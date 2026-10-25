Ausgerechnet die Boomer: Diese Generation verzichtet am häufigsten dauerhaft auf Zucker

Smoothie-Bowl, Proteinriegel, Schrittzähler: Die Gen Z gilt als Generation der Selbstoptimierer. Beim Zuckerverzicht werden die Jungen aber ausgerechnet von ihren Eltern und Großeltern abgehängt.



Laut einer neuen Umfrage von YouGov vom 23.10 verzichtet jeder vierte Erwachsene in Deutschland nach eigenen Angaben dauerhaft auf Lebensmittel und Getränke mit industriell zugesetztem Zucker.



Bei den Babyboomern sind es 36 Prozent. In der Gen Z sind es nur 17 Prozent, bei den Millennials sogar nur 15 Prozent.

Zuckerverzicht nach Alter: Junge machen nur Pause

Die Jüngeren verzichten lieber auf Zeit. 51 Prozent der Gen Z und 47 Prozent der Millennials haben schon einmal eine befristete Zuckerpause eingelegt.



Insgesamt hat gut jeder Dritte (37 Prozent) zeitweise verzichtet. Ebenso viele haben es noch nie bewusst versucht, am häufigsten die Gen X mit 39 Prozent. Männer und Frauen verzichten gleich oft.

Wie lange halten Deutsche ohne Zucker durch?

Wer auf Zeit verzichtet, schafft meist nur wenige Wochen. 54 Prozent hielten zuletzt höchstens vier Wochen durch, 15 Prozent sogar weniger als eine Woche.



Es gibt aber auch die Zähen: 35 Prozent blieben einen Monat oder länger dabei. 16 Prozent hielten länger als ein halbes Jahr durch.

Cola Zero und Co.: Für fast die Hälfte keine Hilfe

Wer Zucker streicht, greift nicht automatisch zum Zero-Produkt. Nur die Hälfte der Verzichtenden sagt, „Zero Sugar“-Lebensmittel und -Getränke hätten geholfen. Gesüßt sind sie meist mit Süßstoffen oder Zuckeraustauschstoffen.



21 Prozent konsumieren solche Produkte grundsätzlich nicht. 13 Prozent ließen sie während des Verzichts weg, 12 Prozent sagen, sie hätten nichts gebracht.



Besonders konsequent sind die Dauerverzichter. Jeder Dritte von ihnen meidet Zero-Produkte komplett, bei den Zeitweise-Verzichtern ist es nur jeder Achte.

Männer greifen eher zu Zero als Frauen

56 Prozent der Männer, die auf Zucker verzichten, finden Zero-Produkte hilfreich. Bei den Frauen sind es 44 Prozent.



Frauen lassen die Ersatzprodukte dagegen deutlich häufiger ganz weg: 26 Prozent tun das, bei den Männern 15 Prozent.

Zero-Getränke boomen im Supermarkt

An der Kasse sieht es anders aus. Laut Daten des Marktforschers Nielsen IQ, über die das Fachportal Meininger berichtet, stieg der Absatz von Zero-Erfrischungsgetränken 2025 um 15,2 Prozent. Energydrinks ohne Zucker legten sogar um 23,5 Prozent zu.



Zuckerhaltige Limos verloren ein Prozent. Die alten Light- und Diätgetränke brachen mit minus 5,6 und minus 8,6 Prozent regelrecht ein.

Zuckersteuer 2027: Zero bleibt verschont

Der Trend dürfte sich verstärken. Die Bundesregierung plant ab 1. Juli 2027 eine Zuckersteuer auf gesüßte Getränke. Sie soll ab fünf Gramm Zucker je 100 Milliliter greifen und je nach Zuckergehalt 26 bis 38 Cent pro Liter betragen.



Zero-Getränke sollen ausgenommen bleiben. Beschlossen ist die Steuer noch nicht.



Für die Getränkeindustrie steckt in der Umfrage trotzdem eine unbequeme Botschaft: Ausgerechnet die konsequentesten Zuckerverzichter sind für Ersatzprodukte am schwersten zu gewinnen.



YouGov befragte am 7. und 8. September 2026 insgesamt 2127 Menschen online. Die Ergebnisse sind laut Institut repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren.

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