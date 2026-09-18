Landwirtschaft

Aufregung im Kuhstall: Müllermilch will zweitgrößte Molkerei Sachsens übernehmen

Die Unternehmensgruppe Theo Müller will weiter wachsen. Es gibt ein Übernahmeangebot für Sachsens zweitgrößte Molkerei im Vogtland, doch für die Erzeuger bleiben viele Fragen.

Foto von Autor/Autorin: Ines Mallek-Klein
Ines Mallek-Klein
4 Min
Die Schlachtzahlen sind weiter hoch, der trockene Sommer hat sich negativ auf die Futtermengen ausgewirkt. Die Folge sind leicht steigende Preise für die Milcherzeuger.

Die Schlachtzahlen sind weiter hoch, der trockene Sommer hat sich negativ auf die Futtermengen ausgewirkt. Die Folge sind leicht steigende Preise für die Milcherzeuger.

© Jens Büttner

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Der Zeitplan ist eng gesetzt. Bereits Anfang 2027 möchte die Unternehmensgruppe Theo Müller Eigentümer der Vogtlandmilch GmbH sein, vorausgesetzt, die Genossenschaftsmitglieder stimmen zu. Sie wurden am Dienstagnachmittag über die Übernahmepläne des Milchgiganten informiert, der bereits ein Werk in Leppersdorf (Landkreis Bautzen) betreibt und dort unter anderem für die Marken Müllermilch, Sachsenmilch und Weihenstephan produziert.

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