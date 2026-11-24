Deutschland überschreitet die EU-Schuldengrenze deutlich. Doch dank hoher Verteidigungsausgaben bleibt ein Strafverfahren aus Brüssel aus.

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Trotz einer erwarteten Neuverschuldung von 4,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr muss Deutschland kein Defizitverfahren der Europäischen Union fürchten. Zugleich mahnt die EU-Kommission Berlin mit Blick auf den Haushalt 2027 zu Korrekturen.

Nach Abzug der Verteidigungsausgaben liege die deutsche Neuverschuldung bei lediglich 3,3 Prozent des BIP, teilte eine hochrangige EU-Beamtin am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung der haushaltspolitischen Empfehlungen der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten mit. Damit liege Deutschland nur „geringfügig“ über der Schwelle für die zulässige Neuverschuldung von drei Prozent des BIP.

Solche Vorhersagen seien „mit große Unsicherheit behaftet“, und die Verschuldung in Deutschland falle „im Allgemeinen häufig niedriger aus als erwartet“, sagte die EU-Beamtin. Es gebe daher „keinen hinreichend stichhaltigen Grund für die Einleitung eines Defizitverfahrens“. Die Kommission hatte bereits im Juni auf diesen Schritt hingewiesen.

Ausnahmeklausel für Verteidigungsausgaben

Grund für die Nachsicht ist eine von der EU als Reaktion auf den Ukraine-Krieg eingerichtete nationale Ausnahmeklausel. Sie räumt den Mitgliedstaaten bei der Neuverschuldung eine Flexibilität für Verteidigungsausgaben in Höhe von 1,5 Prozent des BIP ein.

Derzeit laufen laut Kommission Defizitverfahren gegen zehn EU-Länder: Frankreich, Italien, Österreich, Belgien, Finnland, Ungarn, Polen, Bulgarien, Rumänien und die Slowakei. Die Brüsseler Behörde empfahl am Dienstag, das Verfahren gegen Italien im Frühjahr 2027 einzustellen, sofern sich die aktuellen Prognosen bis dahin bestätigen. Den betroffenen Ländern drohen im äußersten Fall hohe Geldbußen. Verhängt wurden solche Sanktionen bislang nie.

Für Deutschland sprach die Kommission zugleich eine Warnung aus. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2027 laufe Gefahr, die Neuverschuldungsregeln der EU nicht einzuhalten. Berlin solle die „erforderlichen Maßnahmen ergreifen“, um die Finanzpolitik des kommenden Jahres mit den Empfehlungen der EU in Einklang zu bringen, hieß es. Im Juni werde die Kommission die Lage erneut bewerten. (mit AFP)

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