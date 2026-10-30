46.000 Bewerber blieben ohne Ausbildungsplatz oder Alternative, gleichzeitig waren 48.000 Lehrstellen unbesetzt. In Berlin ist die Suche nach einer Lehrstelle besonders schwierig.

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Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sank die Zahl der gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen im Ausbildungsjahr 2025/26 um 31.000.

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Von den bei Arbeitsagenturen und Jobcentern gemeldeten Bewerbern haben im Ausbildungsjahr 2025/26 nur 40 Prozent eine Berufsausbildung begonnen. Das ist der niedrigste Anteil seit der Wiedervereinigung. Nach der am Freitag veröffentlichten Bilanz der Bundesagentur für Arbeit (BA) begannen 179.000 der insgesamt 447.000 Bewerber eine Lehre, 12.000 weniger als im Vorjahr.

Gleichzeitig blieben Ende September 46.000 Bewerber ohne Ausbildungsplatz oder Alternative, 6000 mehr als im Vorjahr. Zugleich waren noch 48.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Besonders schwer fiel die Besetzung unter anderem im Baugewerbe, in der Gastronomie sowie in Lebensmittel- und Metallberufen.

Weniger Ausbildungsplätze, mehr Bewerber

Die Zahl der gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen sank gegenüber dem Vorjahr um 31.000 auf 453.000. Die Zahl der Bewerber stieg dagegen um 3000. Die schwache Wirtschaftslage und die Schwierigkeiten, passende Betriebe und Bewerber zusammenzubringen, verschlechterten die Chancen der Jugendlichen, erklärte BA-Chefin Andrea Nahles.

Der Anteil von 40 Prozent bezieht sich ausschließlich auf Jugendliche, die bei Arbeitsagenturen und Jobcentern als Bewerber registriert waren. Er beschreibt nicht den Anteil sämtlicher Ausbildungsanfänger in Deutschland.

Unternehmen und Gewerkschaften streiten über Ursachen

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände fordert eine frühere Berufsorientierung und mehr Praktika. Ihr Präsident Rainer Dulger verweist auf fehlende Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen bei vielen Bewerbern. Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks sieht Verbesserungsbedarf bei der schulischen Vorbereitung.

Die Gewerkschaften verlangen dagegen mehr betriebliche Ausbildungsplätze und bessere Ausbildungsbedingungen. In Hessen ging das gemeldete betriebliche Angebot nach Angaben des DGB um 10,3 Prozent zurück.

Besonders schwierige Lage in Berlin

In Berlin und Brandenburg erreichte die Zahl unversorgter Bewerber nach Angaben der regionalen Arbeitsmarktakteure den höchsten Stand seit 15 Jahren. Während das gemeldete Ausbildungsangebot in Berlin weiter sank, nahm es in Brandenburg zu.

Der DGB Berlin-Brandenburg fordert insbesondere bezahlbaren Wohnraum für Auszubildende und unterstützt den Berliner Ausbildungsförderungsfonds. Mit der von CDU und SPD beschlossenen Regelung sollen Betriebe, die zusätzliche Lehrstellen schaffen, aus einer Unternehmensabgabe unterstützt werden. Der regionale Unternehmensverband UVB lehnt diese Finanzierung ab und verlangt eine bessere schulische Vorbereitung.

Die Arbeitsagenturen wollen die Vermittlung bis Jahresende fortsetzen. Auch nach Beginn des Ausbildungsjahres können Jugendliche noch eine Lehrstelle antreten.

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