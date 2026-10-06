Ex-BND-Chef August Hanning: Vom Ziegelei-Sohn zum obersten deutschen Spion

August Hanning prägte über ein Jahrzehnt lang die deutsche Sicherheitspolitik. Sein Weg führte vom Osnabrücker Abitur über die Ständige Vertretung in Ost-Berlin bis in die obersten Etagen des Kanzleramts.

Als Angela Merkel Ende 2005 das Kanzleramt übernahm, holte sie einen Mann in die zweite Reihe der Sicherheitspolitik, der die deutsche Nachrichtendienstlandschaft bereits sieben Jahre lang von ihrer Spitze aus geformt hatte: August Hanning. Zum 1. Dezember 2005 wechselte er als Staatssekretär ins Bundesministerium des Innern. Dort verantwortete er ein weites Feld – von Polizeiangelegenheiten über innere Sicherheit, Migration und Integration bis hin zu Flüchtlingsfragen, europäischer Harmonisierung, Krisenmanagement und dem Behördenfunk BOS. Am 10. November 2009 wurde er in den einstweiligen Ruhestand versetzt, Nachfolger wurde Klaus-Dieter Fritsche.

Vom Umweltressort zum Häftlingsfreikauf in Ost-Berlin

Hanning, Sohn eines Besitzers von zwei Ziegeleien, absolvierte 1966 das Abitur in Osnabrück und studierte Rechtswissenschaft in Freiburg im Breisgau und Münster. 1981 kam Hanning erstmals ins Bonner Bundeskanzleramt, zunächst im Umweltressort. Eine prägende Phase folgte zwischen 1986 und 1990: Als Geheimschutzbeauftragter an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin war er auch für den Häftlingsfreikauf zuständig – jenes diskrete Verfahren, mit dem die Bundesregierung politische Gefangene aus der DDR freikaufte.

Nach seiner Rückkehr ins Kanzleramt 1990 wurde Hanning enger Mitarbeiter von Bernd Schmidbauer, dem damaligen Beauftragten für die Nachrichtendienste des Bundes. 1996 stieg er dort zum Abteilungsleiter und Koordinator der Nachrichtendienste des Bundes auf – eine Position, die ihn für den nächsten Karriereschritt empfahl.

Acht Jahre an der Spitze des BND

Am 17. Dezember 1998 übernahm Hanning als Nachfolger von Hansjörg Geiger die Leitung des Bundesnachrichtendienstes. In seine Amtszeit fiel eine strategische Weichenstellung: die Entscheidung, den BND von Pullach bei München nach Berlin zu verlegen. Hanning begründete den Umzug damit, dass sich der Geheimdienst auch örtlich in der Nähe der Regierung befinden solle. Er verstand den BND als Dienstleister der Bundesregierung – ein Rollenverständnis, das intern wie extern Reaktionen hervorrief.

Mit dem Wechsel ins Innenministerium 2005 verließ Hanning die operative Welt der Spionage, blieb der inneren Sicherheit aber auf höchster Verwaltungsebene erhalten – bis zu seinem Ausscheiden Ende 2009.

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