtlich etwa eine Woche im Krankenhaus bleiben. Alle Audienzen bis zum 20. Oktober wurden abgesagt. Unklar ist auch, ob die vom 6. bis 17. November geplante Reise nach Uruguay, Argentinien und Peru wie vorgesehen stattfinden kann.

Erster US-Papst der Geschichte

Für das am 14. September 1955 in Chicago geborene Kirchenoberhaupt ist es laut AFP der erste Krankenhausaufenthalt seit seiner Wahl am 8. Mai 2025.



Robert Francis Prevost, so sein bürgerlicher Name, ist der erste Papst aus den USA und der erste Augustiner auf dem Stuhl Petri. 1977 trat er in den Orden ein, 1982 wurde er zum Priester geweiht. Ab 1985 wirkte er viele Jahre in Peru, zuletzt als Bischof von Chiclayo, 2015 nahm er zusätzlich die peruanische Staatsbürgerschaft an.



2023 holte ihn Papst Franziskus nach Rom, wo er an Bischofsernennungen weltweit mitwirkte, im selben Jahr wurde er Kardinal. Leo XIV. gilt als Vertreter der Reformlinie seines Vorgängers und tritt für soziale Gerechtigkeit ein. Bei Migration und Kriegspolitik widersprach er US-Präsident Donald Trump.

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