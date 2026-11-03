„Kaum Menschlichkeit“: Markus Feldenkirchen trifft Bärbel Bas und hört ihr zu

Die Ex-Bundesarbeitsministerin spricht über die Kälte des Politikbetriebs. Das will man ihr sofort glauben. Aber darf man im politischen Spitzenamt so viel Rücksicht verlangen?

SPD-Größen zu begleiten, denen eine gewisse Tragik innewohnt, darf man inzwischen fast als Markenkern des Spiegel-Redakteurs Markus Feldenkirchen betrachten. Zur Erinnerung, auch dem glücklosen Kanzlerkandidaten Martin Schulz folgte er 2017 monatelang durch den Wahlkampf gegen Angela Merkel. Seine Reportage löste Kontroversen darüber aus, ob man einen Politiker, der einem Journalisten eine solche Nähe gewährt, derart intim und unvorteilhaft porträtieren sollte. Schulz verschwand daraufhin relativ schnell in der Versenkung, Feldenkirchen wurde im selben Jahr „Journalist des Jahres“, gekürt durch das Medium Magazin.