Aus Angst vor Plünderungen: Geschäfte in Berlin verbarrikadieren sich

Bei den Gewerbetreibenden rund um den Kurfürstendamm und Hackeschen Markt herrscht Anspannung. Ein Rundgang vor Ort zeigt die Schutzkonzepte der Händler.

Am kommenden Samstag blickt Berlin auf ein intensiv getaktetes Versammlungsgeschehen mit zehntausenden Teilnehmenden im gesamten Stadtgebiet. Während die Berliner Polizei auf Anfrage betont, keine gezielte Eskalation zu erwarten, herrscht bei den Gewerbetreibenden rund um den Kurfürstendamm, die Tauentzienstraße und den Hackeschen Markt eine spürbare Anspannung. Die Schutzkonzepte der Händler reichen von kompletter Gelassenheit über verbarrikadierte Schaufenster bis hin zu zivilgesellschaftlichen Nachbarschaftsinitiativen.

Wer am Tag vor dem angekündigten Großdemonstrationsgeschehen über den Kurfürstendamm schlendert, sieht vielerorts gewohnte Betriebsamkeit – und doch kündigen sich die morgigen Protestzüge bereits im Stadtbild an. Die Reaktionen der ansässigen Geschäfte und Praxen auf die erwarteten Menschenmassen und potenziellen Verkehrssperrungen fallen dabei unterschiedlich aus.

Am deutlichsten zeigt sich die Vorsorge bei der Schönheitsklinik von Dr. Rick und Dr. Nick: Hier sind Handwerker bereits morgens damit beschäftigt, schwere Holzschutzwände vor den Fenstern aufzubauen. Die Praxis bleibt am Samstag komplett geschlossen, um Risiken für Personal und Räumlichkeiten von vornherein auszuschließen.

Auch bei Huawei laufen die Vorbereitungen: Zwar war der zuständige Hausmeister für das Anbringen von Schutzplatten am Freitag vorerst nicht erreichbar, die Verbarrikadierung bleibt jedoch in Planung. Unabhängig davon zieht das Unternehmen Konsequenzen und schließt seinen Laden am Demonstrationstag bereits vorzeitig um 13 Uhr.

Schließungen und Teilbetrieb bei den Tech- und Luxusläden

Bei den großen Elektronik- und Tech-Filialen steht Vorsicht beim Betriebsablauf im Vordergrund. Der Apple Store verweist mit seinem Fokus auf die Filiale in Mitte, am Hackeschen Markt, die am Samstag geschlossen bleibt. Über weitere Schutzmaßnahmen konnten sich die Mitarbeiter vor Ort nicht äußern – Holz als Schutz sei jedoch nicht geplant.

Bei MediaMarkt bleibt der Zugang vom Europa-Center am Samstag komplett versperrt. Der Kundenbetrieb beschränkt sich ausschließlich auf das Erdgeschoss. Dass der Eingang durch Holz versperrt ist, liegt lediglich an der defekten Drehtür.

Anders gestaffelt ist die Lage bei den Juwelieren und Luxusgeschäften: Der Edel-Juwelier Wempe vertraut auf seine ohnehin fest installierten Poller vor dem Geschäft. Zwar verzichtet man auf das Vernageln der Glasfronten mit Holz, die Türen bleiben am Samstag jedoch durchgehend geschlossen. Unaufgeregt zeigt sich hingegen das KaDeWe. Ein Sicherheitsmitarbeiter vor Ort erklärt, dass man keine Holzbarrikaden benötige – die eigene Security-Präsenz sei vollkommen ausreichend, um den regulären Samstagsbetrieb abzusichern.

Der New-Balance-Laden in Mitte schützt seine Schaufenster nach vergangenen Erfahrungen in Frankreich. © Annamarie Heller/Berliner Zeitung

Holzverkleidung rund um den Hackeschen Markt

Ein ähnliches Bild prägt am Mittag und Nachmittag das Umfeld der Weinmeisterstraße und des Hackeschen Marktes. In den Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen von Mitte verbarrikadieren sich zunehmend mehr Geschäfte: Zahlreiche Bauarbeiter sind im Dauereinsatz, um Schaufensterfronten großflächig mit dicken Holzplatten zu bedecken.

Auch beim Sportartikelhersteller New Balance greift man zu Sicherheitsvorkehrungen. Wie der Filialleiter berichtet, wurde das Team vorab vom Gebäudevermieter über mögliche Vorsichtsmaßnahmen informiert. Die Firmenzentrale ordnete schließlich das Anbringen der Holzbarrikaden an – auch vor dem Hintergrund früherer Vorfälle bei Protesten in Frankreich, bei denen Schaufensterglasscheiben beschädigt wurden. Trotz der Holzverkleidung soll das Geschäft am Samstag jedoch regulär öffnen. Für den Ernstfall steht ein Notfallplan: Sollte sich eine Eskalation abzeichnen, wird die Ware umgehend in den Keller gebracht und der Laden abgeschlossen.

Aus Angst vor Plünderungen: Geschäfte in Berlins Mitte verbarrikadieren sich. © Annamarie Heller/Berliner Zeitung

Nachbarschaftsnetzwerk setzt auf Präsenz

Neben den individuellen Vorkehrungen der Händler formiert sich auch zivilgesellschaftlicher Beistand. Über die Plattform „Schutznetz.berlin“ organisiert sich eine Initiative für Gewerbetreibende, Lokale und Praxen, die Sorgen bezüglich des morgigen Tages hegen. Das Netzwerk bietet nachbarschaftliche Präsenz vor Ort an: Zweier-Teams sollen gefährdete Abschnitte beobachten, Vorfälle unmittelbar melden und im Ernstfall unverzüglich die Polizei verständigen. Zudem kündigt die Initiative an, Zwischenfälle umgehend an Medienstellen weiterzuleiten.

Seitens der Berliner Polizei wird die Lage unterdessen sachlich und deeskalierend bewertet. Auf Anfrage hieß es, dass man mit einem umfangreichen Aufgebot im Stadtgebiet vertreten sei, um das Versammlungsrecht zu schützen. Dennoch zeigt die Kulisse am Kurfürstendamm: Zwischen Holzverschalungen und regulärem Samstagsgeschäft überlässt die Berliner Geschäftswelt am morgigen Tag nichts dem Zufall.

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