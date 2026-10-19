Den Aufstieg und Fall großer Reiche kann nicht jede Menschheitsgeneration beobachten, unsere erlebt es live. Der Westen schrumpft, China beansprucht Raum auf der Weltbühne. Vor 800 Jahren tauchte das Reich Dschingis Khans auf. 1241 standen mongolische Truppen kurz vor Berlin. Für die Ausstellung „Dschingis Khans Welt“ auf der Berliner Museumsinsel reisten mongolische Nationalheiligtümer nach Berlin. Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte, sagt: Das ist keine exotische Kultur-Ausstellung, „das hat unmittelbar mit uns zu tun“. Man kann sie sich nicht anders als spektakulär vorstellen.