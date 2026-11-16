Aus dem Deutschlandfunk wird der Deutsche Laber-Funk

Ab dem 30. November 2026 ändert sich alles im Deutschlandfunk. Der Informationssender verabschiedet sich vom Fachjournalismus und setzt auf Podcast-Formate und gefühlige Sendungen.

Dlf-Programmdirektorin Jona Teichmann und ihr Adlatus Matthias Gierth, Hauptabteilungsleiter Kultur beim Dlf, ziehen das jetzt gemeinsam mit Abteilungsleiterin Christiane Florin durch: Sie entkernen den Deutschlandfunk. Über die Details der am 30. November exekutierten Programmreform habe ich ja bereits im August in dieser Zeitung berichtet. Die Konsequenzen sind klar: Die für den Deutschlandfunk bisher wesentlichen Fachsendungen fallen weg.

Damit verabschiedet sich der Sender vom seriösen Fachjournalismus. Die Podcastisierung des Programms führt zu einem Journalismus, der nicht mehr Fakten, sondern Haltungen vermitteln will. Durch neue Planungsinstrumente wird es für die Sender-Hierarchen zudem viel einfacher, direkt in die Sendungen hineinzuregieren. Das hat zu zahlreichen Protesten geführt. Die von Michael Gromotka eingereichte Petition mit dem Titel „Die Programmreform des Deutschlandfunk stoppen“ haben viele tausende Menschen unterzeichnet.

Der Dlf-Hörfunkrat hat starke Bedenken gegen die Programmreform angemeldet. Die Mitarbeiter haben Petitionen eingereicht, intern protestiert, öffentlich gegen die Programmreform demonstriert. Und der frühere DDR-Bürgerrechtler und CDU-Politiker Günter Nooke hat einen Eilantrag gegen das Deutschlandradio vor dem Verwaltungsgericht Köln gestellt (Az 6L2470/26). Der Widerstand ist also groß.

Schwere Zeiten für kritischen Journalismus

Und geht mit Verlusten einher: Nicht wenige feste und freie Mitarbeiter verliert der Dlf wegen dieser Programmreform. Ein seit dem Jahr 2000 dort Festangestellter, der hier anonym bleiben will, begründet seine Kündigung so: „Die umfassende Programmreform, an der ich selbst viele Monate lang konstruktiv in verschiedenen Arbeitsgruppen mitgearbeitet habe, hat sich in eine Richtung entwickelt, die mir Sorgen macht.“ Die konkrete Ausgestaltung des neuen Programms lasse ihn zweifeln, ob qualitativ hochwertiger Journalismus im Dlf künftig noch möglich sei.

Es fehle am Verständnis für die Voraussetzungen von gutem Journalismus. Ich teile diese Einschätzung und habe meine 32jährige Tätigkeit als Autor für den Sender mit einer Schwerpunktsendung über aktuelle massive Sicherheitsprobleme in der Informationstechnologie am 14. November 2026 beendet. Allerdings war mein Auftragsbudget bereits zu Anfang des Jahres 2024 erheblich gekürzt worden. Ich hatte im Dezember 2023 in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift einen Essay über die notwendige Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks veröffentlicht.

Ob es da einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen gibt? Wer weiß? Wir wollen ja nichts unterstellen. Aber die Korrelation ist schon auffällig, sage ich, der ich in der Journalistenausbildung auch lange Jahre Seminare über Wahrscheinlichkeitsberechnungen in Studien gegeben habe. Zudem hatte ich schon vor zwei Jahren, als die Programmeform als Projekt aufgesetzt wurde, gefragt: Wie wollt ihr denn verhindern, dass durch die Podcastisierung des Programms Fakten und Meinungen noch stärker verschwimmen als bisher schon?

CC BY 3.0/Alexander Klink Unser Autor Peter Welchering, 65, aus Niedersachsen, ist einer der wenigen Journalisten in Deutschland, die als langjährige freie Mitarbeiter Missstände im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beklagen. Er ist Wissenschafts- und Technikautor, hat lange für diverse Medien, unter anderem das ZDF und den Deutschlandfunk, gearbeitet, war im Presserat und unterrichtet Nachwuchsjournalisten. 2024 hat er das „Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland“ unterschrieben.

Eine Antwort wollte oder konnte mir von den Sender-Hierarchen niemand geben. Auch die stellvertretende Vorsitzende des Hörfunkrates, Annette Leßmöllmann, fragte kürzlich besorgt: „Wie wird da künftig die Trennung garantiert?“ Michael Gromotka, Initiator der Petition zum Stopp der Programmreform, schrieb am 15. September 2026 in der FAZ zur Podcastisierung: „Hier präsentiert kein neutraler Autor ein verdichtetes Programm, das eine Thematik von allen Seiten beleuchtet. Vielmehr handelt es sich um personalisierten Journalismus, der nicht mehr auf die Botschaft vertraut, sondern meint, die jüngere Hörerschaft müsse zu einem sich als nahbar und authentisch gebenden Host ‚relaten‘.“

