Ausgleicher im Abstiegskampf: Was Michel Aebischer für Union so wichtig macht

In der Liga kassiert Union seit dem 5. Spieltag kaum noch Gegentore. Vor dem Spiel in Freiburg erklärt Michel Aebischer, warum, und spricht über Thun und Pisa.

Den Spitznamen hat Michel Aebischer aus Italien mitgebracht. In Bologna nannten sie ihn „L’equilibratore“, den Ausgleicher. Genau diese Rolle soll der Schweizer Nationalspieler nun beim 1. FC Union Berlin ausfüllen. Eine Mannschaft, die nach acht Spieltagen in der Bundesliga auf dem Relegationsplatz steht und in der zweiten Runde im DFB-Pokal ausgeschieden ist, braucht vor allem eines: Gleichgewicht.

Aebischer bei Union: Sechser gegen den Ball, Zehner mit Ball

Seine Doppelrolle beschreibt Aebischer selbst so: „Ohne Ball bin ich auf der Doppelsechs, mit Ball auf der Zehn.“ Der 29-Jährige bewegt sich am liebsten in freien Räumen, defensiv wie offensiv.



Trainer Mauro Lustrinelli setzt auf genau diese Qualität. Nach dem 0:5 im Pokal in Köln nahm er die erfahrenen Spieler ausdrücklich in die Pflicht, Aebischer gehört zu ihnen. Die beiden kennen sich aus der Schweizer U21, die Lustrinelli damals trainierte.



Erfahrung bringt Aebischer reichlich mit: vier Meistertitel mit den Young Boys Bern, der Gewinn der Coppa Italia mit Bologna, drei große Turniere mit der Schweiz. Sein persönlicher Höhepunkt waren Tor und Vorlage beim 3:1 gegen Ungarn zum EM-Auftakt 2024. Im Sommer kam er aus Pisa nach Köpenick, Berichten zufolge als teuerster Zugang.

Lustrinellis Kurskorrektur nach 17 Gegentoren

Wie groß das Ungleichgewicht war, zeigen die Zahlen. In den ersten vier Spielen kassierte Union 17 Gegentore und holte einen Punkt. Seit dem fünften Spieltag waren es in der Liga nur noch zwei Gegentreffer bei einem Sieg und drei Unentschieden. Das 0:5 im DFB-Pokal vergangene allerdings ein Rückfall.



Lustrinelli rückte deshalb dafür von seiner reinen Lehre ab, in der Bundesliga gegen Köln stand teilweise wieder die Fünferkette. „Ein Verein, der jahrelang mit Fünferkette gespielt hat, kann nicht von heute auf morgen alles ändern“, sagte Aebischer in einer Medienrunde. Die Anpassung sei ein „guter Schachzug“.

Das Vorbild FC Thun

An der Idee selbst zweifelt er nicht. Er verweist auf Thun, wo Lustrinelli ebenfalls holprig startete, den Stil anpasste und den Außenseiter zur Meisterschaft führte. „Dieser Fußball ist umsetzbar, auch hier in Deutschland. Aber es braucht viel Arbeit und viel Zeit.“



Aebischer bringt noch etwas anderes mit. Vergangene Saison stieg er mit Pisa aus der Serie A ab. „Es ist nicht einfach, gegen den Abstieg zu spielen“, sagte er. Seine Negativ-Erfahrungen würden der Mannschaft in bestimmten Situationen helfen.

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Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wartet der Tabellendritte SC Freiburg. Die vergangenen beiden Bundesliga-Gastspiele im Breisgau gewann Union jeweils.



Die starke erste Halbzeit gegen Köln soll dort über 90 Minuten halten. „Dann können wir ihnen Probleme bereiten“, sagte Aebischer. Einen weiteren Sieg würde er „unterschreiben“, mahnt aber: Erst müsse die Mannschaft „hinten gut stehen“.

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