Australien will mehr Gas im eigenen Land halten: Ab 2028 sollen LNG-Exporteure bis zu 20 Prozent ihrer Produktion für den heimischen Markt reservieren.

Australiens Parlament hat ein Gesetz zur Gasreservierung verabschiedet. Es verpflichtet LNG-Exporteure ab 2028, bis zu 20 Prozent ihrer Produktion für den heimischen Markt bereitzustellen, wie Reuters berichtet.



Premierminister Anthony Albanese sagte laut dem Bericht, das Gesetz werde Druck auf die Energiepreise ausüben. Gas sei für die Beheizung australischer Wohnungen, die Absicherung erneuerbarer Energien und die Industrie unverzichtbar. Mit dem Gesetz solle sichergestellt werden, dass australisches Gas für die Bevölkerung des Landes reserviert werde.

Australien: Exporte hauptsächlich nach Asien

Australien exportiert laut Bloomberg rund drei Viertel seiner Gasproduktion, hauptsächlich nach Asien. Gleichzeitig werden in den bevölkerungsreichen östlichen Bundesstaaten Engpässe erwartet. Reuters zufolge kämpft der Gasmarkt an der Ostküste seit Jahren mit knappen Vorräten und steigenden Preisen, nachdem die Förderung aus älteren Gasfeldern vor der Küste Victorias zurückgegangen ist.

Betroffen von der neuen Regelung sind laut Reuters drei LNG-Exportprojekte an der Ostküste, die von Origin Energy, Shell und Santos betrieben werden. Sie liefern ihr Flüssigerdgas hauptsächlich nach China, Japan, Südkorea und Malaysia.

Western Australia ausgenommen

Der Bundesstaat Western Australia soll von der nationalen Regelung ausgenommen werden. Reuters zufolge verfügt der Bundesstaat bereits über eine eigene Regelung zur Gasreservierung und ist nicht an den Gasmarkt der Ostküste angeschlossen. Bloomberg berichtete, dass Western Australia mehr als die Hälfte der australischen LNG-Kapazität besitzt und die Ausnahme nach Verhandlungen mit der Bundesregierung erreicht hat. Die Ausnahmeregelung sei noch nicht im verabschiedeten Gesetz enthalten, sondern solle durch spätere Änderungen der Vorschriften umgesetzt werden.

Die Gasindustrie kritisierte Teile der Reform. Sie warnt laut Bloomberg vor möglichen negativen Folgen für Investitionen und Australiens Ruf als zuverlässiger Lieferant. Ein Sprecher von Shell sagte Bloomberg zufolge, es sei kurzsichtig, Produzenten dazu zu verpflichten, Gas möglicherweise unter den Produktionskosten in einen Markt mit erheblichem Überangebot zu verkaufen. „Ohne nachhaltige Investitionen in neue Förderquellen sind höhere Gaspreise und eine gefährdete Energieversorgungssicherheit die logische Folge“, so der Sprecher.