Später fährt Gromotka fort: „Der Preis ist, dass die Hörer zumindest in diesem Programmformat nur noch die Meinung eines einzelnen Star-Intellektuellen hören.“ Das hat natürlich erhebliche Konsequenzen. Eine dieser möglichen, von vielen Medienkritikern sogar als wahrscheinlich erachteten Entwicklungen beschreibt Michael Gromotka dann so: „Und wenn der Host dann gehalten ist, künftig immer mehr von seiner Haltung einzubringen, wird es immer schwerer werden, der zerstörerischen Kritik demokratiefeindlicher Parteien zu begegnen, wonach der Deutschlandfunk ohnehin ein linksgrünversifftes Gremium sei.“

Der Vorwurf ist nicht neu. Im Januar 2020 unternahm der Deutschlandkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, Hansjörg Friedrich Müller, einen interessanten Selbstversuch. Er hörte sich zwei Tage lang durch das Dlf-Programm – von der Religionssendung über das Magazin „Umwelt und Verbraucher“, die Kultursendung, den Informationen am Morgen, Mittag und Abend, der Länderzeit und schließlich den Nachrichten. Müllers Urteil über die einzelnen Sendungen fiel damals sehr differenziert aus.

Sein Fazit war aber bei aller Unterscheidung eindeutig: „Früher, da schmähten Konservative die öffentlich-rechtlichen Anstalten als ‚Rotfunk‘; würden sie heute von einem ‚Grünfunk‘ reden, kämen sie der Wahrheit wohl recht nahe.“ Ich kann das aus der Innensicht von 32 Jahren bestätigen. Ab dem Jahr 2015 verengte sich der Meinungskorridor. Es erforderte größeren Aufwand und mehr Kraft, zum Beispiel migrationskritische Themen auf Sendung zu bringen.

Nach 32 Jahren ist nun endgültig Schluss.Das war mein letzter Beitrag für den Deutschlandfunk, für den ich seit 1994 als Fachjournalist tätig war. Wir haben in Computer und Kommunikation einige Skandale aufgedeckt, viel Technik erklärt, die Informationen geliefert, damit Menschen sich ihre Meinung bilden konnten.Jetzt ist endgültig Schluss. Ich habe Intendant und Programmdirektorin ja schon vor einiger Zeit erklärt, dass ich den Unfug mit der Programmreform, die vom Fachjournalismus zum Flachjournalismus führt, nicht mitmache.Und ja, es war ein Abschied auf Raten. Seit 2015 habe ich viel interne Kritik geäußert, weil ich feststellte, dass seriöser Fachjournalismus schwieriger wurde. Die Corona-Zeit hat das Problem noch verstärkt. Es wurde noch schwieriger für mich.Im Dezember 2023 erschien ein Essay von mir zur Reform des ÖRR in einer kleinen wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Im Januar 2024 wurde mein Budget massiv gekürzt. Das war ein deutliches Signal. Die offizielle Begründung mit den erforderlichen organisatorischen Änderungen habe ich zu keiner Zeit ernst genommen. Im April 2024 erschien unser Manifest der ÖRR-Mitarbeiter zur notwendigen tiefgreifenden Reform des ÖRR. Danach wurde es äußerst schwierig.Farewell an die Kollegen. es ist schade, dass der Deutschlandfunk so abgewirtschaftet wird.https://t.co/TVpxtcWNxO — Peter Welchering (@welchering) November 14, 2026

Auch Beiträge über Schlepperorganisationen waren nicht mehr so gern gesehen. Das verstärkte sich in der Zeit der Corona-Pandemie. Ich konnte zwar noch kritische Beiträge zu Corona-Apps bringen und O-Töne des maßnahmenskeptischen Medizinstatistikers Gerd Antes in die Sendungen einflechten. Aber der argumentative und gruppendynamische Aufwand dafür wurde nochmal größer. Die Anfeindungen wurden härter.

Dass dann im Laufe des Jahres 2022 die Berichterstattung in recht vielen Fällen zugunsten des grünen Partners der Ampel-Koalition kippte, war augenfällig. Die übermäßig freundliche Einschätzung grüner Positionen und politisch einseitige Berichterstattung in den Sendungen aus dem Kölner Funkhaus hatten einen landespolitischen Hintergrund. Denn ab Sommer 2022 regierte in Nordrhein-Westfalen erstmals eine schwarz-grüne Koalition unter Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU.

Die Redaktion galt als Hort der Wokismus

Und der wollte auch damals schon in erster Linie Ministerpräsident sein und kam dafür den seine Regierung ermöglichenden Grünen weitestgehend entgegen – auch medienpolitisch. Entsprechend flexibel steuerten die in NRW tätigen Medien-Hierarchen um auf die neue grüne Linie. Dlf-Programmdirektorin Jona Teichmann, bei der Dlf-Mitarbeiter von einem CDU-Ticket ausgehen, kannte solche politische Flexibilität schon vor ihrer Dlf-Zeit. Karriereschädlich war das nicht für sie, im Gegenteil. Unter der rot-grünen NRW-Regierung von Hannelore Kraft von der SPD baute sie ihre Machtposition als Chefredakteurin der WDR-Landesprogramme weiter aus.

