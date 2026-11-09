Ringen um den Pazifik: Australien setzt China mit neuen Bündnissen unter Druck

Mit Verteidigungspakten, Finanzhilfen – und mit Rugby – bindet Canberra derzeit Inselstaaten enger an sich. Doch die Partner fürchten um ihre Unabhängigkeit.

Australien festigt mit einem weiteren Verteidigungsbündnis seine Stellung im Südpazifik. Fidschis Parlament hat nun den im Juli unterzeichneten Verträgen mit Canberra zugestimmt. Dazu gehört auch eine gegenseitige Beistandsverpflichtung bei einem bewaffneten Angriff im Pazifik.



Die Entscheidung fiel am Freitag trotz Einwänden eines Parlamentsausschusses und der Opposition, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk Fidschis FBC News berichtet. Für Australien ist das Abkommen ein weiterer Schritt, die sicherheitspolitischen Beziehungen zu den Inselstaaten auszubauen.

Der Pakt ist Fidschis erstes Verteidigungsbündnis. Parallel vereinbarten beide Länder eine umfassendere Partnerschaft für Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und Sicherheit. Nach Angaben des australischen Außenministeriums umfasst sie über zehn Jahre mehr als eine Milliarde australische Dollar an Zuschüssen und vergünstigten Krediten. Geplant sind unter anderem Investitionen in Häfen, Hochwasserschutz und das Gesundheitswesen sowie Unterstützung gegen Drogenhandel und organisierte Kriminalität.

Kleine Staaten, große strategische Bedeutung

Australien will mit den Abkommen zugleich Chinas wachsenden Einfluss im Südpazifik begrenzen, wie das Wall Street Journal berichtet. Peking hat seinerseits Handelsbeziehungen, Infrastrukturprojekte und Polizeikooperationen ausgebaut. Besonders das chinesische Sicherheitsabkommen mit den Salomonen von 2022 alarmierte Canberra und Washington: Es weckte die Sorge, China könnte sich langfristig einen militärischen Stützpunkt in der Region verschaffen.

Die Inselstaaten verfügen über vergleichsweise kleine Bevölkerungen, liegen aber in einem riesigen Meeresgebiet zwischen Australien, Asien und Amerika. In einem Konflikt um Taiwan könnten sie für die Bewegung und Versorgung amerikanischer oder chinesischer Streitkräfte wichtig werden. Australien versucht deshalb dem Bericht zufolge, mögliche militärische Zugänge Chinas frühzeitig zu begrenzen.

Canberra hat dafür inzwischen ein Netz unterschiedlicher Vereinbarungen aufgebaut. Neben Fidschi gehören Papua-Neuguinea, Vanuatu, Naoero und Tuvalu dazu. Mehrere Verträge sehen Mitsprache oder Konsultationen bei sicherheitsrelevanten Beziehungen mit Drittstaaten vor. Solche Bestimmungen können es China erschweren, eigene Sicherheitsabkommen oder militärische Einrichtungen durchzusetzen.

Rugby und Migration als diplomatische Mittel

Australien verbindet seine Sicherheitsinteressen mit Angeboten, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen Partner zugeschnitten sind. Tuvalu erhält etwa einen dauerhaften Migrationsweg nach Australien. Für den vom steigenden Meeresspiegel bedrohten Inselstaat geht es damit auch um die Zukunft seiner Bevölkerung.



In Papua-Neuguinea spielt Rugby eine besondere Rolle. Australien sagte laut WSJ über zehn Jahre umgerechnet rund 420 Millionen US-Dollar für eine Mannschaft in seiner Profiliga und die Förderung des Sports zu. Die Vereinbarung erlaubt Canberra jedoch den Rückzug, falls Papua-Neuguinea ein Sicherheitsabkommen mit einem Staat außerhalb der Region schließt. Dann stünde auch die Teilnahme des Teams infrage.



Sandra Tarte von der University of the South Pacific beschreibt Australiens Ziel im WSJ als Versuch, seine Rolle als bevorzugter Sicherheitspartner zu festigen und zugleich Verbindungen zu China abzuschrecken. Papua-Neuguinea und Australien vereinbarten im vergangenen Jahr ebenfalls ein gegenseitiges Verteidigungsbündnis.

Partner wollen ihre Freiheit bewahren

Die Inselstaaten verfolgen dabei eigene Interessen. Sie benötigen Investitionen, Arbeitsmöglichkeiten, Klimaschutz und Hilfe gegen Kriminalität. Eine engere Zusammenarbeit mit Australien bedeutet für sie deshalb nicht automatisch, China auszuschließen. Peking bleibt ein wichtiger Wirtschafts- und Entwicklungspartner. Auch das Sicherheitsabkommen mit den Salomonen besteht weiterhin.



Die engere Bindung an Australien ist auch in Fidschi nicht unumstritten. Oppositionspolitiker warnten vor Einschränkungen der außenpolitischen Entscheidungsfreiheit und unklaren finanziellen Verpflichtungen. Nach einem Bericht der Fiji Sun lag bei der Zustimmung noch kein fertiger Zehnjahresplan vor.



Regierungschef Sitiveni Rabuka versprach jährliche Berichte an das Parlament. Seine Regierung betont, beide Länder behielten die Kontrolle über ihre Streitkräfte und deren Einsatz.

Australien stärkt auch die Position der USA

Australiens Vertragsnetz dient zugleich den Interessen seines Verbündeten USA. Washington verfügt über langjährige Verteidigungsvereinbarungen mit Palau, den Marshallinseln und den Föderierten Staaten von Mikronesien sowie über ein Abkommen mit Papua-Neuguinea. Neuseeland prüft ebenfalls einen Beitritt zum neuen Bündnis mit Fidschi, wie seine Regierung im Juli mitteilte.

Gleichzeitig hat der Abbau amerikanischer Entwicklungshilfe Zweifel am Engagement Washingtons verstärkt. Laut WSJ wurde auch ein neu eröffnetes USAID-Büro in Fidschi wieder geschlossen. Australien versucht, seine Partner in dieser Lage nun offenbar enger an sich zu binden.



Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning erklärte bei einer Pressekonferenz im Juli derweil, Peking betreibe keine geopolitische Rivalität und strebe keine eigennützigen politischen Vorteile an.

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