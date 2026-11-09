Ausgerechnet Freitag, der 13.: Polarluft bringt den ersten Schnee und minus 6 Grad

Wetter Deutschland: Nach Föhn mit bis zu 15 Grad bringt Polarluft am Freitag, dem 13. November, ersten Schnee im Bergland und bis zu minus 6 Grad.

Erster Schnee, erste Rodelpartie: Am Freitag kann es im Bergland wieder weiß werden, danach drohen bis zu minus 6 Grad. (Archivbild)

Am Donnerstag zeigt das Thermometer am Oberrhein noch bis zu 15 Grad, einen Tag später liegt auf den ersten Mittelgebirgsgipfeln Schnee. In der Nacht zum Freitag, dem 13. November, dringt polare Meeresluft von Nordwesten nach Deutschland vor, Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erwartet danach bis zu minus 6 Grad.



Autofahrer müssen sich am Wochenende auf glatte Straßen einstellen, Warnungen gibt der Deutsche Wetterdienst heraus.

Schnee am Freitag, dem 13.: Hier wird es zuerst weiß

Die Kaltluft kommt über die Nordsee. In der Nacht zum Freitag wird es in den höheren Lagen der Mittelgebirge in der Landesmitte so kalt, dass aus Regen Schnee wird.



Für viele Kuppen ist es der erste Schnee dieses Herbstes. Von Flocken im Flachland ist in Jungs Prognose dagegen keine Rede.



Tagsüber kommt der Freitag nur noch auf 4 bis 10 Grad. Dazu weht ein kräftiger, böiger Westwind, gefühlt ist es damit mehrere Grad kälter.



Aktuelle Warnungen für den eigenen Landkreis veröffentlicht der DWD auf seiner Warnseite und in der App Warnwetter. Wer am Freitag früh durchs Bergland fährt, sollte vor dem Start nachsehen.

Vorher noch 15 Grad: Föhn heizt den Karnevalsauftakt an

Bis dahin bleibt der November grau. Unter der Nebeldecke kommt der Montag vielerorts nicht über 4 Grad hinaus, nur im Westen schafft die Sonne bis zu 10 Grad.



Im Süden regnet es, am Montag zwischen Südbaden und Alpenvorland, am Dienstag auch im Saarland und in Mittelfranken. Nachts friert es im Norden und Osten.



Zum 11.11. dreht das Wetter. Am Mittwoch setzt an den Alpen Föhn ein und schiebt die Werte im Südwesten auf bis zu 14 Grad, am Donnerstag sind am Oberrhein und an den Alpen sogar 15 Grad möglich.



Wolkenlos wird die milde Phase nicht. Von Westen ziehen immer wieder Schauer durch, auf den Alpengipfeln sind Sturmböen möglich.

Minus 6 Grad: Die Nacht zum Samstag wird die kälteste der Woche

In der Nacht zum Samstag sackt die Temperatur nach Jungs Prognose auf bis zu minus 6 Grad. Zwischen dem mildesten Wert der Woche am Oberrhein und diesem Tiefstwert liegen 21 Grad und keine zwei Tage.



Schon in der Nacht zum Montag war es im Osten bei klarem Himmel bis zu minus 4 Grad kalt. Neu ist am Wochenende die Nässe vom Freitag, die auf den Straßen gefriert.



Brücken frieren dabei zuerst, weil sie von oben und unten auskühlen. Wer am Samstag früh losfährt, sollte Zeit zum Freikratzen einplanen. Wann vor dem eigenen Haus gestreut werden muss, steht in unserem Ratgeber zur Räum- und Streupflicht.

Freitag, der 13.: Was die Unfallstatistik verrät

Der Unglückstag fällt ausgerechnet auf den ersten Schneetag. Statistisch ist das Datum harmlos: Eine Auswertung des ADAC für die Jahre 2004 bis 2013 ergab an Freitagen, dem 13., sogar etwas weniger Unfälle mit Verletzten als an anderen Freitagen.



Gefährlich ist eher der Freitag selbst, er gehört zu den unfallreichsten Wochentagen. Das Datum ist kein Risiko. Die nassen Straßen am Samstagmorgen sind eines.



Für Schnee- und Eisglätte gilt in Deutschland die situative Winterreifenpflicht. Seit Oktober 2024 zählen dafür nur noch Reifen mit Alpine-Symbol, wer ohne erwischt wird, zahlt 60 Euro und bekommt einen Punkt.



Es ist der dritte Freitag, der 13., in diesem Jahr nach Februar und März. Warum so viele Menschen das Datum fürchten, haben wir hier aufgeschrieben. Der nächste folgt erst im August 2027.

Bleibt der Schnee liegen? Was das Wochenende bringt

Wie lange sich das erste Weiß auf den Gipfeln hält, ist offen. Die Prognose reicht bisher bis in die Frostnacht zum Samstag. Wie sich der Umschwung angekündigt hat, steht in unserem Wetterbericht vom Wochenende.



Berlin und Brandenburg dürften beim Schnee leer ausgehen. Das zeichnete sich schon in früheren Modellläufen ab. Frost in den klaren Nächten ist im Osten dagegen wahrscheinlich.



Vom Freitag, dem 13., bis zum ersten Advent am 29. November sind es noch 16 Tage.

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