Unter Armin Laschet von der CDU mit seiner schwarz-gelben Koalition reüssierte sie nicht nur als Hörfunk-Chefredakteurin, sondern brachte auch das Programm von WDR5 auf den gewünschten Kurs. Im April 2021 wurde Jona Teichmann dann Programmdirektorin des Deutschlandradios. Intendant war damals schon Stefan Raue, der auf SPD-Ticket reist. Raue wurde 2017 zum Intendanten des Deutschlandradios gewählt, allerdings mit knappem Ergebnis. Über die Personalie Raue nämlich wurde heftig diskutiert. Für seine Wahl hatten sich der damalige nordrhein-westfälische Medienstaatssekretär Marc Jan Eumann und der Berliner Staatskanzleichef Björn Böhning (beide SPD) übermäßig stark engagiert.

Jona Teichmann, Programmdirektorin des Deutschlandradios. © IMAGO/Guido Schiefer

Ansonsten hat Raue auch bei der Programmreform das getan, was seine beiden Amtszeiten stark prägte: Er hat sich herausgehalten, so weit es geht. Wesentlich betrieben wurde und wird die DLF-Programmreform von einer Personengruppe, die im Kölner Funkhaus als „Dreigestirn“ gilt. Die Bezugnahme zum kölschen „Fastenabend“ spiegelt die Stimmung im Funkhaus ganz gut wider. Neben der bereits erwähnten Programmdirektorin Jona Teichmann sind das der Leiter der Hauptabteilung Kultur, Matthias Gierth, und die Leiterin der neu gegründeten Abteilung „Kultur aktuell“, Christiane Florin.

Gierth ist ein Gewächs aus dem Milieu des katholischen Instituts zur Förderung publizistischen Nachwuchses in München. Da inhaliert man den gesinnungsjournalistischen Geist von Emil Dovifat nachhaltig. Dovifat hat die Gesinnung als das Wesentliche im Journalismus definiert. Gierth hat einige Jahre als Redakteur bei der katholischen Wochenzeitung Rheinischer Merkur gearbeitet. 2011 wechselte er dann zur Redaktion „Religion und Gesellschaft“ beim Deutschlandfunk. Die Redaktion galt als Hort der Wokismus, der Berichterstattung durch moralische Belehrung ersetzen will.

Sie wollen mediale Elite sein, die mit der politischen die Richtung fürs Land vorgibt

Eine ähnliche Berufslaufbahn weist Christiane Florin auf, womit das Reform-Dreigestirn komplett wäre. Nach dreijähriger Tätigkeit in der Pressestelle der Vertretung der Europäischen Kommission stieß sie 1996 auch zum Rheinischen Merkur. Anfang des Jahres 2016 verschlug es sie dann in die Redaktion „Religion und Gesellschaft“ des Dlf. Nach ihrem Austritt aus der katholischen Kirche 2022 fand sie übergangsweise ab 2023 ein warmes Plätzchen in der Kulturredaktion des Dlf, bis sie dann Anfang 2024 die Leitung der extra neu gegründeten Abteilung „Kultur aktuell“ übernahm.

Das Dreigestirn der Dlf-Programmreform zieht nun eine knallharte medienpolitische Linie durch. Dabei geht es nur vordergründig um Modernität. Natürlich wollen sie mit Podcasting, Digitalisierung und Durchhörbarkeit zeigen, dass sie den modischen Medienmainstream bedienen. Es geht ihnen aber vor allen Dingen darum dazuzugehören. Sie wollen mediale Elite sein, die mit der politischen Elite die Richtung fürs Land vorgibt. Das wollten die Sonnendeck-Bewohner des Öffentlich-Rechtlichen immer schon.

Aber sie haben das im Deutschlandfunk noch nie so unverblümt in Hauspolitik umgesetzt wie in diesen Zeiten. Das wäre früher auch so nicht möglich gewesen. Denn da verstanden sich die Leistungsträger in den Redaktionen als Kontrollinstanz. Sie wollten eine Wächterfunktion wahrnehmen. Sie zeigten den Regierenden, wo sie falsch lagen. Sie setzten sich im Konfliktfall durch, wenn die Regierenden ein „Zuviel“ an Aufklärung des Volkes verhindern wollten und dafür die Sonnendeck-Bewohner anwiesen, im journalistischen Maschinenraum alles auf Stopp zu stellen.

Soll heißen: Sie ignorierten einfach die Stopp-Anweisung vom Sonnendeck und machten weiter. Sie setzten in Recherche und Aufklärung also auf „Volle Fahrt voraus“. Denn ohne Fachjournalisten ist ein Informationsprogramm nicht zu stemmen. Und genau deshalb wird mit dem Fachjournalismus jetzt auch das seriöse Informationsprogramm im Dlf abgeschafft. Jetzt wird vom Sonnendeck durchregiert. Meinung und Haltung dominieren zukünftig die verpodcastisierten Sendungen. Für Journalisten, die auf den Ethos der Neutralität bestehen, ist es dann wohl Zeit, sich abzuwenden: Adieu Deutschlandfunk!

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