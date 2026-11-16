Russland-Angst treibt Nato-Ostflanke zu türkischen Waffen – Brüssels Milliardenplan wankt

Der Stand von Aselsan auf der Fachmesse Euronaval bei Paris: Der türkische Rüstungskonzern setzt auf Aufträge an der Nato-Ostflanke.

Polen und andere Nato-Staaten an der Ostflanke rüsten seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auf. Warschau hat dafür auch in den USA und in Südkorea bestellt. Brüssel will einen größeren Teil solcher Aufträge nach Europa lenken. Über das Programm SAFE stellt die EU dafür bis zu 150 Milliarden Euro an Krediten bereit. Wer damit Waffen kauft, muss Vorgaben zur Herkunft der Bauteile einhalten.



Der türkische Rüstungskonzern Aselsan sieht in der Eile an der Nato-Ostflanke eine Chance auf weitere Aufträge – trotz Brüssels Herkunftsvorgaben. Mehrere EU-Staaten im Bündnis setzten auf Zusammenarbeit und lehnten Beschränkungen nach dem Prinzip „Made in Europe“ ab, sagte Konzernchef Ahmet Akyol dem Magazin Politico.



Die Länder wollten sich möglichst schnell gegen Bedrohungen von außerhalb der Nato wappnen. Akyol nannte Russland dabei nicht ausdrücklich. Politico bezieht seine Aussage auf die Abschreckung Russlands an der Ostflanke.

Polen kauft bei Aselsan – doch für EU-Kredite gelten eigene Regeln

In Polen hat Aselsan bereits einen Großauftrag gewonnen. Im Dezember 2025 schloss der Konzern einen Vertrag über Systeme zur elektronischen Kampfführung im Wert von 410 Millionen US-Dollar. In einer späteren Mitteilung bestätigte Aselsan den Auftrag aus Polen und meldete einen weiteren Vertrag mit einem polnischen Unternehmen. Auch in Rumänien ist der Konzern vertreten. Laut Politico ist das jüngste Kriegsschiff des Landes mit Aselsan-Radaren ausgestattet.

Warschau kauft bei Anbietern außerhalb der EU und greift zugleich auf Brüsseler Kredite zurück. Im Mai unterzeichnete Polen ein SAFE-Darlehen über 43,7 Milliarden Euro, wie die Berliner Zeitung berichtete. Das Land ist damit der größte Empfänger des Programms. Das Geld soll unter anderem in Luftverteidigung, Drohnenabwehr und Munitionsproduktion fließen. Im April vereinbarte die Regierung von Donald Tusk zudem eine engere Rüstungskooperation mit Südkorea. Mit Seoul hatte Warschau schon 2022 ein Rahmenabkommen über Panzer, Flugzeuge und Mehrfachraketenwerfer geschlossen.

EU-Rüstungskredite schränken türkische Zulieferer ein

Wie viel bei türkischen Unternehmen bestellt werden kann, hängt auch davon ab, wer den Kauf finanziert. Bei Käufen mit SAFE-Krediten gilt eine Obergrenze von 35 Prozent der geschätzten Bauteilkosten für Teile, die von außerhalb der EU, der Ukraine, Norwegens, Islands und Liechtensteins stammen. Die Verordnung erlaubt der EU allerdings, den Zugang weiterer Partner- und Beitrittskandidaten über gesonderte Abkommen zu erweitern.

Dennoch schließt die Verordnung Komponenten aus Drittstaaten aus, die den Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der EU und ihrer Mitglieder zuwiderlaufen. Die griechische Denkfabrik ELIAMEP sieht in dieser Sicherheitsklausel Spielraum, die Beteiligung türkischer Rüstungsunternehmen einzuschränken.

Innerhalb der EU ist der Zugang türkischer Anbieter umstritten. Griechenland hat sich laut Politico gegen eine Beteiligung der Türkei an EU-Verteidigungsprogrammen ausgesprochen. Auch Frankreich drängt darauf, den Zugang von Drittstaaten zu EU-Geldern zu begrenzen. Aus Warschau kommt Widerspruch. Politico zufolge kritisierte Bartosz Grodecki, der Chef des polnischen Büros für nationale Sicherheit, im Oktober die Beschränkungen für Drittstaaten bei EU-Rüstungsprogrammen. Dabei verwies er ausdrücklich auf die türkische Rüstungsindustrie.



Aselsan will nun auch in Westeuropa mehr Aufträge gewinnen. Nach Angaben von Akyol investiert der Konzern vier Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktion. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz nach Unternehmensangaben preisbereinigt um 28 Prozent auf 151,5 Milliarden türkische Lira. Bei den Exporten legte Aselsan ebenfalls zu. Der Wert der neu abgeschlossenen Exportverträge stieg um 34 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar.

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