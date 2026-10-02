Ausstellung „Platte Ost/West“ in Dresden: Warum der Plattenbau mehr als nur DDR-Architektur ist

Plattenbauten in Ost und West: Die Ausstellung im Dresdner Stadtmuseum zeigt auch die unbekannte West-Platte. Warum die Schau so gut ankommt, dass sie verlängert wird.

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Die Platte hat Millionen Menschen ein Zuhause gegeben – eine Ausstellung im Dresdner Stadtmuseum erzählt, warum sie bis heute nicht aus unseren Städten wegzudenken ist. Damit treffen die Kuratoren offenbar einen Nerv im Osten: Die Plattenbau-Ausstellung geht in die Verlängerung. Wegen des großen Andrangs zeigt das Stadtmuseum Dresden die Schau „Platte Ost/West. Wohnen und Bauen in Großtafelbauweise“ nun bis zum 28. Februar 2027. Wer sich für Architektur, DDR-Geschichte oder das eigene Wohnumfeld interessiert, sollte die Zeit für einen Besuch in Dresden nutzen.

Die Ausstellung erklärt anschaulich, wie der Plattenbau Ost- und Westdeutschland gleichermaßen prägte – mit Modellen, Fotografien, Originalentwürfen, Interviews und sogar einem digitalen Tetris-Spiel. Begleitet wird die Schau von Führungen, Stadtteilrundgängen und Familienprogrammen. Ab 7. Oktober 2026 gibt es außerdem einen neuen Begleitband, der die Themen der Ausstellung vertieft.

Was die Ausstellung „Platte Ost/West“ zeigt

Im Zentrum steht eine Bauweise, die weit mehr Menschen betrifft, als viele denken. Die Platte gilt vielen als typisches DDR-Phänomen. Tatsächlich war der Bau mit vorgefertigten Betontafeln aber auch in Westdeutschland verbreitet.

Besonders zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren entstanden auf diese Weise große Wohnsiedlungen. Die Ausstellung nimmt deshalb beide deutsche Staaten in den Blick und fragt nach Gründen, Grenzen und Alltagserfahrungen dieser Bauweise.

Die Schau spannt den Bogen von 1945 bis heute. Dabei verbindet sie historische Dokumente mit spielerischen Zugängen – etwa einer künstlerischen Rauminstallation und dem digitalen Tetris-Plattenbau-Spiel.

Die überraschende West-Platte

Das Detail, das viele Besucher überrascht: Die Platte war kein reines Ost-Thema. Die industrielle Vorfertigung diente in Ost wie West derselben Not – nach 1945 fehlten Millionen Wohnungen. Laut Bundeszentrale für politische Bildung suchten unmittelbar nach Kriegsende rund 21 Millionen Menschen eine neue Bleibe; allein in den drei Westzonen fehlten 1946 etwa 5,5 Millionen Wohnungen.

Im Westen entwickelte sich dabei eine erstaunliche technische Vielfalt. Das RWTH-Aachen-Forschungsprojekt „Westplatte“ dokumentiert rund 50 westdeutsche Großtafelbausysteme – viele davon als Lizenzimporte aus Frankreich, Dänemark, Schweden oder den Niederlanden.

Wie relevant das Thema bleibt, zeigt eine Zahl des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung: Bundesweit leben rund fünf Millionen Menschen in Großwohnsiedlungen der 1950er- bis 1980er-Jahre. Die Platte ist damit kein reines Erinnerungsthema, sondern eine aktuelle Zukunftsaufgabe.

Verlag Kettler Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung. Verlag Kettler, Bönen/Westfalen 2026. 160 Seiten, im Handel 34 Euro, im Stadtmuseum Dresden 25 Euro

Neuer Begleitband mit sieben Essays

Am 7. Oktober 2026 um 18 Uhr wird der Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum vorgestellt. Das Buch versammelt sieben Essays, die den Großtafelbau aus architektonischer, historischer und gesellschaftlicher Sicht beleuchten.

Herausgegeben wird der Band von Markus Lehrmann, Christina Ludwig, Claudia Quiring und Wolfgang Sonne. Er erscheint im Verlag Kettler in der Schriftenreihe des Baukunstarchivs NRW und begleitet die Ausstellung, die nach ihrer Präsentation in Dresden auch in Teilen im Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte sowie im Baukunstarchiv NRW in Dortmund zu sehen sein wird.

Umfangreiches Begleitprogramm bis in den Dezember

Das Stadtmuseum flankiert die Ausstellung mit zahlreichen Zusatzveranstaltungen. Dazu zählen regelmäßige Führungen samstags um 11 Uhr sowie Stadtteilrundgänge, die den theoretischen Zugang mit konkreten Ortserfahrungen verbinden.

Am 11. Oktober führen Anke Ostermeyer und Nilsson Samuelsson vom Amt für Stadtplanung und Mobilität durch die Dresdner Johannstadt, die seit 2014 im Rahmen des Fördergebiets „Nördliche Johannstadt“ umgestaltet wurde. Am 17. Oktober berichten die Architekten Klausjürgen Schöler und Wolfgang Steinbrück als Zeitzeugen vom Wiederaufbau der Dresdner Hauptstraße zwischen 1975 und 1989.

Am 13. Oktober diskutieren der Zeithistoriker Johannes Schütz (TU Dresden, Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam) und der Regisseur Nils Werner über den Imagewandel ostdeutscher Großsiedlungen. Thematisiert werden die DDR-„Eingabenkultur“ – also schriftliche Bürgerbeschwerden gegen Missstände – ebenso wie die Radikalisierung Jugendlicher nach 1990. Werner hat unter anderem die preisgekrönte Dokumentation „Generation Crash – Wir Ost-Millennials“ realisiert.

Am 3. November stellt die Fotografin Christine Starke ihr 1989 entstandenes Fotoalbum über das Neubaugebiet Gorbitz vor. Am 12. November öffnet das SachsenEnergie-Heizkraftwerk Dresden-Reick seine Türen für Führungen zu zwei normalerweise unzugänglichen Kunstwerken: einem Wandbild von Heinz Drache aus dem Jahr 1976 und Keramikreliefs von Siegfried Schade aus dem Jahr 1989.

Für Familien gibt es ein Mitmach-Heft mit Stickern sowie Workshop-Angebote – vom Gestalten eigener Mini-Betonplatten aus Gips bis hin zum Backen „genormter Lebkuchenplatten“ am 6. Dezember. Schulklassen können interaktive Rundgänge und Praxismodule in der Museumswerkstatt buchen.

Das Stadtmuseum Dresden, Wilsdruffer Straße 2, ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet; der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, freitags ab 12 Uhr ist er frei.

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