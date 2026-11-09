Auktionsrekord für einstigen DDR-Vorzeigekünstler Willi Sitte

Auf einer Versteigerung des Leipziger Auktionshauses Schütte erzielte Willi Sittes „Liegendes Paar“ von 1978/79 den bisherigen Höchstpreis.

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Am Wochenende erzielte Willi Sittes „Liegendes Paar“ von 1978/79 den Rekordpreis von 99.000 Euro inkl. Aufgeld bei der Versteigerung des Leipziger Auktionshauses Schütte, wie am Montag bekannt wurde. Dies ist die bislang höchste Summe, die ein Werk des einstigen jemals erreicht hat. Willi Sitte (1921–2013) war einst ein Vorzeigekünstler der DDR.

Seine Malerei wird seit einigen Jahren zunehmend unabhängig von der politischen Biografie des Künstlers betrachtet. Das zeige sich auch deutlich auf dem Kunstmarkt, so das Auktionshaus. „Die Ergebnisse belegen, dass realistische und figurative Malerei aus Mitteldeutschland ein breites, internationales Sammlerpublikum anspricht“, so Paul Schütte, der Geschäftsführer. „Wir sehen das besonders bei Werken mit hoher Qualität, guter Provenienz und realistischer Taxe.“

Willi Sitte war zweifellos ein Kraftpaket der Malerei. Ihn inspirierte, wie so viele junge Maler der DDR, Picasso, zudem der italienische Partisanenfreund Guttuso. Später erkor Sitte sich eher Lovis Corinth, dessen orgiastische Sinnenlust und Fleischeskraft für seine mächtigen, sinnlichen, ja, erotischen Körperbilder, ganz gleich, ob es um Arbeitermotive wie nackte Kohlekumpel in der Dusch-Kaue ging oder um Liebespaare und leidenschaftliche, heftige Liebesakte, für die „zärtliche Brutalität“ wohl der rechte Ausdruck wäre. Revolutionäre, proletarische Kraft, ausgedrückt im barocken Stil, kannte bei Sitte keine Tabus, auch nicht das Sexuelle.

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