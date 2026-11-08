Auf den Mauerfall! Warum der 9. November nach einem ganz besonderen Wein verlangt

Gelegentlich hat man den Eindruck, dass es derzeit nicht allzu viele Tage oder Anlässe gibt, die zum Feiern einladen. Für mich ist der 9. November ein solcher Tag. Seit 37 Jahren ist er für mich ein Tag des Gedenkens und der Freude, gewissermaßen mein zweiter Geburtstag. Jahr für Jahr feiere ich ihn mit einer sehr guten Flasche Wein und einem besonderen Dank an Helmut Kohl und seine Helfer.



Wenn es meine Zeit erlaubt und ich in Berlin bin, nutze ich den Tag oder das Wochenende davor für ausgedehnte Spaziergänge. Dabei besuche ich verschiedene Orte mit leidenschaftlichen Gastgebern auf beiden Seiten der Mauer, von der in Berlin noch immer Teile stehen.



Begleiten Sie mich doch gedanklich ein wenig, bestenfalls mit einem Glas Wein vom Weingut Markus Schneider aus Ellerstadt in der Pfalz, für mich allerbeste Qualität made in Germany.