Nach 25 Jahren ist Schluss, eine vertraute Institution wird abgeschafft. Auch ein Grund dafür: das veränderte Mediennutzungsverhalten.

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Da war noch alles gut: Moderatorin Annett Glatz 2010 im „Exakt“-Studio

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Ein Vierteljahrhundert lang gehörte „Exakt“ zum politischen Inventar des Mitteldeutschen Rundfunks. Doch nun wird das wöchentliche Nachrichtenmagazin, das seit 2002 politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen begleitete, im Laufe des kommenden Jahres eingestellt. Das kündigte die MDR-Chefredakteurin Christin Bohmann am Mittwoch in einem Interview mit dem Medienmagazin DWDL an.

Das Ende der Sendung ist Teil einer umfassenderen Neuordnung des journalistischen Angebots. Der MDR will künftig weniger einzelne Formate produzieren und seine investigativen Recherchen unter einer gemeinsamen Marke bündeln. Sie soll „MDR Team Recherche“ heißen. Darin sollen die bisherigen Angebote „Exakt“, das jüngere Format „Exactly“, „Hinter der Recherche“ und der Podcast „MDR Investigativ“ aufgehen bzw. zusammengeführt werden.

„Digital first“: Im Internet höhere Reichweiten

Der Grund ist vor allem das veränderte Mediennutzungsverhalten. Einzelne Beiträge aus „Exakt“ erzielten im Internet inzwischen teilweise höhere Reichweiten als die komplette Fernsehsendung, erklärte Bohmann. Statt auf einen festen Ausstrahlungstermin zu warten, sollen investigative Geschichten künftig veröffentlicht werden, sobald sie fertig recherchiert sind. Das Zauberwort heißt auch beim MDR: „digital first“.

Für das lineare Fernsehen bedeutet das allerdings keinen vollständigen Abschied von investigativem Journalismus. Auch künftig sollen entsprechende Beiträge im MDR-Programm laufen. Nur die bisherige Magazinstruktur mit festem Sendeplatz wird aufgegeben.

Seit April 2019 wird „Exakt“ von Wiebke Binder moderiert. Die Sendung beschäftigte sich regelmäßig mit politischen Missständen, gesellschaftlichen Konflikten und Problemen des Alltags in Mitteldeutschland. Zu den Themen gehörten zuletzt etwa die Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger, die Abschiebepraxis und rechtsextreme Jugendgruppen.

Stellenstreichungen sind mit dem Umbau nicht verbunden

Dass ausgerechnet ein regionales Politikmagazin nach fast 25 Jahren eingestellt wird, zeigt, wie grundlegend sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk derzeit verändert – wenigstens auf formaler Ebene. Auch der MDR will künftig stärker auf Podcasts, soziale Medien und den direkten Austausch mit dem Publikum setzen.

Einsparungen oder Stellenstreichungen seien mit dem Umbau nicht verbunden, versichert die Chefredakteurin. Vielmehr sollen finanzielle Mittel und personelle Ressourcen anders eingesetzt werden. Im ersten Quartal 2027 soll die neue redaktionelle Struktur entwickelt, im zweiten Quartal erprobt und zur Jahresmitte umgesetzt werden.

Nicht betroffen ist übrigens das bundesweite MDR-Politmagazin „Fakt“, das im Ersten ausgestrahlt wird. Es soll vorerst unverändert bestehen bleiben.

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