Verschneite Berghütte in Bayern: Die neu gebaute Kissinger Hütte in der Rhön steht nach dem Rückzug ihrer Pächterin vorerst ohne Wirt da (Symbolbild).

Die Küche ist neu, die Betten sind bezogen, auf dem Dach glänzt die Solaranlage. Trotzdem bekommt auf der Kissinger Hütte in der Rhön derzeit kein Wanderer ein Schnitzel.



Die Pächterin hat hingeworfen – sechs Tage nach der feierlichen Einweihung, wie rosenheim24 berichtet. Bis Montag, 30. November, nimmt der Rhönklub Bad Kissingen noch Bewerbungen für die Nachfolge an, so steht es in der Pächterausschreibung des Vereins.

Kissinger Hütte nach Brand für fünf Millionen neu gebaut

Seit 1914 steht die Hütte auf dem Feuerberg bei Langenleiten im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld. Wanderer aus Bayern, Hessen und Thüringen kehren dort seit Generationen ein.



Im März 2025 brannte der historische Hauptteil nieder, rund 120 Feuerwehrleute konnten ihn nicht retten. Der Verein baute für rund fünf Millionen Euro neu. Statt wie geplant im Juli wurde die neue Hütte am 22. und 23. Oktober 2026 eingeweiht, vor rund 500 Gästen.

Beverly Borg: Pächterin springt vor der Eröffnung ab

Die designierte Wirtin war bei der Feier nicht dabei. Beverly Borg, 21 Jahre alt, wollte die Hütte mit ihrer Familie führen. Am 27. Oktober sagte sie dem Verein ab, einen Tag später machte sie es auf Facebook öffentlich.



„Heute teilen wir euch mit, dass wir als Pächter raus sind“, schrieb sie dort. Die Hütte sei bei der Einweihung längst nicht fertig gewesen, ihre Einwände seien immer wieder vertröstet worden.



In einem weiteren Beitrag legte sie nach. Am Haupteingang sei eine Rampe für Rollstuhlfahrer gestrichen worden. Ein Glasgeländer habe 12.000 Euro gekostet, eines aus Holz hätte 5000 Euro gekostet. Aus der alten Hütte sei ein „Hotel“ geworden.

Streit um 6545 Euro Pacht im Monat

Im Kern geht es ums Geld. 6545 Euro soll der Pächter jeden Monat zahlen. Dazu kommen die Ausgaben, die Borgs Familie nach eigener Darstellung schon hatte: mehr als 60.000 Euro für Küchengeräte, Bettwäsche und weitere Ausstattung.



Am meisten stört sie die Gestaltung der Gastronomie. „Aus gastronomischer Sicht ist es eine Katastrophe“, sagte die 21-Jährige dem Portal. Auf ihre Einwände sei der Verein nicht ausreichend eingegangen.

Rhönklub weist Vorwürfe zurück

Der Rhönklub widerspricht. Die Küche sei mit Fachplanern entwickelt worden, zitiert ihn rosenheim24. Dass nach der Einweihung noch Restarbeiten anstanden, sei bekannt gewesen.



In einer Stellungnahme gibt sich der Verein zudem demonstrativ zukunftsgewandt: Die Hütte sei „für die nächsten 100 Jahre gebaut, nicht für die Vergangenheit“.



Ganz fertig war sie bei der Einweihung allerdings tatsächlich nicht. Die für den 24. Oktober geplante Öffnung platzte, weil die nachträglich geänderte Küchenlüftung eine Brandschutzklappe braucht. Die muss erst ein Prüfsachverständiger abnehmen, wie die Abendzeitung meldete.

Tag der offenen Tür am 6. Dezember

Wer wissen will, wer recht hat, kann am Sonntag, 6. Dezember, selbst hinaufsteigen. Dann öffnet die Hütte zur Besichtigung. Ein Caterer aus Bad Kissingen bewirtet die Gäste – in genau der Küche, die Borg kritisiert. Der Verein will die Hütte an diesem Tag in ihrer vollen Funktionalität zeigen.



Bis ein neuer Wirt gefunden ist, will der Rhönklub die Hütte vorerst selbst betreiben, wie Radio Gong berichtet.

Kissinger Hütte sucht Pächter: Das wird geboten

Wer übernimmt, bekommt einen Gastraum für 90 Gäste und 56 Betten in 18 Zimmern, dazu eine Süd- und eine Westterrasse auf 832 Metern Höhe. Im Haus gibt es eine Pächterwohnung, vor der Tür einen Beobachtungspunkt im Sternenpark Rhön. Der Verein erwartet einen Betrieb rund ums Jahr.



„Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Frühjahr einen Pächter gefunden haben“, sagte Vereinschef Manfred Egert der Abendzeitung. Dann soll die Hütte samt Gastronomie öffnen. Nur: Wer sich jetzt bewirbt, kennt die Facebook-Posts und die 6545 Euro.

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