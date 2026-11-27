Sechs Nordkoreaner sind in ihre Heimat zurückgekehrt, nachdem sie auf einem treibenden Fischerboot gefunden worden waren. Ein siebtes Besatzungsmitglied entschied sich, in Südkorea zu bleiben.

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Südkorea hat sechs Nordkoreaner in ihre Heimat zurückgeführt, nachdem sie auf einem treibenden Fischerboot gefunden wurden. Ein weiteres Besatzungsmitglied entschied sich, in Südkorea zu bleiben, wie das südkoreanische Vereinigungsministerium laut der Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte.



Das Fischerboot mit sieben Menschen an Bord war am 3. November in internationalen Gewässern nahe der südkoreanischen Insel Ulleung entdeckt worden. Nach Angaben von Reuters schleppten das südkoreanische Militär und die Küstenwache das Boot anschließend ab.

Mehrere Rückführungen

Am Freitag überquerte das Boot um 8.33 Uhr Ortszeit die maritime Grenze zwischen Nord- und Südkorea, wie Yonhap berichtete. Gegen neun Uhr traf es auf ein nordkoreanisches Schiff, das auf der anderen Seite der Grenze wartete. Reuters zufolge fuhr das Fischerboot aus eigener Kraft über die Grenze.

Yonhap zufolge ist es bereits mehrfach vorgekommen, dass nordkoreanische Fischerboote und ihre Besatzungen nach einer Rettung durch Südkorea zurückgeführt werden. Im März und Mai gerettete Besatzungen waren demnach ebenfalls im Juli nach Nordkorea zurückgebracht worden.

Kommunikation über Umwege

Das Vereinigungsministerium erklärte laut Reuters, Südkorea habe den Rückkehrwunsch der sechs Nordkoreaner im Rahmen einer gemeinsamen Untersuchung mit dem UN-Kommando bestätigt. Der siebte Besatzungsangehörige habe den Wunsch geäußert, in Südkorea zu bleiben. Er werde dort als nordkoreanischer Überläufer geschützt, teilte das Ministerium mit.

Die südkoreanische Regierung stimmte sich laut Yonhap eng mit dem UN-Kommando ab, um Nordkorea über die Rückführung zu informieren, da zwischen Nord- und Südkorea kein funktionierender Kommunikationskanal bestehe. Außerdem habe Seoul Mitteilungen über ein internationales maritimes Kommunikationsnetz übermittelt, berichtete Reuters unter Berufung auf das Ministerium.

Südkorea betrachtet Nordkoreaner als eigene Staatsbürger und bietet Überläufern Schutz. Nach Daten des Vereinigungsministeriums lebten im Juni rund 31.500 Nordkoreaner im Süden, berichtete Reuters.

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