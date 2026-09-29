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Bundespressekonferenz

Außenminister Wadephul und Russland als „Feind“: Was nach dem ersten Treffen mit Lawrow offen bleibt

Erstes Treffen seit Kriegsbeginn: Wadephul sprach in New York mit Lawrow. Früher sagte er, Russland werde „immer ein Feind“ bleiben. Gilt das noch?

Foto von Autor/Autorin: Florian Warweg
Florian Warweg

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