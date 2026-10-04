Vancouver, Kanada, 5 Uhr Ortszeit. Durch die Jalousien in Anton Baranovs Studentenwohnung dringt noch kein Licht. Der 22-jährige Informatikstudent ist für das Gespräch mit dieser Zeitung freiwillig so früh aufgestanden. Sein gezwirbelter Lenker-Schnurrbart ist auch schon frisiert. So sitzt er vor seiner Computerkamera, zugeschaltet über Teams.
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Aus Leipzig nach Kanada: Deutschland hat die IT-Talente, aber nicht ihre Zukunft
Anton Baranov studiert in Deutschland und jetzt in Kanada. Mit 22 Jahren schaffte er es in den Apple-Park. Wie attraktiv ist Deutschland für junge Tech-Talente?
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Anton Baranov präsentiert bei der diesjährigen Swift Student Challenge von Apple, seine Erfindung vor dem damaligen CEO Tim Cook (links) und dem jetzt amtierenden Apple-Chef John Ternus (rechts).
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