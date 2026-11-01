Ausschreitungen nach Jugendprotesten in Frankfurt: Geschäfte geplündert, mehr als 30 Festnahmen

Nach Ausschreitungen in Frankfurt spricht Hessens Ministerpräsident von „Gewaltexzessen“ und kündigt Konsequenzen an. Die Polizei schützt geplünderte Geschäfte.

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Nach zunächst weitgehend friedlichen Demonstrationen ist es in Frankfurt am Main am Samstagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Randalierer griffen laut Polizei Einsatzkräfte an, beschädigten Geschäfte und plünderten mehrere Läden, wie AFP berichtet.

Nach Angaben der Polizei warfen Angreifer unter anderem Molotowcocktails auf Einsatzkräfte und zerstörten die Schaufenster mehrerer Geschäfte. Betroffen war auch ein Waffengeschäft. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei zwei Waffen sicher und nahm einen Verdächtigen fest. Außerdem seien AFP zufolge Mülltonnen in Brand gesetzt und Läden geplündert worden.

Polizeischutz für Geschäfte

Wie AFP berichtete, nahm die Polizei mehr als 30 Menschen vorläufig fest. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde demnach eingesetzt. Wasserwerfer, gepanzerte Fahrzeuge und ein Hubschrauber kamen ebenfalls zum Einsatz, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf den Hessischen Rundfunk (hr). Die Polizei sperrte am späten Abend einen Teil der Innenstadt ab.

Bis zum frühen Morgen hatte sich die Lage laut dpa beruhigt. Jedoch sei die Polizei auch am Sonntag weiterhin in Frankfurt im Einsatz. Neben der Begutachtung der Schäden sollten insbesondere die betroffenen Geschäfte geschützt werden. Ein Polizeisprecher sprach demnach von „erheblichen“ Schäden, die jedoch noch nicht beziffert werden könnten.

Zehntausende bei Protesten in Deutschland

Die Ausschreitungen ereigneten sich im Anschluss an bundesweite Demonstrationen der Jugendinitiative „Gen Z regelt“. Die Bewegung hatte in mehr als 30 Städten zu friedlichen Protesten aufgerufen. Sie fordert unter anderem bessere Bildung, mehr soziale Gerechtigkeit und Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten.

In Frankfurt beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 8000 Menschen an einem Demonstrationszug. Die Veranstalter bezifferten die Teilnehmerzahl auf 10.000, wie der hr laut AFP berichtete. Gegen 18.20 Uhr löste die Polizei die Versammlung demnach nach wiederholten Angriffen auf Einsatzkräfte auf.

Auch in einigen anderen Städten kam es zu Vorfällen. In Köln gab es laut dpa ebenfalls Ausschreitungen, in Berlin wurden Flaschen und Böller geworfen. Bundesweit gingen zehntausende Menschen auf die Straße.

Politiker kritisieren Ausschreitungen

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) verurteilte die Vorfälle. „Ich bin schockiert von den Gewaltexzessen in Frankfurt, die nicht ohne Konsequenzen bleiben werden“, erklärte er laut dpa. Auch Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) kündigte demnach ein konsequentes Vorgehen an.

Die Initiative „Gen Z regelt“ distanzierte sich von den Ausschreitungen. Ein Sprecher erklärte gegenüber der dpa, die Bewegung habe keinen Einfluss auf die Ereignisse nach dem Ende der Kundgebungen gehabt. In einer Stellungnahme auf Instagram erklärte die Initiative demnach, sie distanziere sich von „jeglicher Form der Gewalt sowie von gewalttätigen Handlungen anderer Gruppen oder Einzelpersonen“, die nicht Teil der Demonstrationen waren. (mit dpa, AFP)

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